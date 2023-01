Giá cà phê giảm ngay đầu năm, xuất khẩu cà phê của Việt Nam không duy trì được tốc độ tăng trưởng

Giá cà phê đầu năm 2023 giảm

Theo bản tin của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), những ngày đầu tháng 01/2023, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa giảm 200 - 300 đồng/ kg so với cuối tháng 12/2022.

Giá cà phê giảm 300 đồng/kg tại tỉnh Đắk Lắk, xuống còn 39.400 đồng/kg; mức giảm 200 đồng/kg tại các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Nông, xuống còn 38.900 – 39.600 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, những ngày đầu tháng 01/2023, giá cà phê cũng biến động theo xu hướng giảm.

Tại cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh, cà phê Robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% giao dịch ở mức giá 1.855 USD/tấn, chênh lệch +30 USD/ tấn, tăng 1 USD/tấn (tương đương mức tăng 0,05%) so với ngày 30/12/2022.

Dự báo giá cà phê nhiều khả năng sẽ phục hồi nhờ các thông tin hỗ trợ như: Báo cáo tồn kho ICE – London tiếp tục giảm sâu xuống ở mức thấp 4,5 năm. Tính đến ngày 4/01/2023, tồn kho cà phê Robusta được sàn London chứng nhận và theo dõi cấp phát giảm thêm 250 tấn (giảm 0,4%) so với tuần trước, xuống mức 64.010 tấn (tương đương 1.066.833 bao, bao 60 kg), kéo dài chuỗi giảm 10 tuần liên tiếp.

Thời tiết không thuận lợi cho việc thu hoạch và phơi sấy cà phê cuối vụ ở vùng cà phê Tây Nguyên Việt Nam.

Theo dữ liệu của Liên đoàn Cà phê Quốc gia Cô-lôm-bi-a (FNC), nước sản xuất cà phê lớn thứ 2 thế giới đã kết thúc năm 2022 với sản lượng cà phê Arabica giảm 12%; xuất khẩu năm 2022 đạt 11,4 triệu bao, giảm 8% so với năm 2021.

Xuất khẩu cà phê không duy trì được tốc độ tăng trưởng cao

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, năm 2022, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tăng 13,8% về lượng và tăng 32% về trị giá so với năm 2021, đạt 1,77 triệu tấn, trị giá 4,05 tỷ USD.

Tính riêng tháng 12/2022, xuất khẩu cà phê của nước ta đạt 197.000 tấn, trị giá 425,16 triệu USD, tăng 53,5% về lượng và tăng 39,7% về trị giá so với tháng 11/2022, so với tháng 12/2021 tăng 16,5% về lượng và tăng 12,6% về trị giá.

Dự báo quý I/2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sẽ không duy trì được tốc độ tăng trưởng cao như giai đoạn cuối năm 2022.

Theo báo cáo Thương mại tháng 12 của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), thị trường cà phê thế giới sẽ vẫn đối mặt với khó khăn trong năm 2023 do sức tiêu thụ giảm.

Còn theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng cà phê toàn cầu dự báo tăng 6,6 triệu bao so với niên vụ 2021/2022 lên 172,8 triệu bao trong niên vụ 2022-2023; tiêu thụ cà phê toàn cầu dự kiến tăng hơn 800.000 bao lên 167,9 triệu bao. Như vậy, nguồn cung cà phê thế giới sẽ vượt nhu cầu khoảng 4,8 triệu bao trong niên vụ 2022/2023.



Tháng 12/2022, giá cà phê xuất khẩu bình quân của Việt Nam đạt mức 2.157 USD/tấn, giảm 9% so với tháng 11/2022 và giảm 3,4% so với tháng 12/2021. Tính chung cả năm 2022, giá cà phê xuất khẩu bình quân của Việt Nam đạt mức 2.282 USD/tấn, tăng 16% so với năm 2021.