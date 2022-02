Tòa nhà vài chục tỷ đồng xây vượt tầng giữa phố lớn ở Hải Phòng, UBND phường chỉ đề xuất xử phạt 10-20 triệu đồng?

Tại văn bản gửi UBND quận Hải An ngày 11/2, Chủ tịch UBND phường Đông Hải 1, ông Trịnh Trung Bảo đề xuất việc xử lý vi phạm đối với công trình xây dựng sai phép tại thửa đất số 835 tờ bản đồ 05, phường Đông Hải 1 với hình thức phạt chính từ 10 đến 20 triệu đồng, không có hình phạt bổ sung, không áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

Đề xuất trên được đưa ra căn cứ vào biên bản vi phạm hành chính được lập trước đó, với nội dung công trình xây dựng sai phép chỉ được ghi nhận là: dựng cột bằng sắt hộp trên mái tầng 7, sai diện tích tầng lửng.

Động thái dỡ phần mái sắt hộp trên nóc tầng 9 của tòa nhà nói trên. Ảnh: VTH

Tuy nhiên, trên thực tế, đến thời điểm hiện nay, công trình xây dựng sai phép trên diện tích 102m2 nói trên đã xây đến tầng 9 (trong khi giấy phép xây dựng chỉ 7 tầng), độ lùi của công trình là 4m, trong khi giấy phép xây dựng yêu cầu lùi 6,5m so với mép vỉa hè đường Bùi Thị Từ Nhiên.

Còn 1 tòa 9 tầng phía sau ghép thành hình chữ L với diện tích lớn hơn tòa phía trước đã có giấy phép xây dựng hay chưa, sai phép đến đâu, không thấy đề cập đến.

Trong khi đó, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Hải An cho biết, lãnh đạo quận đã thống nhất quan điểm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, sai phép đến đâu xử lý đến đó.

"Sau khi hoàn tất các thủ tục xử lý vi phạm hành chính đối với công trình vi phạm nêu trên, chúng tôi sẽ yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của UBND phường Đông Hải 1 khi để xảy ra vụ việc"- ông Tuấn khẳng định.



Ông Tuấn cũng cho biết sẽ kiểm tra lại việc đã cấp giấy phép xây dựng hay chưa đối với tòa nhà 9 tầng phía sau của công trình chính.

Như Dân Việt đã đưa tin, trên phố Bùi Thị Từ Nhiên, (thuộc tổ dân phố Thượng Đoạn Xá 3, phường Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng) "mọc" lên một tòa nhà cao 9 tầng hình chữ L xây dựng sai phép nhiều tháng nay nhưng chưa có động thái xử lý từ chính quyền địa phương.

Theo tìm hiểu của phóng viên, công trình xây dựng nói trên được UBND quận Hải An cấp giấy phép xây dựng số 828/GPXD do ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Hải An ký ngày 25/6/2021. Chủ công trình xây dựng là ông Nguyễn Xuân Trường.

Công trình được xây dựng trên diện tích 102m2. Theo giấy phép xây dựng được cấp, đây là nhà ở 7 tầng, 1 tầng lửng, chiều cao công trình 29 m, trung bình mỗi tầng là 3,3m (riêng tầng 1 là 7,5m và tầng tum là 1,5m), khoảng cách lùi (sân trước) so với vỉa hè đường Bùi Thị Từ Nhiên là 6,5m. Công trình chỉ được xây dựng với mật độ là 71,5% với tổng diện tích sàn, bao gồm cả tầng hầm và tầng lửng là 585,9m2, trong đó diện tích xây dựng tầng 1 là 72,9 m2.





Tòa nhà cao 9 tầng hình chữ L lừng lững xây sai phép trên phố Bùi Thị Từ Nhiên. Ảnh: VTH

Đặc biệt, phía sau của tòa nhà, chủ nhà còn cho xây dựng nối thêm một diện tích khác thành 1 tòa cao 9 tầng tương tự, nối tiếp theo hình chữ L, để có diện tích sàn mỗi tầng khoảng 260 m2.

Trao đổi với PV về sự việc nêu trên, ông Phạm Văn Diễn - Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hải 1 xác nhận, việc gia đình ông Trường xây dựng vượt tầng là hoàn toàn sai quy định.

Còn ông Đinh Minh Tâm - Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Hải An từ chối cung cấp hồ sơ vì chưa có ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND quận.

Ông Tâm hứa với phóng viên sẽ chỉ đạo cán bộ đi kiểm tra và sẽ thông tin lại cho phóng viên hướng xử lý. Tuy nhiên, khi PV gọi lại thì ông Tâm viện cớ mới ra Tết còn đang dịp năm mới nên chưa triển khai được.

Bản vẽ mặt bằng tầng 1 của ngôi nhà. Ảnh: VTH





Ngay sau khi báo Dân Việt phản ánh, ông Dương Đình Ổn - Chủ tịch UBND quận Hải An cho biết, ông đã nắm được sự việc công trình xây dựng vượt tầng tại phố Bùi Thị Từ Nhiên.

Ngay sau khi đọc được thông tin trên báo Dân Việt, ông Dương Đình Ổn đã chỉ đạo một Phó chủ tịch UBND quận trực tiếp cùng các đơn vị chức năng xuống địa bàn xác minh, lập biên bản vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc UBND phường Đông Hải 1 lập biên bản vi phạm, đề xuất xử lý theo hướng không khắc phục hậu quả như trên đang khiến dư luận thêm bức xúc.