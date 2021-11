Tổng Bí thư dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Yên Sở

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2021), ngày 14/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 5, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Đại diện Chi hội người cao tuổi, Chi hội cựu chiến binh, cán bộ hưu trí, đoàn viên Chi đoàn và một số hộ gia đình trong thôn 5 đã phát biểu chia sẻ về xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái; hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, xây dựng gia đình văn hóa; sự đổi thay của quê hương qua các chương trình xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng nông thôn mới...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn 5, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 5, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ niềm vui, phấn khởi khi tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, được gặp gỡ, tiếp xúc với nhân dân, thấy ai cũng phấn chấn, vui vẻ, trong không khí thân tình.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, mục đích của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là nhằm xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường sức mạnh của khối Đại đoàn kết dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới.

Kết quả của Ngày hội sẽ đem lại những giá trị tinh thần, làm giàu thêm ý chí cách mạng, tôn vinh sức mạnh cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội từ mỗi thôn, bản, làng, tổ dân phố, cụm dân cư... trong cả nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 5, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức. Trí Dũng/TTXVN

Tổng Bí thư nêu rõ ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay càng có ý nghĩa đặc biệt hơn khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang chung sức, đồng lòng vừa phòng, chống đại dịch COVID-19, với quyết tâm "chống dịch như chống giặc," vừa tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Sở đã đạt được. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng lòng, dốc sức phấn đấu của nhân dân, cuối năm 2013 xã Yên Sở đã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới và được đánh giá là 1/50 xã tiêu biểu của thành phố; được Trung ương đánh giá là 1/27 xã tiêu biểu toàn quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhân dân thôn 5, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Xã Yên Sở được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua "Đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố Hà Nội năm 2019."

Đảng bộ xã nhiều năm liên tục được công nhận là "Đảng bộ trong sạch vững mạnh" và xã Yên Sở được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, năm 2020.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng tổng thu nhập của địa phương vẫn ước đạt hơn 500 tỷ đồng; thu nhập bình quân năm 2021 ước đạt 68 triệu đồng/người/năm, cao hơn mức bình quân chung của toàn thành phố.

Trong hơn 20 năm qua, Quy ước Làng cũng đã phát huy tác dụng rất tốt, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, hưởng ứng. Kết quả, toàn xã đã có 95,3% số hộ đạt gia đình văn hóa, 9/9 thôn đạt danh hiệu "Thôn văn hóa." Xã không còn hộ nghèo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng nhận thấy, cán bộ và nhân dân thôn 5 đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế với nhiều ngành nghề, chuyển giao và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao thu nhập, kinh tế hộ gia đình, góp phần ổn định đời sống của nhân dân, an sinh xã hội.

Nhiều gia đình xây nhà mới, khang trang, sạch đẹp. Hiện nay, thôn 5 có 320 hộ gia đình với gần 1.300 nhân khẩu, cả thôn chỉ còn 5 hộ cận nghèo và không còn hộ nghèo.

Cán bộ và nhân dân thôn 5 luôn quan tâm đến hoạt động xã hội, quy tắc ứng xử văn hóa trên địa bàn xóm, thôn; động viên nhân dân tham gia thi đua xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa. Đến đầu năm 2021, có 314/320 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; cuối năm đã bình xét được 312/314 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 99,36%; thôn đạt thôn văn hóa, thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ theo đúng quy định và phong tục tập quán và đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

Công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng được thường xuyên chú trọng; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nhân dân tham gia tích cực; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững...



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn 5, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, không được chủ quan, thỏa mãn. Trong thời gian tới, các cấp lãnh đạo thành phố Hà Nội, huyện Hoài Đức và cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể của xã Yên Sở nói chung, thôn 5 nói riêng, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu mới đã đạt được, triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục động viên nhân dân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị-kinh tế, văn hóa-xã hội của địa phương.



Địa phương cần tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân, khích lệ, động viên những điển hình tiên tiến, những tập thể và cá nhân tiêu biểu tạo đà thi đua mới; tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo, giúp đỡ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 gây ra.

Các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể của xã động viên nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa dịch bệnh; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ, giúp đỡ, cùng nhau vượt qua khó khăn do đại dịch gây ra.

"Việc xây dựng đời sống văn hóa ở mỗi gia đình, ở từng thôn, xóm có thành công hay không là do chính mỗi chúng ta; xây dựng khu dân cư lành mạnh, bình yên và giàu đẹp là để cho chính chúng ta hưởng thụ," Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng cây lưu niệm tại thôn 5, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn, nhân dân hãy tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm phấn đấu xây dựng thôn 5, xã Yên Sở, cũng như tất cả các khu dân cư trong toàn thành phố Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với truyền thống vẻ vang xã anh hùng của Thủ đô anh hùng.

Trước đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu đã vào dâng hương tại chùa Pháp Vũ và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Nhà văn hóa xã Yên Sở.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng đã trao quà tặng xã Yên Sở và 11 gia đình tiêu biểu; 10 hộ khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.