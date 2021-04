Tòa Quảng Ninh giảm án không có căn cứ với "ông trùm" cờ bạc Phan Sào Nam?

Phạm nhân Phan Sào Nam phải thi hành án bao nhiêu tiền?

Cụ thể, VKSND Cấp cao tại Hà Nội vừa quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù số 587 ngày 29/4/2020, quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù số 80 ngày 4/2/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đối với phạm nhân Phan Sào Nam.

VKSND Cấp cao tại Hà Nội đề nghị Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, hủy quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù số 587 và quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù số 80 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đối với Phan Sào Nam theo đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, sau khi xem xét các quyết định trên đối với phạm nhân Phan Sào Nam, VKSND Cấp cao tại Hà Nội nhận thấy, Phan Sào Nam là người đại diện theo pháp luật của Công ty VTC online đã tiếp nhận đề nghị của Hoàng Thành Trung, qua tìm hiểu biết Công ty CNC là công ty bình phong của 1 đơn vị thuộc Bộ Công an, Phan Sào Nam đã thỏa thuận, ký hợp đồng với Nguyễn Văn Dương (đại diện theo pháp luật của Công ty CNC) đứng ra phát hành phần mềm đánh bạc bằng hình thức game Rikvip/Tip.Club khi không có giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nam đã ký hợp đồng với Công ty Nam Việt xây dựng phần mềm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet, chỉ đạo các thành viên trong công ty thiết lập hạ tầng máy chủ cho game bài trên, chỉ đạo đổi soát, tiếp nhận tiền doanh thu tổ chức đánh bạc, chi phí, trả thưởng cho các đối tượng để phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến.

Qua hoạt động này, đã thu lời bất chính số tiền hơn 1.400 tỷ đồng. Để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền này, Nam ký các hợp đồng kinh tế, thanh toán hóa đơn khống với các công ty đối tác hưởng phần trăm, còn lại chuyển trả cho Nam.

Phan Sào Nam bị tuyên tổng hình phạt là 5 năm tù cho 2 tội danh "Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền". (Ảnh: TTXVN)

Đây là thủ đoạn để Phan Sào Nam "rửa tiền" với số tiền hơn 548 tỷ đồng.

Tại bản án hình sự phúc thẩm số 110 ngày 12/3/2019, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã xử phạt Phan Sào Nam 2 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc", 3 năm tù về tội "Rửa tiền"; tổng hợp hình phạt buộc Phan Sào Nam phải chấp hành hình phạt chung là 5 năm tù, thời hạn tính từ ngày bị bắt tạm giam 27/10/2017.

Phần trách nhiệm dân sự buộc Nam phải nộp lại số tiền hơn 926 tỷ đồng; tịch thu sung quỹ Nhà nước 548 tỷ đồng và 200 nghìn đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Tổng các khoản tiền Phan Sào Nam phải thi hành là hơn 1.400 tỷ đồng.

Không có căn cứ xác định Phan Sào Nam "Lập công"

Tại quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù số 587 ngày 29/4/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh chấp nhận đề nghị của Trại giam Quảng Ninh, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù là 19 tháng cho phạm nhân Nam.

Tại quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù số 80 ngày 4/2/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh, chấp nhận đề nghị của Trại giam Quảng Ninh, giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại (3 tháng 7 ngày) cho phạm Nhân Phan Sào Nam, ra trại ngày 6/2/2021.

VKSND Cấp cao tại Hà Nội xét thấy, 2 quyết định số 587 và 80 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đối với phạm nhân Phan Sào Nam là không đủ điều kiện, không có căn cứ theo quy định của pháp luật.

Theo VKSND Cấp cao tại Hà Nội, đối với quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù số 587/QĐ-TA ngày 29/4/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã giảm thời hạn chấp hành án phạt tù 19 tháng cho phạm nhân Phan Sào Nam, Nam mới chỉ được xếp loại khá quý III/2019, còn quý IV năm 2019 bị xếp loại trung bình.

Qua xác minh, không có việc Phan Sào Nam viết thư động viên đối tượng truy nã quốc tế Lê Văn Kiên (ảnh) về nước đầu thú. Từ đó nhận thấy Công an tỉnh Phủ Thọ xác nhận Nam lập công là không có căn cứ, dẫn đến Trại giam Quảng Ninh đề nghị giảm thời hạn tù cho Nam với tình tiết "Lập công" không đúng quy định.

Như vậy, ngoài việc xếp loại thi đua chấp hành án phạt tù, Nam đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù trong trường hợp đặc biệt là "Lập công".

Tuy nhiên, qua tài liệu xác minh những vấn đề này thể hiện, về tình tiết "Lập công", tại văn bản số 851 ngày 20/11/2019, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ có nội dung, cơ quan điều tra đã tiếp xúc, vận động Phan Sào Nam viết thư gửi gia đình Lê Văn Kiên để vận động đối tượng đầu thú.

Kết quả sau khi được gia đình thông báo về việc Phan Sào Nam viết thư động viên Kiên về nước, cùng với sự tác động của Cơ quan An ninh điều tra, đến ngày 20/10/2019, Lê Văn Kiên đã về nước đầu thú.

Về nội dung này, kết quả xác minh của Vụ 8 VKSND Tối cao tại Trại tạm giam và Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thể hiện, tại biên bản làm việc với cán bộ điều tra vụ án Phan Sào Nam, Lê Văn Kiên và Phan Anh Tuấn thuộc Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ và Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ, xác định trong quá trình giam giữ không có việc Nam viết thư động viên đối tượng truy nã quốc tế Lê Văn Kiên về nước đầu thú.

Điều tra viên cũng như cán bộ điều tra không biết Nam tác động đến gia đình Kiên và Tuấn như thế nào. Không có tài liệu xác định quá trình giam giữ Phan Sào Nam gửi thư ra ngoài để vận động đầu thú.

Như vậy, văn bản số 851 ngày 20/11/2019 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác nhận Nam lập công là không có căn cứ.

Dẫn đến, văn bản số 01 ngày 25/3/2020 của Trại giam Quảng Ninh đề nghị hội đồng xét duyệt giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho Nam với tình tiết đặc biệt "Lập công" là không đúng quy định của pháp luật.

Phan Sào Nam không tích cực khắc phục hậu quả

Về việc xếp loại thi đua chấp hành án phạt tù năm 2020, căn cứ quy định, để được xếp loại thi đua chấp hành án phạt tù quý I/2020 đạt loại "Khá", Phan Sào Nam phải "tích cực khắc phụ hậu quả do hành vi phạm tội của mình gây ra".

Tuy nhiên, theo tài liệu điều tra, xác minh thể hiện Phan Sào Nam đã không tích cực khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của mình gây ra.

Phan Sào Nam cũng được xác định không tích cực khắc phục hậu quả. Trong ảnh là tang vật lực lượng chức năng thu giữ trong vụ đánh bạc nghìn tỷ gây rúng động mà cựu tướng Công an Phan Văn Vĩnh, cựu cán bộ Công an Nguyễn Thanh Hóa "nhúng chàm".

Trong đó, làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ vào các ngày 28/4/2020 và 14/10/2020, Phan Sào Nam không đồng ý, không tự nguyện khấu trừ số tiền 5,3 triệu USD tại ngân hàng DBS Singapore để thi hành phần nghĩa vụ hơn 155 tỷ đồng còn lại theo quyết định của bản án.

Ngoài các tài sản cơ quan chức năng phát hiện và yêu cầu Nam truy nộp, hiện nay Nam còn 253.499 SGD tại ngân hàng DBS Singapore nhưng Nam không khai báo, không tự nguyện, chủ động khấu trừ số tiền này.

Bên cạnh đó, theo tài liệu hồ sơ của phạm nhân Phan Sào Nam thể hiện, trại giam Quảng Ninh xếp loại thi đua chấp hành án phạt tù cho Nam còn căn cứ vào đơn trình bày khoản cảnh kinh tế gia đình đặc biệt khó khăn của mẹ Nam.

Tuy nhiên, kết quả xác minh tại UBND phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM, gia đình Phan Sào Nam không thuộc trường hợp có hoàn cảnh kinh tế gia đình đặc biệt khó khăn.

Như vậy, có căn cứ xác định đơn trình bày gia đình có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn của gia đình Phan Sào Nam là không đúng.

Với các căn cứ nêu trên, đủ căn cứ xác định Phan Sào Nam không đủ điều kiện để hưởng tình tiết "Lập công" và xếp loại thi đua chấp hành án phạt tù đạt loại "Khá" vào các quý I, II, III, IV năm 2020.

Việc Trại giam Quảng Ninh đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt 30/4/2020 đối với Phan Sào Nam là vi phạm về điều kiện, dẫn đến quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù số 587 của Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh, chấp nhận đề nghị của Trại, quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù 19 tháng cho Nam là không có căn cứ, cần phải được hủy bỏ.

Đối với quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù số 80 ngày 4/2/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh, giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại cho Phan Sào Nam là không có căn cứ.

Do quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù số 587 không có căn cứ dẫn đến quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù số 80 của Tòa án tỉnh Quảng Ninh cũng không đủ điều kiện, không có căn cứ theo quy định, cần phải hủy bỏ.

Văn bản do Phó Viện trưởng VKSND Cấp cao tại Hà Nội Phạm Quốc Khánh ký thể hiện, VKSND Cấp cao tại Hà Nội quyết định kháng nghị đối với quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù số 587/QĐ-TA ngày 29/4/2020 và quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù số 80/QĐ-TA ngày 4/2/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

VKSND Cấp cao tại Hà Nội đề nghị Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm: Hủy 2 quyết định số 587 và 80 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đối với Phan Sào Nam theo đúng quy định của pháp luật.