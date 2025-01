Tên cướp khống chế, trói tay chân, quấn băng keo vào mặt nhân viên một cửa hàng ở Bình Thuận sa lưới

Trước đó, vào chiều 14/1, bà Đ.T.N.L là nhân viên bán phân bón tại cửa hàng trên thì bị một người đàn ông đến vờ hỏi mua hàng. Trao lúc trao đổi, bất ngờ người đàn ông này dùng dao đe dọa, không chế, yêu cầu bà L. đi vào nhà vệ sinh.

Đối tượng Đỗ Thanh Tâm ( SN 1987) ở xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận. Ảnh DP

Sau đó, đối tượng còn dùng băng keo quấn quanh phần mặt và trói tay, chân của bà L. rồi lục trong túi xách nạn nhân lấy số đi tiền khoảng 1.400.000 đồng và 2 điện thoại di động.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng đã đóng cửa nhà vệ sinh nhốt bà L. rồi nhanh chân tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Hàm Thạnh đã phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Đến trưa 15/1, công an đã xác định được đối tượng thực hiện vụ cướp tài sản là Đỗ Thanh Tâm và đưa đối tượng về trụ sở công an để làm việc.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) điều tra làm rõ.