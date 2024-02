Tổng hợp những lời chúc năm mới 2024 cho thầy cô giáo hay nhất, sâu sắc nhất

Dưới đây là những lời chúc năm mới 2024 cho thầy cô giáo hay nhất, sâu sắc nhất được báo Dân Việt tổng hợp và chia sẻ. Các bạn hãy tham khảo và áp dụng để thể hiện tình cảm của mình dành cho các thầy cô:

- Nhân dịp năm mới đến, lớp chúng em xin kính chúc thầy/cô cùng gia đình có thật nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Một năm mới đến công việc sẽ thuận lợi và mọi kế hoạch diễn ra tốt đẹp.

- Em ghi nhớ mãi những ngày tháng thầy cô tận tình chỉ bảo, dạy dỗ em. Chúc thầy/cô đón Tết Giáp Thìn 2024 tràn đầy vui vẻ, hạnh phúc và năm mới an khang, thịnh vượng.

- Thay mặt cả lớp, năm mới em xin chúc thầy/cô và gia đình thật nhiều sức khỏe, niềm vui trong cuộc sống. Em chúc cô có một năm mới đầy may mắn và thuận lợi trong công việc.

Món quà của học sinh tặng cho cô giáo ở Hà Nội. Ảnh: NVCC

- Năm mới Giáp Thìn, em xin kính chúc thầy/cô có một năm gặp thật nhiều may mắn và suôn sẻ trong cuộc sống và công việc. Chúc thầy/cô ngày càng khỏe mạnh để giảng dạy cho chúng em.

- Năm mới em chúc thầy/cô có 1 bầu trời sức khỏe – 1 biển cả tình thương – 1 đại dương tình mẹ – 1 điệp khúc tình cha – 1 gia đình thịnh vượng. Chúc gia đình thầy/ cô vạn sự như ý, triệu điều may mắn.

- Sang năm Giáp Thìn 2024, kính chúc thầy/cô một năm mới bình an, sức khoẻ dồi dào, công danh thuận lợi, gặp nhiều may mắn và thành công. Chúc thầy/cô luôn vui vẻ, luôn tươi trẻ.

- Em kính chúc thầy/cô năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc tràn đầy.

- Ngày đầu xuân năm mới, con xin kính chúc thầy/cô và gia đình vạn sự như ý. Con xin kính chúc thầy/cô suốt đời hạnh phúc, mạnh khỏe, bình an. Kính chúc thầy cô có lớp lớp học sinh mỗi khi nhắc tới thầy cô đều tỏ lòng kính yêu, mến phục.

- Nhân dịp năm mới, con chúc thầy/cô luôn tươi trẻ, luôn có những bài học hay dạy dỗ chúng con.

- "Gió mùa đã thổi nhẹ lay

Mừng xuân năm mới phút giây giao hòa

Xuân về con hát lời ca

Thầy cô, bè bạn chan hòa yêu thương".

- Kính chúc quý thầy cô luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc để luôn mang đến cho chúng em ngày càng nhiều bài học hay và bổ ích.

- Thầy như ánh nến trong đêm/Như tấm bảng đen vẽ nên cuộc đời/Dẫu mai đi bốn phương trời/Những lời thầy dạy, đời đời khắc ghi.

- Năm mới đến, con xin gửi lời tri ân chân thành, sâu lắng tới những người cha, người mẹ thứ hai trong cuộc đời chúng con. Con chúc thầy/cô năm mới hạnh phúc, bình an, vạn sự như ý.

- Sang năm mới con xin kính chúc các thầy cô giáo thêm sức khỏe để dạy dỗ cho các em những lứa học sinh tiếp bước vào đời trở thành con người có ích cho xã hội, có tài góp sức xây dựng đất nước.

- "Năm cũ cũng đã qua mau

Năm nay báo hiệu sắc màu vui tươi

Cô trò hạnh phúc nhoẻn cười

Yêu thương gặt hái gấp mười năm qua".

- Nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024, con xin gửi lời tri ân chân thành, sâu lắng tới những người cha, người mẹ thứ hai trong cuộc đời chúng con. Chúc thầy/cô năm mới sức khỏe, hạnh phúc.

- Nhân dịp năm mới, em xin gửi đến quý thầy/cô lời cảm ơn chân thành. Cảm ơn thầy/cô đã dìu dắt chúng em đến gần hơn với chân trời kiến thức. Kính chúc thầy/cô luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc để mang đến cho chúng em ngày càng nhiều bài học hay và bổ ích.

- Sang năm mới con xin chúc thầy/cô có thật nhiều sức khỏe để truyền đạt những kiến thức cho các em học sinh sau này. Em cũng chúc thầy/cô gặp thật nhiều may mắn và gặt hái được nhiều thành công trong cả cuộc sống và sự nghiệp trồng người.

- Em xin gửi tới những người cha, người mẹ thứ hai trong cuộc đời lời tri ân chân thành và sâu sắc nhất! Chúc thầy cô năm mới bình an, vạn sự như ý!

- Không chỉ là cô giáo, cô còn là người mẹ thứ hai đáng kính, luôn che chở, yêu thương đám học trò nghịch ngợm như chúng em. Năm mới đến, chúng em chúc cô luôn khỏe mạnh, bình an, vui tươi và hạnh phúc.

- Cầu mong cho những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với thầy (cô) trong dịp năm mới này. Chúc thầy (cô) có một cái Tết đầm ấm, trọn vẹn bên những người thân yêu.

- Năm cũ đã qua, năm mới lại đến. Con kính chúc thầy (cô) luôn hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công trong năm 2024.

- Nhân dịp năm mới đến, con chúc thầy (cô) luôn có nhiều sức khỏe, may mắn và nụ cười lúc nào cũng xuất hiện trên môi. Cảm ơn thầy (cô) vì đã không quản ngại khó khăn để dạy dỗ chúng con nên người.

- Nhân dịp Tết Giáp Thìn, chúng em xin chúc quý thầy (cô) tiếp nối thành công trong sự nghiệp trồng người, nhận được nhiều thành tựu vì sự nghiệp giáo dục, xứng đáng là nhà giáo ưu tú nhất.

Lời chúc Tết 2024 tới thầy cô bằng tiếng Anh

1. The further I am away from you, the more I think about you. There is no end to your instruction. There is no end to my gratitude. Wish you a good health, peace and happiness.

Càng đi xa, em càng nghĩ nhiều hơn về thầy (cô). Những lời thầy (cô) dạy bảo chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí em. Chúc thầy (cô) luôn mạnh khỏe, bình an và mãi hạnh phúc.

2. On occasion of Vietnamese traditional Tet holiday, I wish you and your family a good health, happiness and success in your life.

Nhân dịp Tết nguyên đán, em kính chúc thầy cô và gia đình được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc luôn thành đạt trong cuộc sống.

3. A great thanks to you! You are our teachers who give us recommendations and dreams to build our life. Happy new year 2024!

Xin cảm ơn thầy cô - Người đã đem đến cho chúng em những lời khuyên, những mơ ước để chúng em xây đắp cuộc đời. Chúc mừng năm mới 2024!

4. Every year brings something new in our life. But there's one thing time isn't able to change love for our families. Happy New Year.

Mỗi năm đều mang mang đến những điều mới mẻ trong cuộc sống của chúng ta như những người bạn mới. Tuy vậy, có một thứ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi là tình yêu mà học trò dành cho cô, gia đình lớn. Chúc mừng năm mới.

5. This family is the beautiful gift that all I have. May this new year make new cheerful memories with my lovely family.

Lớp mình là món quà tuyệt vời nhất mà con có. Mong rằng con có thể cùng tập thể tạo nên những kỷ niệm vui vẻ trong năm mới.