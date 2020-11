Tinh dầu tỏi Diệp Chi Gold +: Dòng sản phẩm đột phá của Diệp Chi Organic

Diệp Chi Organic là đơn vị tiên phong trên thị trường dầu tỏi dạng lỏng tại Việt Nam từ năm 2015. Khái niệm dầu tỏi, tinh dầu tỏi được người tiêu dùng Việt biết đến qua từng lọ dầu tỏi Diệp Chi từ những mẫu mã đơn giản ban đầu đến bao bì được in ấn thiết kế hiện đại, sang trọng.



Từ khi ra đời, dầu tỏi Diệp Chi luôn là người bạn tuyệt vời trong tủ thuốc gia đình hỗ trợ đắc lực các mẹ chăm sóc con nhỏ. Sản phẩm nhận được nhiều phản hồi tốt nhờ cái tâm và tầm của nhà sản xuất với 4 cam kết "nguyên liệu sạch, chế biến sạch, bảo quản sạch, lương tâm sạch".

Đáp lại sự yêu mến và tin tưởng ấy, Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Diệp Chi Organic không ngừng nghiên cứu, thử nghiệm để áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất để chiết xuất dầu tỏi.

Tinh dầu tỏi Diệp Chi Gold + là dòng sản phẩm mới nhất của Diệp Chi Organic

Tinh dầu tỏi Diệp Chi Gold + là thành quả từ quyết định chuyển giao công nghệ sản xuất dầu tỏi Diệp Chi, Diệp Chi Gold và nâng cấp sản phẩm lên thực phẩm chức năng, với sự hỗ trợ sản xuất bằng dây chuyền hiện đại chuẩn GMP.

Dự án có sự hợp tác giữa 4 bên gồm: Công ty TNHH TM và SX Diệp Chi Organic, Công ty CP dược phẩm MID, Công ty CP Dược liệu Việt Nam và Công Ty TNHH MTV Dược Khoa - đơn vị cố vấn trực tiếp cho sản phẩm, vốn được mệnh danh là cái nôi của ngành dược và do Bộ Y tế sở hữu 100% vốn điều lệ.

Tinh dầu tỏi Diệp Chi Gold + được sản xuất trên dây chuyền hiện đại đạt chuẩn GMP

GMP (Good Manufacturing Practices) hay Tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt là hệ thống quy định chung hoặc những hướng dẫn đảm bảo nhà sản xuất luôn làm ra sản phẩm đạt chất lượng đăng ký và an toàn cho người sử dụng. Bộ Y tế Việt Nam quy định GMP là tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng đối với tất cả các lĩnh vực sản xuất, chế biến các sản phẩm yêu cầu điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cao như: Thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, thiết bị y tế,…

Thông thường, người tiêu dùng không thể phát hiện (thông qua khứu giác, xúc giác, hay cảnh báo) liệu một sản phẩm thuốc có an toàn hoặc hiệu quả hay không. Trong khi đó, GMP yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm các yếu tố sản xuất đảm bảo sự an toàn và hiệu quả của các sản phẩm được cung ứng ra thị trường. Các doanh nghiệp phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về quy mô sản xuất, cơ sở hạ tầng, nhà xưởng, con người, quy trình quản lý,… mới có thể đạt chuẩn GMP. Do đó, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng sản phẩm mới nhất của Diệp Chi Organic.

Tinh dầu tỏi Diệp Chi Gold +chứa hàm lượng allicin cao vượt trội

Được sản xuất trên dây chuyền hiện đại GMP, Tinh dầu tỏi Diệp Chi Gold + là sự kế thừa và phát huy những giá trị dược tính tinh tuý nhất của dầu tỏi Diệp Chi Gold khi sở hữu hàm lượng allicin vượt trội 123mg/100ml. Nhờ vậy, Diệp Chi Gold + giúp hỗ trợ hiệu quả hơn nữa trong việc tăng đề kháng cho trẻ nhỏ và phòng ngừa các bệnh về viêm đường hô hấp, cảm lạnh, cảm cúm, ho, sổ mũi.

Với công dụng vượt trội này, dòng sản phẩm mới Dầu tỏi Diệp Chi Gold + và Keo ho Diệp Chi hứa hẹn sẽ là bộ đôi không thể thiếu giúp bé đánh bay ho, cảm, sổ mũi, tăng cường đề kháng, ươm mầm cho bé sống khỏe mỗi ngày.