Bắt "hotgirl" mua ma túy từ Campuchia, giấu vào áo ngực đưa về Việt Nam

Ngày 18/7, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài cho biết, vừa phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, Công an huyện Bến Cầu; Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài; Đồn công an Mộc Bài; Công an xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu (Tây Ninh) bắt giữ Nguyễn Thị Phương (SN 1987, ngụ TP.HCM) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Phương tại cơ quan chức năng. Ảnh: Lê Quân

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17h ngày 17/7, tại đường tuần tra biên giới, khu vực cột mốc 170/3 thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, lực lượng chức năng đã phát hiện Phượng đang đi từ Campuchia về Việt Nam.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện bên trong áo ngực của Phương có nhiều bịch nylon chứa chất bột nghi là ma túy. Trong chiếc vali và túi nylon của Phương mang theo, cơ quan chức năng phát hiện nhiều túi nghi là ma túy dạng nước vui.

Làm việc với cơ quan chức năng, Phương khai nhận số túi nylon trên là ma túy được Phương mua từ Campuchia với số tiền 1.500USD của người đàn ông tên Mười.

Sau khi mua số ma túy trên, Phương đem về khách sạn ở Phnom Penh rồi cất giấu số ma túy trong vali, túi xách, áo ngực đưa về Việt Nam để bán kiếm lời. Khi vừa đến khu vực cột mốc 170/3 thuộc ấp Thuận Tây thì Phương bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện số ma túy trên đang được cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh kiểm đếm để xử lý theo quy định của pháp luật.