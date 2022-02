Tổng thống Putin: "Bảo vệ Nga khỏi những kẻ đã bắt Ukraine làm con tin"

Kính gửi các công dân nước Nga! Bạn thân mến!

Hôm nay, một lần nữa tôi cho rằng cần phải quay lại những sự kiện bi thảm đang diễn ra ở Donbass và những vấn đề then chốt của việc đảm bảo an ninh của chính nước Nga.

Hãy để tôi bắt đầu. Chúng ta đang nói về những gì gây ra mối quan tâm và lo lắng đặc biệt, về những mối đe dọa cơ bản mà năm này qua năm khác, từng bước được tạo ra một cách thô lỗ và thiếu thận trọng bởi các chính trị gia vô trách nhiệm ở phương Tây trong mối quan hệ với nước Nga. Ý tôi là sự mở rộng của khối NATO về phía đông, đưa cơ sở hạ tầng quân sự của khối này đến gần biên giới Nga hơn.

Ai cũng biết rằng trong 30 năm qua, chúng tôi đã kiên trì và kiên nhẫn cố gắng đạt được thỏa thuận với các nước NATO hàng đầu về các nguyên tắc an ninh bình đẳng và không thể chia cắt ở châu Âu. Để đáp lại các đề xuất đó, chúng tôi liên tục phải đối mặt với sự lừa dối và hoài nghi, hoặc nỗ lực gây áp lực và đe dọa, trong khi Liên minh Bắc Đại Tây Dương bất chấp mọi phản đối và lo ngại của chúng tôi, đang ngày càng mở rộng. Bộ máy quân sự đang di chuyển và tôi nhắc lại, đang tiến gần đến biên giới của chúng ta.

Tại sao tất cả những điều này xảy ra? Cách hành xử thiếu tôn trọng và bỡn cợt của họ đến từ đâu? Thái độ coi thường quyền lợi và những đòi hỏi hoàn toàn chính đáng của họ xuất phát từ đâu?

Tổng thống Putin đã kêu gọi quân nhân Ukraine buông vũ khí, rời vùng chiến sự. (Ảnh: Youtube).

Câu trả lời rất rõ ràng, mọi thứ đều rõ ràng và hiển nhiên. Liên Xô cuối những năm 80 của thế kỷ trước suy yếu, sau đó là sụp đổ. Toàn bộ quá trình các sự kiện diễn ra sau đó là một bài học tốt cho chúng ta ngày nay; nó đã cho thấy một cách thuyết phục rằng sự tê liệt của quyền lực và ý chí là bước đầu tiên dẫn đến sự suy thoái và quên lãng hoàn toàn. Ngay sau khi chúng ta mất tự tin vào bản thân trong một thời gian, và thế là xong, cán cân quyền lực trên thế giới sẽ bị xáo trộn.

Điều này đã dẫn đến việc các hiệp ước, hiệp định trước đây không còn hiệu lực. Thuyết phục và yêu cầu không giúp ích gì. Mọi thứ không phù hợp với những người nắm quyền, đều bị tuyên bố là cổ hủ, lỗi thời, không cần thiết. Và ngược lại: Mọi thứ có vẻ có lợi cho họ đều được trình bày như là sự thật cuối cùng, bị đẩy qua bất cứ giá nào, một cách phiến diện, bằng mọi cách. Những người bất đồng chính kiến bị đánh thủng đầu gối.

Những gì tôi đang nói đến bây giờ không chỉ liên quan đến Nga và chúng ta. Điều này áp dụng cho toàn bộ hệ thống quan hệ quốc tế, và đôi khi ngay cả với chính các đồng minh của Mỹ. Sau khi Liên Xô sụp đổ, sự phân chia lại thế giới thực sự bắt đầu, và các quy tắc của luật pháp quốc tế đã được phát triển vào thời điểm đó - những quy tắc cơ bản, quan trọng đã được thông qua vào cuối Chiến tranh thế giới thứ hai và phần lớn đã củng cố kết quả của nó - bắt đầu gây trở ngại cho những người tuyên bố mình là người chiến thắng trong cuộc "chiến tranh lạnh"

Tất nhiên, trong đời sống thực tiễn, trong quan hệ quốc tế, trong các nguyên tắc điều chỉnh của mình, cần phải tính đến những thay đổi của tình hình thế giới và cán cân quyền lực của bản thân. Tuy nhiên, điều này lẽ ra phải được thực hiện một cách chuyên nghiệp, suôn sẻ, kiên nhẫn, có tính đến và tôn trọng lợi ích của tất cả các quốc gia cũng như hiểu rõ trách nhiệm của chúng ta. Nhưng không: Một trạng thái hưng phấn trước sự vượt trội tuyệt đối, một dạng chủ nghĩa chuyên chế hiện đại, thậm chí chống lại nền văn hóa chung chung thấp kém và sự kiêu ngạo của những người đã chuẩn bị, thúc đẩy thông qua và thông qua các quyết định chỉ có lợi cho bản thân họ. Tình hình bắt đầu phát triển theo một kịch bản khác.

Bạn không cần phải tìm kiếm các ví dụ xa xôi. Thứ nhất, không có bất kỳ sự trừng phạt nào từ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, họ đã thực hiện một chiến dịch quân sự đẫm máu chống lại Belgrade, sử dụng máy bay và tên lửa ngay tại chính trung tâm châu Âu. Các cuộc ném bom liên tục trong vài tuần vào các thành phố dân sự, vào các cơ sở hạ tầng hỗ trợ sự sống. Chúng ta phải nhắc lại những sự kiện này, nếu không, một số đồng nghiệp phương Tây không thích nhớ những sự kiện đó, và khi chúng ta nói về nó, họ không muốn chỉ ra các quy tắc của luật pháp quốc tế, mà là vào những tình huống mà họ giải thích khi họ thấy phù hợp.

Sau đó đến lượt Iraq, Libya, Syria. Việc sử dụng bất hợp pháp vũ lực quân sự chống lại Libya, làm sai mọi quyết định của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề Libya đã dẫn đến sự hủy diệt hoàn toàn của nhà nước, đến sự xuất hiện của một điểm nóng khổng lồ của chủ nghĩa khủng bố quốc tế, đến thực tế là đất nước này đã sụp đổ thành một thảm họa nhân đạo không ngừng trong nhiều năm. Nội chiến. Thảm kịch đã khiến hàng trăm nghìn, hàng triệu người không chỉ ở Libya mà ở khắp khu vực này thiệt mạng, đã dẫn đến một cuộc di cư ồ ạt từ Bắc Phi và Trung Đông sang châu Âu.

Một số phận tương tự đã được chuẩn bị cho Syria. Cuộc giao tranh của liên quân phương Tây trên lãnh thổ nước này mà không được sự đồng ý của chính phủ Syria và sự trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không gì khác ngoài hành động gây hấn, can thiệp không chính đáng.

Tuy nhiên, một vị trí đặc biệt trong loạt hành động này là cuộc xâm lược Iraq, cũng không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào. Để làm cái cớ, họ chọn thông tin đáng tin cậy được cho là có sẵn của Mỹ về sự hiện diện của vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Iraq. Để chứng minh điều này, trước mắt toàn thế giới, Ngoại trưởng Mỹ đã lắc một loại ống nghiệm có bột màu trắng, đảm bảo với mọi người rằng đây là vũ khí hóa học đang được phát triển ở Iraq. Và sau đó hóa ra tất cả những điều này chỉ là một trò lừa bịp: Không có vũ khí hóa học ở Iraq. Không thể tin được, đáng ngạc nhiên, nhưng sự thật vẫn tồn tại. Đã có những lời nói dối ở cấp nhà nước cao nhất và từ hội đồng cấp cao của LHQ. Và kết quả là: Thương vong lớn, tàn phá, khủng bố gia tăng ở mức độ đáng kinh ngạc.

Nhìn chung, người ta có ấn tượng rằng thực tế ở khắp mọi nơi, ở nhiều khu vực trên thế giới, nơi phương Tây đến để thiết lập trật tự riêng của mình, kết quả chỉ toàn là những vết thương đẫm máu, chưa lành, những vết loét của chủ nghĩa khủng bố quốc tế và chủ nghĩa cực đoan. Tất cả những gì tôi đã nói là nghiêm trọng nhất, nhưng không phải là những ví dụ duy nhất về việc coi thường luật pháp quốc tế.

Trong loạt sự kiện này, họ hứa với đất nước chúng ta sẽ không mở rộng NATO thêm một inch về phía đông. Tôi nhắc lại: Họ đã lừa dối tôi, nhưng theo cách nói thông thường, họ chỉ đơn giản coi như là "lời nói gió bay". Vâng, bạn có thể thường nghe rằng chính trị là một ngành kinh doanh không sạch sẽ. Có lẽ, nhưng không đến mức và không cùng mức. Xét cho cùng, hành vi gian dối đó không chỉ mâu thuẫn với các nguyên tắc quan hệ quốc tế, mà hơn hết là các chuẩn mực đạo đức và luân lý được thừa nhận chung. Công lý và sự thật ở đây là ở đâu? Chỉ là một mớ dối trá và đạo đức giả.

Nhân tiện, các chính trị gia, nhà khoa học chính trị và nhà báo Mỹ tự viết và nói về sự thật rằng, một "đế chế dối trá" thực sự đã được tạo ra bên trong nước Mỹ trong những năm gần đây. Thật khó để không đồng ý với điều đó. Nhưng đừng khiêm tốn: Mỹ vẫn là một quốc gia vĩ đại, một cường quốc sở hữu sức mạnh có hệ thống. Tất cả các vệ tinh xung quanh "cô ấy" không chỉ cam chịu và nghiêm túc đồng ý, hát theo "cô ấy" vì bất kỳ lý do gì, mà còn sao chép hành vi, nhiệt tình chấp nhận các quy tắc mà "cô ấy" đề ra. Do đó, với lý do chính đáng, chúng ta có thể tự tin nói rằng toàn bộ cái gọi là khối phương Tây, do Mỹ thành lập theo hình ảnh và những điều tương tự của đất nước này, tất cả đều là "đế chế của sự dối trá".

Đối với đất nước chúng tôi, sau khi Liên Xô sụp đổ, với tất cả sự cởi mở chưa từng có của nước Nga mới hiện đại, sẵn sàng làm việc trung thực với Hoa Kỳ và các đối tác phương Tây khác, và trong điều kiện giải trừ vũ khí gần như đơn phương, họ đã ngay lập tức cố gắng bóp chết chúng ta, kết liễu và tiêu diệt chúng ta hoàn toàn. Đây chính xác là những gì đã xảy ra vào những năm 90, vào đầu những năm 2000, khi cái gọi là phương Tây tập thể tích cực ủng hộ chủ nghĩa ly khai và các băng nhóm đánh thuê ở miền nam nước Nga. Tất cả những điều này đã khiến chúng ta phải trả giá bằng những hy sinh nào, những mất mát nào, đã phải trải qua những thử thách gì trước khi cuối cùng chúng ta phá vỡ được hậu thuẫn của chủ nghĩa khủng bố quốc tế ở Kavkaz. Chúng tôi ghi nhớ điều này và sẽ không bao giờ quên.

Đúng vậy, trên thực tế, cho đến gần đây, những nỗ lực [của phương Tây] không ngừng lợi dụng chúng ta vì lợi ích riêng của họ, phá hủy các giá trị truyền thống của chúng ta và áp đặt lên chúng ta những giá trị giả tạo của chúng sẽ ăn mòn chúng ta, con người của chúng ta từ bên trong, những thái độ đó đã được "gieo trồng" ở đất nước của họ và trực tiếp dẫn đến suy đồi và thoái hóa, bởi vì chúng mâu thuẫn với chính bản chất của con người. Nó [những nỗ lực này] sẽ không xảy ra, chưa từng ai thành công và bây giờ nó chắc chắn không hoạt động.

Bất chấp mọi thứ, vào tháng 12/2021, chúng tôi một lần nữa cố gắng thống nhất với Mỹ và các đồng minh về các nguyên tắc đảm bảo an ninh ở châu Âu và về việc không mở rộng NATO. Mọi thứ đều vô ích. Lập trường của Mỹ không thay đổi. Họ không cho rằng cần thiết phải đàm phán với Nga về vấn đề then chốt này, họ theo đuổi mục tiêu của riêng mình và bỏ mặc lợi ích của chúng tôi.

Và tất nhiên, trong tình huống này, chúng ta có một câu hỏi: phải làm gì tiếp theo, điều gì sẽ xảy ra? Chúng ta biết rõ từ lịch sử như thế nào trong những năm 1940 và đầu những năm 1941, Liên Xô đã cố gắng bằng mọi cách có thể để ngăn chặn hoặc ít nhất là trì hoãn chiến tranh bùng nổ. Để đạt được điều này, cùng với những nỗ lực khác, Liên Xô đã cố gắng đến cùng là không kích động một kẻ xâm lược tiềm tàng, không thực hiện hoặc trì hoãn các hành động cần thiết, rõ ràng nhất để chuẩn bị đẩy lùi một cuộc tấn công không thể tránh khỏi. Và những bước đi cuối cùng đã quá muộn.

Kết quả là, đất nước đã không sẵn sàng để đối phó hoàn toàn với cuộc xâm lược của Đức Quốc xã, chúng đã tấn công Tổ quốc của chúng ta vào ngày 22 tháng 6 năm 1941 mà không tuyên chiến. Kẻ thù đã bị ngăn chặn và sau đó bị nghiền nát, nhưng với một cái giá rất lớn. Nỗ lực xoa dịu kẻ xâm lược trước cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại hóa ra lại là một sai lầm khiến nhân dân ta phải trả giá đắt. Trong những tháng đầu của cuộc chiến, chúng ta đã mất đi hàng triệu người và những vùng lãnh thổ to lớn, quan trọng về mặt chiến lược. Lần thứ hai chúng ta sẽ không cho phép và không có quyền mắc một sai lầm như vậy nữa.

Những người tuyên bố quyền thống trị thế giới, công khai, không bị trừng phạt và tôi nhấn mạnh, không cần bất cứ lý do gì, tuyên bố chúng ta, Nga là kẻ thù của họ. Thật vậy, ngày nay họ có khả năng tài chính, khoa học, công nghệ và quân sự rất lớn. Chúng tôi nhận thức được điều này và đánh giá một cách khách quan các mối đe dọa liên tục được giải quyết đối với chúng ta trong lĩnh vực kinh tế, cũng như khả năng của chúng ta để chống lại hành vi tống tiền trơ tráo này. Tôi nhắc lại, chúng ta đánh giá chúng không ảo tưởng, cực kỳ thực tế.

Đối với lĩnh vực quân sự, nước Nga hiện đại, ngay cả sau khi Liên Xô sụp đổ và mất đi một phần tiềm năng đáng kể, ngày nay vẫn là một trong những cường quốc hạt nhân mạnh nhất trên thế giới. Hơn nữa, có những lợi thế nhất định về một số các loại vũ khí mới nhất. Về điều này, không ai có thể nghi ngờ rằng một cuộc tấn công trực tiếp vào nước Nga sẽ dẫn đến thất bại và hậu quả thảm khốc cho bất kỳ kẻ xâm lược tiềm tàng nào.

Đồng thời, các công nghệ, bao gồm cả công nghệ quốc phòng, đang thay đổi nhanh chóng. Quyền lãnh đạo trong khu vực này đang qua đi và sẽ tiếp tục được đổi chủ, nhưng nếu chúng ta cho phép sự phát triển quân sự của các vùng lãnh thổ tiếp giáp với biên giới của chúng ta, sẽ vẫn còn trong nhiều thập kỷ tới, và có thể là mãi mãi, sẽ tạo ra một sự phát triển không ngừng, đó là mối đe dọa không thể chấp nhận được đối với nước Nga.

Ngay cả bây giờ, khi NATO mở rộng về phía đông, tình hình đối với đất nước chúng ta đang trở nên tồi tệ và nguy hiểm hơn mỗi năm. Hơn nữa, trong những ngày gần đây, giới lãnh đạo NATO đã công khai nói về sự cần thiết phải đẩy nhanh, đẩy mạnh tiến độ đưa cơ sở hạ tầng của Liên minh tới biên giới nước Nga. Nói cách khác, họ đang tự củng cố vị thế của mình. Chúng ta không còn có thể tiếp tục quan sát những gì đang xảy ra.

Việc mở rộng hơn nữa cơ sở hạ tầng của Liên minh Bắc Đại Tây Dương, phát triển quân sự trên các vùng lãnh thổ của Ukraine đã bắt đầu là điều không thể chấp nhận được đối với chúng ta. Tất nhiên, vấn đề không phải là bản thân tổ chức NATO - nó chỉ là một công cụ trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Vấn đề là tại các lãnh thổ tiếp giáp với chúng ta, tôi sẽ lưu ý rằng, trong các lãnh thổ lịch sử của chúng ta, một kẻ thù địch "chống Nga" đang được tạo ra, đã được đặt dưới sự kiểm soát hoàn toàn từ bên ngoài, được bổ sung lực lượng vũ trang của các nước NATO và được trang bị vũ khí hiện đại nhất.

Đối với Mỹ và các đồng minh, đây là cái gọi là chính sách ngăn chặn Nga, một lợi ích địa chính trị rõ ràng. Và đối với đất nước chúng ta, đây cuối cùng là vấn đề sinh tử, vấn đề lịch sử tương lai của chúng ta với tư cách là một dân tộc. Và đây không phải là một sự cường điệu: Đó là sự thật. Đây là một mối đe dọa thực sự không chỉ đối với lợi ích của chúng ta, mà còn đối với sự tồn tại của nhà nước chúng ta, chủ quyền của nó. Đây là lằn ranh đỏ đã được nói đến nhiều lần. Họ đã vượt qua nó.

Về vấn đề này và về tình hình ở Donbass. Chúng ta thấy rằng các lực lượng thực hiện cuộc đảo chính ở Ukraine vào năm 2014, đã nắm chính quyền và đang nắm giữ nó với sự trợ giúp của, trên thực tế, các thủ tục bầu cử "cho có", cuối cùng đã từ bỏ việc giải quyết hòa bình xung đột. Trong tám năm, tám năm dài vô tận, chúng ta đã làm mọi cách để giải quyết tình hình bằng các biện pháp chính trị, hòa bình. Tất cả đều vô hiệu.

Như tôi đã nói trong bài diễn văn trước, người ta không thể nhìn những gì đang xảy ra ở đó mà không có lòng trắc ẩn. Cần phải chấm dứt ngay cơn ác mộng này: Nạn diệt chủng chống lại hàng triệu người sống ở đó, những người chỉ dựa vào nước Nga, chỉ hy vọng vào chúng tôi. Chính những khát vọng, tình cảm, nỗi đau của người dân đối với chúng tôi là động lực chính để đưa ra quyết định công nhận các nước cộng hòa nhân dân Donbass.

Điều tôi nghĩ là quan trọng cần nhấn mạnh thêm, các nước NATO hàng đầu, để đạt được mục tiêu của riêng mình, ủng hộ những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan và những người theo chủ nghĩa tân phát xít ở Ukraine trong mọi việc, những người sẽ không bao giờ tha thứ cho người dân Crimea và người dân Sevastopol vì sự lựa chọn tự do của họ: thống nhất với Nga.

Tất nhiên, họ sẽ leo lên bán đảo Crimea và cũng giống như ở Donbass, với một cuộc chiến để giết người, với tư cách là những kẻ trừng phạt từ các băng đảng dân tộc chủ nghĩa Ukraine. Họ công khai rằng họ tuyên bố chủ quyền đối với một số lãnh thổ khác của Nga.

Toàn bộ diễn biến sự kiện và phân tích thông tin đến cho thấy việc Nga đụng độ các lực lượng này là không thể tránh khỏi. Vấn đề chỉ là thời gian: Họ đã sẵn sàng, họ đang đợi thời điểm thích hợp. Bây giờ họ cũng tuyên bố sở hữu vũ khí hạt nhân. Chúng tôi sẽ không cho phép điều này diễn ra.

Như tôi đã nói trước đó, sau khi Liên Xô sụp đổ, Nga đã chấp nhận những thực tế địa chính trị mới. Chúng tôi tôn trọng và sẽ tiếp tục đối xử tôn trọng với tất cả các quốc gia mới thành lập trong không gian hậu Xô Viết. Chúng tôi tôn trọng và sẽ tiếp tục tôn trọng chủ quyền của họ, và một ví dụ về điều này là sự hỗ trợ mà chúng tôi đã cung cấp cho Kazakhstan, quốc gia phải đối mặt với những sự kiện bi thảm, với thách thức đối với tình trạng quốc gia và tính toàn vẹn. Nhưng Nga không thể cảm thấy an toàn, phát triển, tồn tại với mối đe dọa thường trực phát ra từ lãnh thổ Ukraine hiện đại.

Tôi xin nhắc các bạn rằng vào năm 2000-2005, chúng ta đã tiến hành một đụng độ quân sự đối với những kẻ khủng bố ở Kavkaz, bảo vệ sự toàn vẹn của nhà nước chúng ta, giải cứu nước Nga. Năm 2014, họ ủng hộ người dân Crimea và Sevastopol. Năm 2015, họ đặt một rào cản đáng tin cậy trước sự xâm nhập của những kẻ khủng bố từ Syria vào Nga. Chúng ta không còn cách nào khác để tự bảo vệ mình.

Điều tương tự đang xảy ra bây giờ. Bạn và tôi chỉ đơn giản là không còn cơ hội nào khác để bảo vệ nước Nga, dân tộc của chúng ta, ngoại trừ cơ hội mà chúng ta sẽ buộc phải sử dụng ngày hôm nay. Hoàn cảnh đòi hỏi chúng ta phải có hành động dứt khoát và ngay lập tức. Các nước cộng hòa nhân dân của Donbass đã quay sang Nga với yêu cầu giúp đỡ.

Về vấn đề này, phù hợp với Điều 51 Phần 7 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, với sự trừng phạt của Hội đồng Liên bang Nga và tuân theo các hiệp ước hữu nghị và tương trợ đã được Hội đồng Liên bang phê chuẩn vào ngày 22 tháng 2 năm nay với Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk, tôi quyết định tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Mục tiêu của nó là bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đè nén và diệt chủng trong 8 năm qua. Và vì điều này, chúng tôi sẽ cố gắng phi quân sự hóa Ukraine, cũng như thi hành công lý với những kẻ đã phạm nhiều tội ác đẫm máu chống lại dân thường, bao gồm cả công dân của Liên bang Nga.

Các kế hoạch của chúng tôi không bao gồm việc chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Ukraine. Chúng tôi sẽ không áp đặt bất cứ điều gì lên bất kỳ ai bằng vũ lực. Đồng thời, chúng tôi nghe nói rằng gần đây ở phương Tây ngày càng có nhiều lời nói rằng các văn kiện được ký kết bởi chế độ độc tài toàn trị của Liên Xô, vốn củng cố kết quả của Chiến tranh thế giới thứ hai, không nên được thực hiện nữa. Chà, vậy câu trả lời cho điều này là gì?

Kết quả của Chiến tranh thế giới thứ hai, cũng như sự hy sinh của nhân dân ta trên bàn thờ chiến thắng chủ nghĩa Quốc xã là điều thiêng liêng. Nhưng điều này không mâu thuẫn với các giá trị cao về quyền và tự do của con người, dựa trên những thực tế đã phát triển ngày nay trong suốt nhiều thập kỷ sau chiến tranh. Nó cũng không hủy bỏ quyền tự quyết của các quốc gia, được ghi trong Điều 1 của Hiến chương Liên hợp quốc.

Tôi xin nhắc bạn rằng cả trong thời kỳ thành lập Liên bang Xô Viết cũng như sau Chiến tranh thế giới thứ hai, những người sống ở một số vùng lãnh thổ thuộc Ukraine hiện đại, không ai hỏi bản thân họ muốn sắp xếp cuộc sống của mình như thế nào. Chính sách của chúng tôi dựa trên quyền tự do lựa chọn để mọi người có thể tự quyết định tương lai của chính mình và tương lai của con cái một cách độc lập. Và chúng tôi cho rằng điều quan trọng là quyền này - quyền được lựa chọn - có thể được sử dụng bởi tất cả các dân tộc sống trên lãnh thổ Ukraine ngày nay, bởi tất cả những người muốn nó.

Về vấn đề này, tôi kêu gọi các công dân Ukraine. Vào năm 2014, Nga có nghĩa vụ bảo vệ cư dân của Crimea và Sevastopol khỏi những kẻ mà chính bạn gọi là "Đức quốc xã". Người dân Crimea và người dân Sevastopol đã lựa chọn gắn bó với quê hương lịch sử của họ, với nước Nga, và chúng tôi ủng hộ điều này. Tôi nhắc lại, họ không thể làm cách nào khác.

Các sự kiện hôm nay không được kết nối với mong muốn xâm phạm lợi ích của Ukraine và người dân Ukraine. Chúng có liên quan đến việc bảo vệ chính nước Nga khỏi những kẻ đã bắt Ukraine làm con tin và đang cố gắng sử dụng nó để chống lại đất nước và người dân của chúng ta.

Hành động của chúng ta là để tự vệ trước những mối đe dọa gây ra cho chúng ta và trước một thảm họa thậm chí còn lớn hơn những gì đang xảy ra ngày nay. Dù khó khăn đến đâu, tôi yêu cầu các bạn hiểu điều này và kêu gọi sự hợp tác để lật lại trang bi kịch này càng sớm càng tốt, cùng nhau tiến về phía trước, không cho phép bất kỳ ai can thiệp vào công việc của chúng ta, vào quan hệ của chúng ta, mà tự xây dựng chúng, để chúng tạo ra các điều kiện cần thiết để khắc phục mọi vấn đề, bất chấp sự hiện diện của các biên giới nhà nước, sẽ củng cố chúng ta từ bên trong nói chung. Tôi tin vào điều này; đây là tương lai của chúng ta.

Tôi cũng kêu gọi các quân nhân của các lực lượng vũ trang Ukraine.

Thưa các đồng chí! Những người cha, người ông, người bà của các bạn đã không chiến đấu với Đức Quốc xã, bảo vệ Tổ quốc chung của chúng ta, để ngày nay Đức quốc xã lên nắm chính quyền ở Ukraine. Bạn đã tuyên thệ trung thành với nhân dân Ukraine, chứ không phải với chính quyền chống nhân dân cướp bóc Ukraine và chế giễu họ.

Đừng làm theo mệnh lệnh tội ác của chúng. Tôi mong các bạn hạ vũ khí ngay lập tức và về nhà. Hãy để tôi giải thích: Tất cả các quân nhân của quân đội Ukraine nếu đáp ứng yêu cầu này sẽ có thể tự do rời khỏi khu vực chiến đấu và trở về với gia đình của họ.

Một lần nữa, tôi kiên quyết nhấn mạnh: Mọi trách nhiệm về việc đổ máu có thể xảy ra sẽ hoàn toàn thuộc về lương tâm của chế độ cầm quyền trên lãnh thổ Ukraine.

Bây giờ là một vài từ quan trọng, rất quan trọng cho những người có thể bị cám dỗ để can thiệp vào các sự kiện đang diễn ra. Bất cứ ai cố gắng cản trở chúng tôi, thậm chí gây ra mối đe dọa cho đất nước chúng tôi, cho người dân của chúng tôi, nên biết rằng phản ứng của Nga là ngay lập tức và sẽ dẫn bạn đến những hậu quả mà bạn chưa từng trải qua trong lịch sử của mình. Chúng tôi sẵn sàng cho bất kỳ diễn biến nào của các sự kiện. Tất cả các quyết định cần thiết trong vấn đề này đã được thực hiện. Tôi hy vọng rằng tôi đã được lắng nghe.

Kính gửi các công dân nước Nga!

Hạnh phúc, sự tồn tại của toàn bộ các quốc gia và dân tộc, sự thành công và khả năng tồn tại của họ luôn bắt nguồn từ hệ thống gốc rễ mạnh mẽ của văn hóa và giá trị, kinh nghiệm và truyền thống của tổ tiên họ và tất nhiên, phụ thuộc trực tiếp vào khả năng nhanh chóng thích ứng với một cuộc sống không ngừng thay đổi, trên sự gắn kết của xã hội, sự sẵn sàng để củng cố, tập hợp tất cả các lực lượng để tiến lên phía trước.

Lực lượng thì luôn cần, nhưng sức mạnh có thể có chất lượng khác nhau. Chính sách của "đế chế dối trá", mà tôi đã nói ở đầu bài phát biểu của mình, chủ yếu dựa trên vũ lực thô bạo. Trong những trường hợp như vậy, chúng ta nói: "Sức mạnh đây rồi, trí óc không cần nữa".

Bạn và tôi biết rằng sức mạnh thực sự nằm ở công lý và sự thật, ở phía chúng ta. Và nếu đúng như vậy, thì cũng khó có thể không đồng ý rằng chính sức mạnh và sự sẵn sàng chiến đấu làm nền tảng cho độc lập, chủ quyền, là nền tảng cần thiết để bạn có thể yên tâm xây dựng tương lai, xây dựng tổ ấm, gia đình mình, quê hương của bạn.

Hỡi đồng bào thân mến!

Tôi tin tưởng rằng các binh sĩ và sĩ quan của Lực lượng vũ trang Nga cống hiến cho đất nước sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách chuyên nghiệp và can đảm. Tôi không nghi ngờ gì rằng tất cả các cấp chính quyền, các chuyên gia chịu trách nhiệm về sự ổn định của nền kinh tế, hệ thống tài chính, lĩnh vực xã hội, những người đứng đầu các công ty và tất cả các doanh nghiệp Nga sẽ hành động một cách đồng bộ và hiệu quả. Tôi tin tưởng vào vị trí yêu nước được củng cố của tất cả các đảng phái trong quốc hội và các lực lượng công quyền.

Cuối cùng, vẫn luôn tồn tại trong lịch sử, số phận của nước Nga nằm trong tay đáng tin cậy của những công dân đa quốc gia của chúng ta. Và điều này có nghĩa là các quyết định được đưa ra sẽ được thực hiện, các mục tiêu đặt ra sẽ đạt được, an ninh của Đất mẹ của chúng ta sẽ được đảm bảo một cách đáng tin cậy.

Tôi tin tưởng vào sự ủng hộ của các bạn, vào sức mạnh bất khả chiến bại mà tình yêu Tổ quốc mang lại cho chúng tôi.