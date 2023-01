Tổng Giám đốc VPF Nguyễn Minh Ngọc: "HAGL bỏ V.League là điều không ai mong muốn!"

"Hy vọng HAGL và đối tác đàm phán đạt kết quả tốt"

Chiều nay (31/1), đúng ngày vía Thần Tài, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Công ty TNHH Truyền hình FPT (FPT Play) đã phối hợp tổ chức Lễ Công bố Nhà tài trợ chính các Giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2023.

Theo đó, đơn vị tài trợ chính Giải bóng đá Vô địch quốc gia 2023 là Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum K5 với thương hiệu nước tăng lực Night Wolf. Đơn vị tài trợ chính Giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia 2023 là Công ty Cổ phần Bia Hà Nội Nghệ Tĩnh.



Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc VPF (ngoài cùng bên trái) bắt tay hợp tác với ông Nguyễn An – Giám đốc thương mại Sâm Ngọc Linh Kon Tum (giữa) và ông Hoàng Việt Anh - Tổng Giám đốc FPT Telecom. Ảnh: Minh Hoàng

Vấn đề "nóng"được giới truyền thông dành sự quan tâm là xung đột nhà tài trợ giữa VPF và HAGL. Câu hỏi đặt ra là nhà tài trợ Sâm Ngọc Linh Kon Tum có đồng ý cho HAGL ký hợp đồng với Carabao, quảng cáo nước tăng lực cùng ngành hàng hay không? Ông Nguyễn An – Giám đốc thương mại Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum K5 chia sẻ:

"Chúng tôi không có thẩm quyền để trả lời có hay không. Sau đại dịch Covid-19, năm 2022, các doanh nghệp đều gặp nhiều khó khăn, nhưng xuất phát từ tình yêu bóng đá, Sâm Ngọc Linh Kon Tum vẫn mạnh dạn đầu tư, ký hợp đồng tài trợ V.League 3 năm tiếp từ 2022 đến 2024.

Trong quá trình đàm phán, thương thảo hợp đồng với những chia sẻ từ VPF, chúng tôi được biết rõ quyền lợi, trách nhiệm của nhà tài trợ đối với giải đấu hàng đầu Việt Nam. Ở góc độ nhà tài trợ, chúng tôi đã và đang cam kết thực hiện đúng những gì nhà tài trợ đóng góp cho giải.

Về quyền lợi, chúng tôi được độc quyền khai thác quảng cáo trên toàn bộ hệ thống giải. Điều này đã được nêu rõ trong Quy chế bóng đá chuyên nghiệp, Điều lệ giải, VFF, VPF và được tất cả các CLB đồng thuận ký kết và ban hành. Chúng tôi chỉ là người kế thừa mà thôi, không được quyền tham gia điều chỉnh, thay đổi".

Về phía VPF, ông Nguyễn Minh Ngọc - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc VPF nhấn mạnh: "Hợp đồng giữa VPF và Sâm Ngọc Linh Kon Tum kéo dài tới hết mùa giải 2024 và chúng tôi tôn trọng hợp đồng cũng như mọi điều khoản trong đó.

VPF không cấm HAGL hợp tác với nhà tài trợ Carabao. Như công văn số 16 đã gửi HAGL ngày 18/1, VPF chỉ yêu cầu HAGL không được khai thác ngành hàng nước tăng lực là độc quyền của nhà tài trợ chính V.League 2023 Sâm Ngọc Linh Kon Tum".

Khi báo chí đặt vấn đề về việc HAGL tuyên bố nhiều khả năng bỏ giải do không đảm bảo được vấn đề tài chính nếu VPF không cho phép quảng cáo nước tăng lực Carabao. Và liệu VPF đã tính tới phương án V.League 2023 có 13 đội hay chưa? Ông Ngọc bày tỏ:

"Đó là điều không ai mong muốn. Chúng tôi hy vọng 1-2 ngày tới, HAGL và đối tác tài trợ sẽ làm việc và có được kết quả tốt. Hy vọng V.League sẽ diễn ra đúng kế hoạch với 14 đội".

Ông Nguyễn An – Giám đốc thương mại Sâm Ngọc Linh Kon Tum trả lời báo chí tại Lễ Công bố Nhà tài trợ chính các Giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2023. Ảnh: Minh Hoàng

Phóng viên tiếp tục hỏi về việc nếu HAGL và Carabao không thể hợp tác, thì liệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum có sẵn sàng thế chỗ, tài trợ cho HAGL thi đấu V.League 2023 hay không? Trả lời, ông Nguyễn An nói:

"Chúng tôi đã ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với VPF. Trong thời hạn này, Sâm Ngọc Linh Kon Tum đang tập trung, nỗ lực cùng VPF làm sao tài trợ giải thành công. Việc tài trợ cho các CLB khác thì chúng tôi chưa có chủ ý".



Nhà vô địch Night Wolf V.League 2023 nhận 5 tỷ đồng tiền thưởng

Trở lại với thông tin tại Lễ công bố Nhà tài trợ chính các Giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2023, với việc tiếp tục hợp tác cùng Sâm Ngọc Linh Kon Tum, Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia có tên gọi chính thức là Night Wolf V.League 1-2023.

Đặc biệt, tiền thưởng tại Night Wolf V.League 1-2023 tăng gần gấp đôi so với mùa giải 2022, với tổng giá trị 9 tỷ đồng. Ba đội dẫn đầu Night Wolf V.League 1-2023 sẽ nhận giải thưởng cụ thể như sau:

Đội vô địch nhận Cúp + HCV và 5 tỷ đồng tiền thưởng. Đội á quân nhận HCB và 2,5 tỷ đồng. Đội hạng Ba nhận 1,25 tỷ đồng. Số tiền này tăng gần gấp đôi so với tiền thưởng năm ngoái lần lượt là 3 tỷ đồng, 1,5 tỷ đồng và 750 triệu đồng cho 3 đội dẫn đầu.

Với việc tiền thưởng được tăng lên ở mức kỷ lục so với 22 mùa giải đã qua trong quá khứ, Night Wolf V.League 1-2023 hứa hẹn sẽ diễn ra rất hấp dẫn, kịch tính với kỳ vọng tạo nên cuộc đua tranh hấp dẫn của 14 CLB chuyên nghiệp: Becamex Bình Dương, Công An Hà Nội, Đông Á Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Nam Định, SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, Topenland Bình Định, TP.HCM và Viettel.

Văn Quyết, Hùng Dũng cùng lãnh đạo VFF chứng kiến Lễ ký kết tài trợ Gold Star V.League 2-2023 giữa 3 bên VPF, đại diện Công ty Cổ phần Bia Hà Nội Nghệ Tĩnh và FPT. Ảnh: Minh Hoàng

Trong khi đó, với sự đồng hành của nhà tài trợ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội Nghệ Tĩnh, Giải Hạng Nhất Quốc gia sẽ có tên gọi chính thức là Bia Sao Vàng 2023 (Gold Star V.League 2-2023). Tiền thưởng của giải cũng tăng gấp đôi so với mùa giải 2022.

Cụ thể, đội vô địch sẽ nhận Cúp + HCV + tiền thưởng 2 tỷ đồng. CLB giải Nhì nhận HCB + tiền thưởng 1 tỷ đồng. CLB giải Ba nhận HCĐ + tiền thưởng 500 triệu đồng.

Kết thúc Gold Star V.League 2-2023, đội vô địch sẽ giành suất thăng hạng V.League 1-2024. Đội cuối bảng sẽ phải xuống hạng Nhì 2024.

Với tư cách đơn vị hiện đang nắm giữ bản quyền truyền thông, đặc biệt là quyền khai thác thương mại đối với các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong 5 mùa giải liên tiếp từ năm 2023, ông Hoàng Việt Anh - Tổng Giám đốc FPT Telecom khẳng định: "Bức tranh chung của nền bóng đá Việt Nam sẽ càng tươi sáng hơn kể từ sự kiện hôm nay.

Sự đồng hành giữa Nhà tài trợ, VPF và FPT Play sẽ tạo ra thế kiềng ba chân vững chắc, đóng góp vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam, đồng thời hứa hẹn cống hiến cho khán giả một mùa giải trọn vẹn, không giới hạn."

Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng hình ảnh cho các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, tất cả các trận đấu tại Night Wolf V.League 1-2023, Gold Star V.League 2-2023 đều được FPT Play tường thuật trực tiếp trên các hạ tầng: mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV, Internet, di động, trình chiếu công cộng và khai thác trên mạng xã hội…

Tại mùa giải 2023, FPT Play cũng sẽ phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV) sản xuất và phát sóng các trận đấu".