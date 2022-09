Mới đây, Tom Hardy đã gây sốc khi trực tiếp tham gia một giải đấu võ thuật ở một thành phố nhỏ của Anh vào cuối tuần trước. Nam diễn viên hành động lặng lẽ bước vào cuộc thi và giành chiến thắng trong tất cả các trận đấu của mình.

The Guardian đưa tin, Hardy đã tham gia Giải vô địch Brazil Jiu-Jitsu mở rộng năm 2022 được tổ chức tại một phòng tập thể dục của trường trung học ở Milton Keynes, Anh. Sự xuất hiện không báo trước của anh đã gây bất ngờ cho khán giả và đối thủ khi anh nhập cuộc dưới tên thật của mình, Edward Hardy.

Hơi giống với vai diễn của anh trong bộ phim truyền hình "MMA Warrior" ra mắt năm 2011, Hardy bất ngờ xuất hiện và liên tục giành chiến thắng trong tất cả các cuộc thi của mình.

Tom Hardy gây sốc khi lặng lẽ tham gia giải đấu võ thuật

Tom Hardy lặng lẽ tham gia giải đấu võ thuật. (Ảnh: Daily Mail).

Nói với The Guardian, người phát ngôn của giải vô địch đã gọi Hardy là "một chàng trai thực sự tốt". "Mọi người đều nhận ra Hardy nhưng anh ấy rất khiêm tốn và rất vui khi dành thời gian để chụp ảnh với mọi người", người phát ngôn cho biết. "Đó là một niềm vui thực sự khi anh ấy thi đấu tại sự kiện của chúng tôi".

Đây là lần thứ hai trong những tháng gần đây Hardy tham gia một giải đấu võ thuật mà không được báo trước. Vào tháng 8, ngôi sao của "Mad Max: Fury Road" đã giành chức vô địch REORG Open Jiu-Jitsu Championship ở Wolverhampton, Anh.

"Tôi nhận ra anh ấy ngay lập tức. Mọi người đều biết Tom Hardy là ai", Danny Appleby, đối thủ của Hardy ở Wolverhampton nói với tờ báo địa phương.

Appleby chia sẻ: "Anh ấy là một chàng trai thực sự mạnh mẽ. Bạn sẽ không nghĩ rằng đó là một người nổi tiếng. Tôi đã thi đấu tốt, từng tham gia khoảng sáu giải đấu và tôi đã đứng trên bục vinh quang tất cả. Nhưng anh ấy có lẽ là đối thủ khó khăn nhất mà tôi từng gặp, anh ấy chắc chắn sống đúng với tính cách Bane - nhân vật của Hardy trong Batman của mình, đó là điều chắc chắn".

Tom Hardy trong phim "Mad Max". (Ảnh trong phim).

Tom Hardy sinh ra ở Surrey, Anh, là con một trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha của anh là nhà văn còn mẹ là họa sĩ. Tom Hardy còn được cha mẹ cho đi học ở trường tư danh tiếng.

Vì gia đình khá giả nên Tom Hardy luôn được theo học những trường tư danh tiếng ở London. Nhưng từ nhỏ anh đã là cậu bé nghịch ngợm, phá phách và thường xuyên gây rắc rối cho thầy cô và gia đình.

Chơi với đám trẻ đường phố, từ năm 11 tuổi, Tom Hardy tập tành sử dụng chất kích thích và trở nên nghiện ngập. Năm 15 tuổi, anh bị cảnh sát bắt giữ khi đang lái chiếc Mercedes mà anh trộm được trên đường. Tuổi 16 của anh những tưởng là cột mốc để chìm sâu trong nghiện ngập suốt những năm về sau.

Sau khi cai nghiện thành công, Tom Hardy bắt đầu theo học trường diễn xuất Drama Centre London khi giành chiến thắng cuộc thi người mẫu "Find Me a Supermodel" ở tuổi 21. Tuy nhiên, thế giới người mẫu với những bộ cánh hào nhoáng và Tom Hardy vốn dĩ không thuộc về nhau.

Sau đó, anh góp mặt trong hai bộ phim chiến tranh đình đám là "Black Hawk Down" và series "Band of Brothers" (2001). Dù chỉ là vai phụ nhưng được tham gia hai dự án lớn của Ridley Scott và Steven Spielberg là điều vô cùng may mắn với Hardy. Đây cũng là bước đi đầu tiên của Hardy để trở thành diễn viên như hiện tại.

Giờ đây, trong giới làm phim ở Anh và Mỹ, Tom Hardy đang là một tên tuổi có sức hút, anh xuất hiện trong những bộ phim truyền hình và điện ảnh ăn khách. Trong cuộc sống riêng, Tom Hardy đang ở trong cuộc hôn nhân thứ hai. Anh có 3 người con từ hai cuộc hôn nhân.