Việt Nam đã làm điều mà rất ít quốc gia làm được

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Nga Putin. Ảnh: TTXVN.





Chính sách tự chủ

Việt Nam với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, chính sách đối ngoại không liên kết và có mối quan hệ lịch sử chặt chẽ với Moscow là sự lựa chọn tự nhiên cho chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin, và rất ít quốc gia có thể tiếp đón thành công các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga như Việt Nam.

CNN cho biết, Tổng thống Nga Putin đã gặp lãnh đạo Việt Nam trong đó có Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Tô Lâm.

Ông Putin nói với Chủ tịch nước Tô Lâm rằng “tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam luôn là một trong những ưu tiên của chúng tôi”. Ông Putin mời Chủ tịch nước tới dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại ở Moscow vào năm tới.

"Chuyến đi của ông Putin tới Hà Nội có thể báo hiệu mối quan hệ sâu sắc hơn giữa hai quốc gia" - CNN viết.

Trước chuyến thăm, ông Putin đã cảm ơn Việt Nam vì “lập trường cân bằng” về cuộc chiến của Nga ở Ukraine trong một bài viết đăng trên báo Nhân Dân.

“Chúng tôi rất biết ơn những người bạn Việt Nam vì lập trường cân bằng trong cuộc khủng hoảng Ukraine và mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm những cách thức thiết thực để giải quyết vấn đề này một cách hòa bình. Tất cả những điều này hoàn toàn phù hợp với tinh thần và bản chất của mối quan hệ giữa chúng ta” - CNN trích lời ông Putin nói.

CNN cho biết, chuyến thăm thể hiện hành động cân bằng chính sách đối ngoại của Việt Nam, giống như Ấn Độ, cho phép nước này có quan hệ thân thiện với các cường quốc đối thủ bao gồm Nga, Mỹvà Trung Quốc - tất cả đều là đối tác thương mại quan trọng. Năm ngoái, Việt Nam đã đón tiếp cả nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden.

CNN dẫn lời ông Lê Hồng Hiệp, thành viên cao cấp của Chương trình Nghiên cứu Việt Nam tại ISEAS – Viện Yusof Ishak của Singapore, cho biết: “Với Việt Nam, Nga vẫn được coi là một đối tác quan trọng có mối quan hệ lịch sử sâu sắc và có vai trò quan trọng trong chính sách quốc phòng, an ninh của Việt Nam”.

Ông Hiệp cho rằng “Việt Nam đang cho các đối tác thấy rằng Việt Nam sẽ không hy sinh mối quan hệ với một cường quốc chỉ để đáp ứng mong đợi của các cường quốc khác. Đó không phải là về việc đứng về phía nào. Đó là việc duy trì chính sách đối ngoại đa dạng hóa và theo đuổi chiến lược tự chủ”.

Nga là đối tác lâu năm của Việt Nam

Báo Guardian của Anh cho biết, Tổng thống Nga đến sân bay Hà Nội vào rạng sáng thứ Năm và được Phó thủ tướng Việt Nam Trần Hồng Hà và nhà ngoại giao hàng đầu của đảng Lê Hoài Trung đón tiếp trên thảm đỏ.

Báo dẫn lời Chủ tịch nước Tô Lâm trước đó cho biết, Việt Nam và Nga mong muốn “đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh, giải quyết các thách thức an ninh phi truyền thống trên cơ sở luật pháp quốc tế, vì hòa bình, an ninh ở khu vực và thế giới”.

Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin đã ký 11 bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực bao gồm dự án hạt nhân dân sự, hợp tác năng lượng và xăng dầu, giáo dục và phòng chống dịch bệnh. Ông Putin nói với các phóng viên rằng các cuộc đàm phán mang tính xây dựng và cả hai bên đều có quan điểm “giống nhau hoặc rất gần gũi” về các vấn đề quốc tế quan trọng.

Ông cho biết hai bên đã thảo luận về việc tạo ra “một cấu trúc an ninh đầy đủ và đáng tin cậy ở châu Á-Thái Bình Dương dựa trên nguyên tắc không sử dụng vũ lực và giải quyết những khác biệt một cách hòa bình”.

Theo Guardian, các nhà lãnh đạo Việt Nam ủng hộ “ngoại giao cây tre”, tránh chọn phe trong các tranh chấp quốc tế – bao gồm cả vấn đề Ukraine và sự cạnh tranh Mỹ - Trung.

Việt Nam năm ngoái đã tiếp đón Tổng thống Mỹ Joe Biden, và nâng cấp quan hệ với Washington, cũng như với Úc và Nhật Bản. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng có chuyến thăm cấp nhà nước ba tháng sau đó.

Guardian cho biết, Nga là người bạn lâu năm của Việt Nam, nhiều người vẫn còn nhớ tới sự hỗ trợ của Liên Xô dành cho Việt Nam trong các cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ trước đây. Liên Xô cũ là một trong những nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Chính phủ Việt Nam của Hồ Chí Minh.

Hai nước có mối quan hệ năng lượng chặt chẽ, với các công ty Nga hoạt động tại các mỏ dầu khí của Việt Nam ở Biển Đông.