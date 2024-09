Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Cộng hòa Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embaló

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Cộng hòa Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embaló và Phu nhân đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Guinea-Bissau thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 - 8/9/2024.

Cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chia sẻ kinh nghiệm quý báu về phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam, Tổng thống Guinea-Bissau nhất trí phối hợp chặt chẽ nhằm tạo chuyển biến trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; tiếp tục khai thác thế mạnh của mặt hàng truyền thống là hạt điều, đồng thời dành các chính sách ưu đãi nhằm thúc đẩy đa dạng hóa các mặt hàng xuất, nhập khẩu, tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội hợp tác, kinh doanh tại thị trường của nhau.

Tiếp đà hợp tác khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ ba và chiếm 1/4 tổng kim ngạch thương mại của Guinea-Bissau, Tổng thống Umaro Sissoco Embaló cũng nhất trí với đề nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong việc mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng mà Việt Nam có thế mạnh và Guinea-Bissau có nhu cầu như nông nghiệp, trao đổi kinh nghiệm xây dựng chính sách, mô hình phát triển, đào tạo cán bộ quản lý, đàm phán để sớm ký kết các văn kiện nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo thuận lợi cho thúc đẩy hợp tác song phương.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết và Nhóm G77. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác của mỗi nước tại các tổ chức khu vực mà hai nước là thành viên như ASEAN, Liên minh châu Phi (AU) và Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS), đặc biệt trên các lĩnh vực ưu tiên của các tổ chức như nông nghiệp, giáo dục, y tế, chuyển đổi số...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embaló. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Về vấn đề Biển Đông, hai bên chia sẻ tầm nhìn chung về tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, nhấn mạnh ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về thiết lập cơ chế Tham vấn chính trị và ngoại giao giữa hai Bộ Ngoại giao và Bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp giữa hai Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.