Toàn cầu lo thiếu 5,6 triệu bao một loại hạt Việt Nam đang chiếm vị trí thứ hai thế giới về sản lượng

Giá cà phê tăng mạnh

Theo báo cáo của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), tháng 3/2023, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa tăng mạnh so với cuối tháng 2/2023.

Cụ thể, ngày 28/3/2023, giá cà phê Robusta tăng 1.600 – 1.700 đồng/kg so với ngày 28/2/2023. Tại các tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk, giá cà phê Robusta cùng tăng 1.600 đồng/kg lên mức 48.700 – 48.800 đồng/kg; Tại các tỉnh Lâm Đồng và Gia Lai, giá cà phê Robusta tăng 1.700 đồng/ kg, lên mức 48.400 - 48.800 đồng/kg.

Thực tế, giá cà phê trong nước tăng theo đà tăng của giá cà phê thế giới. Nguyên nhân tăng giá là do lo ngại nguồn cung thiếu hụt. Cục Xuất nhập khẩu dự báo, giá cà phê thế giới còn tăng trong thời gian tới. Theo dự báo của Volcafe (Tập đoàn ED&Man Holdings – Thụy Sỹ), niên vụ 2023/24, thị trường cà phê Robusta toàn cầu sẽ thâm hụt kỷ lục 5,6 triệu bao, trong khi nhu cầu tiêu thụ cà phê Robusta ngày càng tăng.

Trong khi đó, xuất khẩu cà phê trong tháng 3/2023 cũng tăng mạnh. Theo ước tính, tháng 3/2023, Việt Nam xuất khẩu 230.000 tấn cà phê, trị giá 522 triệu USD, tăng 15% về lượng và tăng 20,1% về trị giá so với tháng 2/2023, so với tháng 3/2022 tăng 9,2% về lượng và tăng 10,2% về trị giá.

Tính chung quý I/2023, xuất khẩu cà phê của nước ta ước đạt 572.000 tấn, trị giá xấp xỉ 1,27 tỷ USD, giảm 1,6% về lượng và giảm 2,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Về giá, tháng 3/2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ước tính đạt mức 2.270 USD/tấn, tăng 4,4% so với tháng 2/2023 và tăng 0,9% so với tháng 3/2022. Tính chung quý I/2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của nước ta ước đạt mức 2.214 USD/tấn, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, có một tín hiệu đáng mừng là xuất khẩu cà phê Robusta và cà phê chế biến tăng mạnh so với tháng 2/2022. Theo đó, xuất khẩu cà phê chế biến tăng 12,9% trong 2 tháng đầu năm 2023, đạt trên 103 triệu USD.

Tháng 3/2023, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa tăng mạnh so với cuối tháng 2/2023. Ảnh: K.N

EU tăng mua cà phê Việt

Theo số liệu từ Cơ quan Thống kê châu Âu, nhập khẩu cà phê của EU trong giai đoạn 2018 – 2022 tăng trưởng bình quân 2,2%/năm tính theo lượng và tăng 14,2%/năm tính theo trị giá, từ 4,07 triệu tấn, trị giá 13,11 tỷ EUR năm 2018 lên 4,44 triệu tấn, trị giá 21,29 tỷ EUR năm 2022.

Năm 2022, giá nhập khẩu bình quân cà phê vào EU đạt mức cao nhất giai đoạn 2018 – 2022, lên đến 4.796 USD/tấn. Trong đó, giá nhập khẩu bình quân cà phê của EU từ hầu hết các nguồn cung tăng, ngoại trừ Pháp.

Năm 2022, nguồn cung cà phê cho EU chủ yếu từ các thị trường ngoại khối, lượng đạt 3,05 triệu tấn, trị giá 12,81 tỷ EUR (tương đương 13,85 tỷ USD), tăng 5,4% về lượng và tăng 55,6% về trị giá so với năm 2021.

Năm 2022, EU nhập khẩu cà phê từ Việt Nam đạt 662.000 tấn, trị giá xấp xỉ 1,54 tỷ EUR (tương đương 1,66 tỷ USD), tăng 20,5% về lượng và tăng 77,1% về trị giá so với năm 2021.

Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của EU từ thế giới tăng từ 13,1% năm 2021 lên 14,91% trong năm 2022.