Tàu du lịch Wonder of the Seas của Royal Caribbean có sức chứa đến 7.000 du khách, gồm 18 tầng chia thành 8 khu vực đầy đủ tiện ích.

Wonder of the Seas đi vào hoạt động từ tháng 3/2022. Với chiều dài gần 365 m và chiều rộng 64 m, con tàu du lịch khổng lồ này có tới 18 tầng, sức chứa 7.000 hành khách. Theo Insider. Joey Hadden, cây bút của tờ Insider, đã có chuyến đi dài 7 ngày trên du thuyền với giá đã giảm là 2.000 USD (so với giá ban đầu là 3.000 USD). Trong hành trình của cô, tàu đã đến Roatán, Honduras; Cozumel và Costa Maya ở Mexico; cũng như hòn đảo riêng của Royal Caribbean tại Bahamas. Theo Insider. Tuy nhiên, bản thân con tàu cũng có rất nhiều dịch vụ thú vị phục vụ du khách, được chia thành 8 khu vực chung. Mỗi khu vực có các cửa hàng, điểm vui chơi, giải trí riêng. Theo Insider. Tàu có 24 thang máy để hành khách di chuyển giữa 16 tầng. Hai tầng trên cùng dành riêng cho các khách đặt phòng hạng suite. Để tiết kiệm thời gian chờ đợi vào các giờ cao điểm, du khách có thể đi thang bộ. Theo Insider. Tầng 2 và tầng 3 là khu vực đón khách, dùng để lên và xuống tàu. Các tầng 7, 10 và 11 chỉ có phòng nghỉ cỡ lớn, còn phần lớn các tầng sẽ có sự kết hợp giữa phòng nghỉ, nhà hàng, điểm giải trí, nơi tổ chức hoạt động. Theo Insider. Khu vực ăn uống chính của tàu trải rộng khắp ba tầng 3, 4 và 5. Ngoài các nhà hàng miễn phí và trả phí, nơi này còn có các khu trưng bày và biểu diễn nghệ thuật. Theo Insider. Tầng 5 có khu Royal Promenade giống như một con phố thương mại, với nhà hàng, quán cà phê, quán bar và cửa hàng mua sắm. Theo Insider. Tầng 6 có quán bar Schooner và một studio chụp ảnh chân dung. Theo Insider. Cạnh quán bar Schooner là lối ra Boardwalk, khu vực giải trí ngoài trời dành cho các gia đình và trẻ nhỏ với vòng xoay ngựa gỗ và cửa hàng kẹo. Theo Insider. Ngoài ra, khu này còn có hai vách leo núi, quầy bán bánh mì kẹp xúc xích và nhà hàng, quán bar thể thao cho các thành viên trong gia đình giải trí, ăn uống. Theo Insider. Cuối khu Boardwalk là Aquatheater, nơi Royal Caribbean chiếu phim ngoài trời và tổ chức chương trình biểu diễn nhạc nước với các vũ công, thợ lặn và diễn viên nhào lộn. Theo Insider. Phía bên kia của tầng 6 có spa và phòng tập gym. Phòng gym ở đây rất rộng, với đầy đủ máy móc phục vụ việc tập luyện. Theo Insider. Tầng 8 có khu vực ngoài trời khác là Central Park với hàng nghìn cây xanh, đem lại cảm giác thư thái. Buổi tối, đây còn là địa điểm biểu diễn âm nhạc. Central Park có 3 nhà hàng hạng sang là Chops Grille, 150 Central Park và Giovanni's Italian. Ở đây còn có Park Cafe, một điểm ăn uống bình dân miễn phí cho hành khách. Theo Insider. Cuối tầng 8, Music Hall, điểm tổ chức biểu diễn âm nhạc, phủ rộng lên đến tầng 9. Theo Insider. Tầng 12 có nhà hàng Wonderland được lấy cảm hứng từ tác phẩm Alice in Wonderland. Theo Insider. Tầng 14 là khu Youth Zone với các điểm vui chơi cho trẻ em và một phòng trò chơi trốn thoát. Theo Insider. Tầng 15 và 16 là khu vực Pool và Sports Zone, với các bể bơi lớn nhỏ, khu trò chơi và các sân tập thể thao. Các nhà hàng và quán bar rải rác quanh bể bơi đem lại nhiều lựa chọn cho du khách. Theo Insider. Khu thứ 8 của tàu là Suite Class, gồm tầng 17 và 18, chỉ dành cho khách đặt phòng hạng suite. Theo Insider. Sắc vóc bạn gái sinh năm 2004 của "sát thủ" Erling Haaland 07/04/2023 18:54

