TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đường dây mua bán trinh nữ sinh liên tỉnh; xét xử vụ "trùm" xăng giả Trịnh Sướng

Từ mạng xã hội lần ra cả một đường dây mua bán trinh nữ sinh liên tỉnh (Kỳ 1)

Trong quá trình điều tra tình trạng mua bán dâm núp bóng mối quan hệ Sugar Daddy-Sugar Baby sinh viên, phóng viên Dân Việt tiếp cận một số đối tượng mời chào mua trinh nữ sinh. Phải chăng đang tồn tại những đường dây mua bán trinh trên mạng xã hội? Câu hỏi trên thôi thúc chúng tôi vào cuộc điều tra và phát hiện nhiều sự thật kinh hoàng.

Qua phóng sự trên phản ánh thực tế, ngày càng xuất hiện nhiều đường dây mua bán trinh trên mạng xã hội, với những thủ đoạn ngày càng tinh vi nhằm lôi kéo, dụ dỗ học sinh. Vậy, thủ đoạn của những đường dây này nham hiểm như thế nào? Phóng viên Báo Điện tử Dân Việt tiếp tục thâm nhập vào đường dây mua bán trinh để đi tìm sự thật.



Phiên toà xét xử vụ "ông trùm" xăng giả Trịnh Sướng dự kiến diễn ra trong 14 ngày

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 20/12, TAND tỉnh Đắk Nông mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xăng giả đối với "ông trùm" xăng giả Trịnh Sướng và 38 bị cáo khác. Theo đó phiên tòa xét xử dự kiến diễn ra trong 14 ngày. Tại phiên tòa, một số bị cáo và người liên quan vắng mặt.

Trịnh Sướng được lực lượng chức năng áp giải đến phiên toà sáng 20/12. Ảnh: Duy Hậu

Trước đó - ngày 8/4, vụ án sản xuất, mua bán xăng giả đã được TAND tỉnh Đắk Nông đưa ra xét xử sơ thẩm. Đến ngày 20/4, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra làm rõ khối lượng xăng giả mà các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự, số tiền thu lợi bất chính của các bị cáo trong vụ án.

Quá trình điều tra bổ sung, đến tháng 5/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông có kết luận điều tra bổ sung xác định Trịnh Sướng thu lợi bất chính hơn 155,8 tỷ đồng (cao hơn kết quả điều tra cũ gần 50 tỷ đồng). Đến tháng 7/2021, Viện KSND tỉnh Đắk Nông ra cáo trạng truy tố.

Theo cáo trạng mới, tổng cộng có 39 người bị truy tố theo 3 nhóm, cùng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”. Trong đó, nhóm 12 bị can gồm: Trịnh Sướng (54 tuổi, ngụ Sóc Trăng, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng), Nguyễn Ngọc Quan (51 tuổi, ngụ TP.HCM, Giám đốc Công ty TNHH thương mại hóa chất Tâm Quang), Đinh Chí Dũng (52 tuổi, ngụ TP.HCM, Giám đốc Công ty TNHH Đinh Chí Dũng), Nguyễn Thị Thu Hòa (40 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Phạm Sơn)… bị truy tố với khung hình phạt cao nhất từ 7 - 15 năm tù.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, từ đầu năm 2019, Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh xăng dầu giả tại Đắk Nông, Sóc Trăng, Cần Thơ, TP.HCM… Trong vụ án này, các bị can đã tổ chức pha trộn và bán ra hơn 200 triệu lít xăng giả.



Theo kết quả điều tra, nhóm Trịnh Sướng pha trộn xăng giả nhiều nhất với 192 triệu lít và bán ra thị trường 188 triệu lít, thu lợi bất chính hơn 151 tỷ đồng; nhóm Đinh Chí Dũng pha trộn và bán ra thị trường hơn 4 triệu lít xăng giả, thu lợi bất chính 2,4 tỷ đồng; Nguyễn Ngọc Quan và đồng bọn cũng pha trộn hơn 11 triệu lít xăng giả, thu lợi bất chính hơn 3,5 tỷ đồng…

Bắt 2 đối tượng giam giữ, đánh chết người vì đòi nợ ở Đắk Lắk

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 20/12, Công an huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Hoàng Văn Truyền (29 tuổi) và Trần Minh Phụng (35 tuổi) cùng trú tại huyện Cư Kuin để điều tra về hành vi giữ người trái pháp luật. Ngoài việc khởi tố Hoàng Văn Truyền và Trần Minh Phụng về hành vi giữ người trái pháp luật, Cơ quan điều tra đang chờ kết luận giám định để khởi tố bổ sung 2 đối tượng về hành vi đánh chết người.

Truyền và Phụng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 3/12, Trạm Y tế xã Ea Hu (huyện Cư Kuin) trình báo lên Công an huyện Cư Kuin về việc có 2 người chạy xe máy chở nam thanh niên đến Trạm Y tế xã cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Sau quá trình điều tra, Công an huyện Cư Kuin xác định nạn nhân là T.T. (27 tuổi, trú tại Quận 6, TP.HCM). Ngày 5/12, bằng những biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Hoàng Văn Truyền và Trần Minh Phụng có liên quan đến cái chết của Â.

Tại cơ quan điều tra, Truyền và Phụng khai nhận để đòi nợ, giải quyết mâu thuẫn cá nhân, khi biết Â. đang ở nhà của Truyền, Phụng đã gọi điện nhờ Truyền giữ Â. lại. Sau đó, Truyền đã ép Â. vào một chiếc chuồng sắt rồi khóa lại, phủ bạt lên.

Khoảng 4 giờ sau, 2 đối tượng đưa Â. ra khỏi chuồng sắt để đánh đập. Sợ mọi người phát hiện, Truyền và Phụng đưa Â. đến rẫy cà phê của gia đình rồi tiếp tục đánh đập.

Sau nhiều giờ bị đánh đập, khi thấy Â. hấp hối, cả hai đưa anh này đến Trạm Y tế xã Ea Hu cấp cứu rồi bỏ về.

Tại cơ quan điều tra, Phụng khai nhận nhiều lần gửi tiền nhờ Â. mua ma tuý nhưng Â. không mua. Biết tin Â. từ TP.HCM lên nên Phụng bàn với Truyền tìm cách để Â. trả lại tiền.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý hai đối tượng trên theo pháp luật.

"Yêu râu xanh" 77 tuổi sa lưới sau 15 năm bỏ trốn vì hiếp dâm trẻ em

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 20/12, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tạm giữ hình sự đối với Hồ Ngọc Lâm (SN 1944, trú tại thị xã Phú Mỹ) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “hiếp dâm trẻ em khiến nạn nhân có thai, sinh con”. Lâm chính là đối tượng vừa bị bắt theo lệnh truy nã ngày 12/12/2006 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đối tượng Lâm đã bị bắt khi đang làm nghề trông coi đùng nuôi hải sản cho một người dân ở xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, TP.HCM.

Đối tượng Lâm. Ảnh công an cung cấp

Theo hồ sơ vụ án, vào trưa một ngày đầu tháng 9/2005, chị H.T.O. (SN 1991, trú tại xã Sông Xoài, huyện Tân Thành, nay là thị xã Phú Mỹ) ra vườn gọi mẹ về ăn cơm thì không thấy mẹ nên đi tìm. Đi được một đoạn thì gặp ông Lâm là hàng xóm, làm rẫy cạnh bên nhà nên O. có chào hỏi rồi chia sẻ với ông Lâm là đang đi tìm mẹ.

Thấy vậy ông Lâm đã bảo O. đi theo ông ta, nhưng đi được một đoạn vào khu vực rẫy vắng, nhiều cây cối um tùm, ông Lâm đã đẩy O ngã xuống, dùng tay bịt miệng rồi giở trò đồi bại với O.

Xong việc, ông Lâm đưa cho nạn nhân O. số tiền 10.000 đồng nhưng chị O. vứt đi.

Sau đó, ông Lâm đi về nhà. Vì lo sợ nên chị O. không dám báo cho gia đình biết chuyện. Một thời gian sau, gia đình thấy bụng chị O. to bất thường nên đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tân Thành khám và phát hiện chị O. đang mang thai 32 tuần tuổi.

Trước sự cố con gái gặp phải, gia đình chị O. đã gặng hỏi đầu đuôi câu chuyện rồi làm đơn tố cáo lên công an. Đến ngày 12/4/2006, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Hiếp dâm trẻ em”, đồng thời cũng chuyển vụ việc lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, công an phát hiện đối tượng Hồ Ngọc Lâm đã bỏ trốn khỏi địa phương, nên ra quyết định truy nã và truy bắt đối tượng về quy án.

Khởi tố một Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ

Ngày 20/12, nguồn tin PV Dân Việt cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố bị can đối với ông Lê Mai Toản - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Đắk R'lấp do các sai phạm liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Cũng theo nguồn tin trên, quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Mai Toản đã được Viện KSND tỉnh Đắk Nông phê chuẩn.



Ông Lê Mai Toản. Ảnh: CTV

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất xảy ra tại huyện Đắk R'lấp. Trong vụ án có 5 người là cán bộ huyện Đắk R'lấp, gồm: Lê Văn A (SN 1972, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đắk R'lấp, nguyên Phó trưởng Phòng TN&MT huyện Đắk R'lấp), Nguyễn Ngọc Hiệp (SN 1982, Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ, nguyên Phó trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Đắk R'lấp), Phạm Văn Dũng (SN 1968, công chức địa chính xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp), Lê Văn Ngà (SN 1990, nhân viên Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk R'lấp, nguyên nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đắk R'lấp) và Phan Văn Thời (SN 1988, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk R'lấp, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đắk R'lấp).

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình lập phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các giai đoạn (giai đoạn 3, giai đoạn mở rộng, giai đoạn nâng cao mực nước lòng hồ số 4, giai đoạn đường trục chính...) của Khu công nghiệp Nhân Cơ (huyện Đắk R'lấp) đã xảy ra nhiều vi phạm.

Cơ quan Nhà nước đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân không đúng quy định với tổng số tiền hơn 8,5 tỷ đồng. Để xảy ra việc bồi thường, hỗ trợ không đúng quy định như trên, trách nhiệm thuộc về các cá nhân của UBND xã Nhân Cơ, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đắk R'lấp; Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Thời điểm đó, ông Lê Mai Toản đang là Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư huyện Đắk R'lấp.