Tổ chức đường dây mua bán trinh liên tỉnh có thể đối mặt khung hình phạt nào?

Đối tượng dẫn dắt các cháu bé để bán trinh sẽ bị xử lý hình sự

Nêu quan điểm về vụ việc đường dây rao bán trinh liên tỉnh, Tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, với kết quả xác minh của phóng viên báo điện tử Dân Việt như vậy cho thấy danh tính rõ ràng của đối tượng thực hiện hành vi môi giới, dẫn dắt bán trinh trẻ em dưới 16 tuổi.

Đây không chỉ là hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội mà còn là hành vi phạm pháp luật hình sự gây hoang mang, lo lắng cho xã hội bởi vậy cơ quan điều tra cần khẩn trương vào cuộc xác minh làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Với đối tượng dẫn dắt các cháu bé để bán trinh sẽ bị xử lý hình sự về tội môi giới mại dâm theo Điều 328 Bộ luật hình sự năm 2015, với mức phạt tù thấp nhất là 6 tháng, cao nhất là 15 năm tù.

Một nữ sinh trong đường dây mua bán trinh liên tỉnh. Ảnh cắt từ clip.

"Đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, đe dọa đến sự bình an của nhiều người, làm suy đồi đạo đức lối sống, vì vậy, cơ quan điều tra cần khẩn trương vào cuộc xác minh làm rõ và xử lý nghiêm minh các đối tượng này theo quy định của pháp luật", luật sư Cường nói.

Theo luật sư Cường, hành vi quan hệ tình dục có trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác được xác định là hành vi mại dâm, gồm người mua dâm và người bán dâm. Hành vi mua dâm người dưới 16 tuổi sẽ bị xử lý hình sự theo điều 329 Bộ luật hình sự năm 2015, cụ thể tội danh và hình phạt được quy định như sau:

Người mua dâm cũng có thể bị xử lý hình sự

Người nào đủ 18 tuổi trở lên mua dâm người dưới 18 tuổi trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 142 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: Mua dâm 02 lần trở lên; Mua dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%.

Hoặc trường hợp phạm tội 02 lần trở lên đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên thì sẽ bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

Ngoài ra, với hành vi môi giới mại dâm đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì đối tượng môi giới cũng sẽ bị xử lý hình sự theo khoản 3, Điều 328 Bộ luật hình sự 2015, với khung hình phạt là phạt tù từ 07 năm đến 15 năm tù.

Với những người đã bỏ tiền ra mua trinh của các cháu bé trong vụ việc này cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 329 Bộ luật hình sự 2015 với mức hình phạt từ 01 năm đến 05 năm tù.

Trường hợp đối tượng mua dâm 02 lần trở lên hoặc mua dâm với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi sẽ đối mặt với hình phạt từ 03 năm đến 07 năm tù.

Tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp.

Chia sẻ quan điểm về vụ việc, bạn đọc Quỳnh Trang (ở Hà Nội) cho rằng, hành vi của các đối tượng trong đường dây mua bán trinh là hết sức tinh vi. Các đối tượng lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của các em để dụ dỗ các em tham gia vào việc bán trinh. Để rồi hậu quả để lại là hết sức đau lòng, ảnh hưởng đến quá trình phát triển của các em.

Bởi vậy, các bậc phụ huynh cũng cần dành thời gian, quan tâm đến các con, nhất là những em đang ở độ tuổi trưởng thành.

"Qua video mà báo đăng tải tôi thấy có thể đây là một đường dây rao bán trinh liên tỉnh rất lớn, với nhiều đối tượng. Chính vì vậy, rất mong cơ quan cảnh sát điều tra sớm vào cuộc xác minh, bắt các đối tượng trong đường dây này phải trả giá, xử lý kịch khung để làm gương, tạo sự răn đe", chị Quỳnh Trang nói.