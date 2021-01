Tống đạt quyết định khởi tố bị can nam tiếp viên Vietnam Airlines làm lây lan dịch Covid-19

Ngày 12/1, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Tấn Hậu (tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines, bệnh nhân Covid-19 số 1.342) về tội Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người để điều tra theo quy định.

Các quyết định và lệnh đã được Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) cùng cấp phê chuẩn.

Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Tấn Hậu, tiếp viên Hãng hàng không Vietnam Airlines, về tội Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người trong ngày 12/1.



Theo Cơ quan ANĐT Công an TP.HCM, ngày 14/11, bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 1.342 bay trên chuyến bay VN5301 từ Nhật Bản về Cần Thơ. Sau đó, bệnh nhân này được được cách ly tại khu cách ly do Vietnam Airlines quản lý tại số 115 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM đến ngày 18/11.

Trong thời gian cách ly, bệnh nhân 1.342 tiếp xúc với đồng nghiệp trên chuyến bay khác (bệnh nhân 1.325). Sau đó, bệnh nhân 1.342 được xác định là F0 của 3 ca nhiễm Covid-19 khác lây lan trong cộng đồng, gồm các ca số 1.347, 1.348 và 1.349.

Đến ngày 3/12, Cơ quan ANĐT Công an TP.HCM đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" để điều tra, xử lý.

Việc khởi tố vụ án căn cứ trên thông tin về bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 1.342 của Việt Nam trên trang thông tin điện tử ncov.moh.gov.vn của Bộ Y tế (trang tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19). Tội danh Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người được quy định tại Điều 240 Bộ luật Hình sự.