Tóm "thầy mo" buôn bán ma túy ở một huyện biên giới Lai Châu

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, từ tháng 1/2024 Công an xã Bum Tở phát hiện đối tượng Vàng Mò Nu (SN 1969, hộ khẩu thường trú ở xã Bum Tở) có dấu hiệu bán lẻ ma tuý cho các đối tượng nghiện. Công an xã Bum Tở nhiều lần lên kế hoạch triệt xoá nhưng đều thất bại vì ở vùng này, Nu là một "bà thầy mo" nổi tiếng, đã hành nghề lâu năm, không người dân nào dám tố giác hoặc cung cấp thông tin giúp lực lượng công an vì sợ làm trái ý Nu sẽ bị bỏ bùa, hoặc khi người nhà bị ốm bệnh sẽ không có người giúp bắt ma, cúng bái…

Sau nhiều ngày kiên trì trinh sát, mật phục, vào hồi 18 giờ 40 phút ngày 29/7, tổ công tác Công an xã Bum Tở đã bắt quả tang 2 đối tượng là Vàng Hà B (SN 1989) và Ly Phí K (SN 2006, cùng trú tại xã Bum Tở, huyện Mường Tè) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại nhà của Nu.

Đối tượng Vàng Mò Nu (SN 1969, hộ khẩu thường trú ở xã Bum Tở, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) bán lẻ ma tuý cho các đối tượng nghiện. Ảnh: CALC

Khai thác nhanh tại chỗ, hai đối tượng khai nhận đã mua ma túy của Vàng Mò Nu để sử dụng. Ngay lập tức tổ công tác đã đề xuất Cơ quan CSĐT Công an huyện ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng. Kết quả, phát hiện thu giữ 31 gói chất bột trắng trên người và trong nhà của đối tượng Nu.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Vàng Mò Nu thừa nhận 31 gói chất bột trắng bị cơ quan công an phát hiện thu giữ là heroin, Nu đã mua về chia thành gói nhỏ với mục đích để bán kiếm lời. Cơ quan CSĐT đã xác định 31 gói ma tuý thu giữ của Vàng Mò Nu có tổng khối lượng 2,46 gram.

Tang vật thu giữ trong vụ án. Ảnh: CALC

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Mường Tè đã tạm giữ hình sự đối tượng Vàng Mò Nu để tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý đối tượng trước pháp luật.