Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Năm 2022, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19 từ những năm trước kéo dài đến hết Quý I, thị trường bất động diễn biến phức tạp, đầu năm tăng nóng, bắt đầu trầm lắng từ cuối Quý II/2022 vào kéo dài cho đến nay, nhưng HUD vẫn hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 và tăng trưởng cao so với thực hiện năm 2021 (doanh thu tăng trưởng 131%, lợi nhuận tăng trưởng 150%; nộp NSNN tăng trưởng hơn 500% so với thực hiện 2021). Tổng công ty cũng tập trung các nguồn lực, phát huy năng lực, kinh nghiệm, phối hợp với UBND tỉnh Hà Nam và UBND tỉnh Bình Dương tổ chức khởi công xây dựng 02 dự án nhà ở xã hội là Dự án Nhà ở xã hội tại Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam và Dự án nhà ở xã hội An Sinh, khu đô thị mới Chánh Mỹ, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương với tổng diện tích sàn hơn 130.000m2, hơn 1.500 căn hộ. Đây là các dự án nằm trong chương trình phát triển nhà ở xã hội của Tổng công ty HUD đang triển khai góp phần thực hiện các chủ trương, chính sách của Chính phủ và Bộ Xây dựng về phát triển nhà ở xã hội.