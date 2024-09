Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm hỏi đồng bào, chiến sĩ bị ảnh hưởng của cơn bão số 3

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chỉ đạo khắc phục hậu quả cơn bão số 3 gây ra, sáng 9/9. Ảnh: Nhân Dân

Thưa đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước!

Những ngày qua, cơn bão số 3 (bão Yagi) đã gây thiệt hại rất nặng nề cho các quốc gia mà bão đi qua, trong đó có các tỉnh phía bắc nước ta. Trước diễn biến phức tạp của cơn bão, Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quyết liệt chỉ đạo các cơ quan chức năng, Lực lượng vũ trang cùng với nhân dân cả nước theo sát tình hình, chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với cơn bão, thông tin kịp thời tới người dân. Trong cơn bão dữ, tinh thần đoàn kết, "tương thân, tương ái", "lá lành đùm lá rách", tình yêu thương đồng bào, bản lĩnh sức mạnh của Lực lượng vũ trang, tinh thần quả cảm của nhân dân đã góp phần giảm thiểu thiệt hại của cơn bão, song vẫn để lại hậu quả nặng nề và nguy cơ mưa lũ, sạt lở, sụt lún sau bão đang hiện hữu.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, tôi xin gửi lời cảm thông và chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân, đặc biệt đối với những người có thân nhân mất trong bão lũ. Tôi ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền các cấp, Lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước, nhất là những nghĩa cử cao đẹp thể hiện sâu sắc "tình dân tộc, nghĩa đồng bào" - sức mạnh to lớn đưa nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, khẩn trương ổn định đời sống của người dân bị ảnh hưởng của cơn bão, tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh và các hoạt động bình thường của đời sống xã hội; thực hiện nhanh nhất, hiệu quả nhất chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang và người dân đã anh dũng hy sinh, bị thương khi tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân trong bão lũ...

Tôi đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung cao độ triển khai các kế hoạch, phương án khắc phụ hậu quả bão số 3 với 5 mục tiêu như Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo.Trước mắt ưu tiên cứu người, bảo đảm để không người dân nào bị đói ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở; tiếp cận vùng bị cô lập; di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm; bảo đảm người bệnh có thuốc và được điều trị, trẻ em sớm được tới trường... tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, xử lý nghiêm các hành vi gây mất an ninh, trật tự, các hành vi trục lợi liên quan đến hỗ trợ đền bù thiệt hại; huy động sự chung tay của toàn xã hội hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ. Tôi kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đồng bào ta ở trong và ngoài nước trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và khả năng, điều kiện tiếp tục phát huy mạnh mẽ "tình dân tộc, nghĩa đồng bào"hỗ trợ cao nhất, nhanh nhất, kịp thời nhất,đến tận tay các gia đình bị thiệt hại về người, tài sản do thiên tai gây ra.

Tôi mong muốn và tin tưởng sâu sắc rằng: Toàn dân, toàn quân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng sẽ phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, tinh thần "tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc"nhất định sẽ sớm khắc phục hậu quả sau bão, nhanh chóng ổn định cuộc sống của Nhân dân. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp từ Trung ương đến cơ sở khẩn trương tổ chức rà soát, rút kinh nghiệm, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra trong thời gian tới.