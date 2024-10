Tình huống pháp lý trong vụ nam thanh niên sát hại chủ nợ, phi tang thi thể ở Phú Quốc

Giết chủ nợ rồi dùng đá dìm xác để phi tang

Công an TP Phú Quốc cho biết, đơn vị đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Huỳnh Trung Quân (46 tuổi, ngụ huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) để điều tra về Tội Giết người và Cướp tài sản. Quân là kẻ đã sát hại bà L.T.L. (40 tuổi ngụ ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ).

Trước đó, Công an TP Phú Quốc nhận được tin báo về việc phát hiện thi thể một phụ nữ tại ấp Đường Bào (xã Dương Tơ, TP Phú Quốc). Nạn nhân sau đó được xác định là bà L.T.L., thi thể có nhiều vết bầm tím.

Nghi đây là vụ án mạng, Công an TP Phú Quốc trình báo vụ việc đến Công an tỉnh Kiên Giang. Qua nhiều giờ truy xét đối tượng, Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp Công an huyện Tân Hiệp bắt giữ Huỳnh Trung Quân.

Đối tượng Huỳnh Trung Quân bị bắt khi đang lẩn trốn tại huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: CACC.

Tại cơ quan công an, Quân khai nhận do biết bà L. là người cho vay tiền góp, có nhiều nữ trang, nên đã nảy sinh ý định giết người và cướp tài sản.

Cụ thể, Quân nợ tiền bà L. và hẹn gặp bà này để trả nợ. Khi bà L. đến điểm hẹn, hắn không đưa tiền mặt, nhờ nạn nhân chở đi lấy tiền. Tới đoạn đường vắng, Quân đã siết cổ nạn nhân đến chết rồi dùng đá dìm xác phi tang.

Sau khi gây án, Quân lấy toàn bộ tài sản của nạn nhân rời khỏi hiện trường và bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã Tân Hội.

Dấu hiệu của hai tội danh đặc biệt nghiêm trọng

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp cho biết, cơ quan điều tra sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân nạn nhân tử vong trên cơ sở kết luận giám định pháp y, làm căn cứ giải quyết vụ việc.

Việc buộc tội đối với bị can không chỉ căn cứ vào lời khai nhận tội mà còn phải phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác.

Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ thu thập các chứng cứ để chứng minh mối quan hệ giữa đối tượng với nạn nhân, chứng minh đối tượng có mặt trên hiện trường tại thời điểm nạn nhân tử vong và thu thập các dấu vết để lại trên hiện trường, trên cơ thể nạn nhân làm căn cứ để chứng minh tội phạm.

Theo ông Cường, trường hợp kết quả xác minh, điều tra cho thấy đối tượng vì lòng tham, ý thức coi thường pháp luật mà sát hại nạn nhân để chiếm đoạt tài sản, đối tượng có thể sẽ bị xử lý hình sự về 2 tội danh là giết và cướp tài sản.

Trong đó, Tội giết người theo Điều 123 Bộ luật hình sự 2015, có khung hình phạt tù thấp nhất là 12 năm tù, cao nhất là 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình.

Điều 168 Bộ luật hình sự 2015 quy định về Tội cướp tài sản có khung hình phạt thấp nhất là 3 năm tù, cao nhất là 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Luật sư Cường cho biết thêm, với hai tội danh đặc biệt nghiêm trọng như vậy, trường hợp bị chứng minh có tội, đối tượng gây án có thể sẽ bị áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc nhất, trừ các trường hợp đặc biệt có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Việc quyết định hình phạt cụ thể sẽ căn cứ vào quy định của Bộ luật hình sự, trên cơ sở đánh giá tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Ngoài hình phạt nghiêm khắc, đối tượng gây án còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra đối với gia đình nạn nhân, đó là chi phí mai táng theo phong tục địa phương, tiền cấp dưỡng cho người mà nạn nhân có nghĩa vụ cấp dưỡng và tiền bồi thường tổn thất về tinh thần cho thân nhân của nạn nhân theo quy định của pháp luật…