Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Ngày 7/12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự và chỉ đạo Hội nghị Đảng uỷ Công an Trung ương. Cùng dự hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Bộ Công an

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ Công an...

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nêu rõ, thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác năm 2022, Đảng uỷ Công an Trung ương tổ chức hội nghị này để cho ý kiến đối với Báo cáo tổng kết công tác đảng của Đảng bộ Công an Trung ương năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; về các nội dung chính của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Bộ Công an

Bên cạnh đó, báo cáo kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118 của Đảng uỷ Công an Trung ương về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Báo cáo các công việc Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo thực hiện trong Quý IV/2022…