Toàn bộ chỉ tiêu 8 trường Công an nhân dân năm 2024, lịch thi đánh giá của Bộ Công an

Bộ Công an vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh Công an nhân dân năm 2024, trong đó có chỉ tiêu của 8 trường Công an, lịch thi đánh giá năm 2024, các phương thức tuyển sinh đối với trình độ đại học chính quy tuyển mới…

Chỉ tiêu các trường Công an nhân dân năm 2024 Theo đó, Học viện Cảnh sát nhân dân là trường tuyển sinh nhiều nhất với 530 chỉ tiêu, ít nhất là Học viện Quốc tế với 50 chỉ tiêu. Cụ thể chỉ tiêu từng trường Công an nhân dân năm 2024 như sau: 3 phương thức tuyển sinh các trường Công an năm 2024 là tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GDĐT và quy định của Bộ Công an (PT1); xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT (PT2); xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an (PT3). Lịch thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024 diễn ra từ ngày 6-7/7/2024. Khai giảng năm học mới tại Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy năm học 2023-2024. Ảnh: ĐHPCCC Thí sinh chọn 1 trong 2 mã bài thi để dự thi, gồm: CA1: phần thi trắc nghiệm và tự luận Toán; CA2: phần thi trắc nghiệm và tự luận Ngữ văn. Những điểm mới trong tuyển sinh các trường Công an nhân dân năm 2024 Theo hướng dẫn, các trường Công an tuyển thẳng đối với thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế hoặc thí sinh được chọn tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia tham dự kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực (Châu Á, Châu Á - Thái Bình Dương) theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi của thí sinh. Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi khoa học, kỹ thuật quốc tế hoặc thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, khu vực theo quy định của Bộ GD&ĐT được xét tuyển thẳng một trong các trường CAND theo nguyện vọng của thí sinh.

Thí sinh đoạt giải nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT môn Toán, Vật lý, Hóa học, Văn học, Lịch sử, Tiếng Anh được xét tuyển thẳng vào một trong các trường T01, T02, T04, T05. Thí sinh đoạt giải nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT môn Toán, Vật lý, Văn học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh được xét tuyển thẳng vào T03. Thí sinh đoạt giải nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT môn Tiếng Anh được xét tuyển thẳng vào ngành Ngôn ngữ Anh của B06. Thí sinh đoạt giải nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT môn tiếng Trung Quốc được xét tuyển thẳng vào ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của B06. Thí sinh đoạt giải nhất cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia bậc THPT được xét tuyển thẳng vào T06, T07, ngành Y khoa gửi đào tại Học viện Quân y - Bộ Quốc phòng của T01, ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của T01. Thí sinh là chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển đại học hoặc không có nguyện vọng xét tuyển đại học (chỉ có nguyện vọng xét tuyển trung cấp CAND, xét chuyển chuyên nghiệp) thì không bắt buộc thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào các trường đại học CAND. Chỉ tiêu tuyển sinh theo PT3 được xác định căn cứ tỷ lệ hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển và đảm bảo ngưỡng đầu vào theo mã bài CA1, CA2. Khu vực tuyển sinh các trường Công an nhân dân năm 2024 - Phía Bắc: Từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra, gồm các vùng tuyển sinh: + Vùng 1: các tỉnh miền núi phía Bắc, gồm Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La. + Vùng 2: các tỉnh, thành phố đồng bằng và trung du Bắc Bộ, gồm Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh. + Vùng 3: các tỉnh Bắc Trung Bộ, gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế. + Vùng 8 phía Bắc: chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ đóng quân từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra của các đơn vị A09, C01, C10, C11, K01, K02. - Phía Nam: Từ TP.Đà Nẵng trở vào, gồm các vùng tuyển sinh: + Vùng 4: các tỉnh Nam Trung Bộ, gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận. + Vùng 5: các tỉnh Tây Nguyên, gồm Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng. + Vùng 6: các tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ, gồm Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM. + Vùng 7: các tỉnh, thành phố đồng bằng Sông Cửu Long, gồm Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. + Vùng 8 phía Nam: chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ đóng quân từ TP.Đà Nẵng trở vào của các đơn vị A09, C01, C10, C11, K01, K02. Tham khảo thêm Mốc thời gian thi lớp 10 năm 2024 Hà Nội cần nhớ: Chậm nhất ngày 2/7 công bố điểm thi

