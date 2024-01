Tổng thư ký LHQ cảnh báo hậu quả khủng khiếp nếu Israel từ chối giải pháp hai nhà nước

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: AP.

Bằng ngôn ngữ cứng rắn nhất của mình về cuộc chiến Israel-Hamas, Tổng thư ký Antonio Guterres đã phát biểu tại cuộc họp cấp bộ trưởng ngoại giao của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm thứ Ba 23/1 rằng “quyền của người dân Palestine được xây dựng nhà nước hoàn toàn độc lập của riêng mình phải được tất cả mọi người công nhận, và việc từ chối chấp nhận giải pháp hai nhà nước của bất kỳ bên nào đều phải bị kiên quyết bác bỏ”.



Ông nói: Việc thay thế giải pháp một nhà nước “với một số lượng lớn người Palestine ở trong đó mà không có bất kỳ ý thức thực sự nào về tự do, quyền lợi và phẩm giá… sẽ là điều không thể tưởng tượng được”.

Tổng thư ký LHQ Guterres cũng cảnh báo rằng nguy cơ leo thang xung đột trong khu vực “hiện đang trở thành hiện thực”, với những gì đang xảy ra ở Lebanon, Yemen, Syria, Iraq và Pakistan. Ông kêu gọi tất cả các bên “lùi lại khỏi bờ vực và xem xét những chi phí khủng khiếp” của một cuộc chiến rộng lớn hơn.

Việc ông Netanyahu từ chối một nhà nước Palestine trong bất kỳ kịch bản hậu chiến nào đã gây ra sự rạn nứt lớn với đồng minh thân cận nhất của Israel là Mỹ, khi mà Mỹ vẫn nói rằng cuộc chiến phải dẫn đến các cuộc đàm phán về giải pháp hai nhà nước, nơi Israel và người Palestine có thể sống cạnh nhau trong hòa bình. Mục tiêu đó được các nước trên thế giới đồng tình, như các bộ trưởng và đại sứ đã nhắc lại hôm thứ Ba.

Tổng thư ký LHQ cũng lặp lại lời kêu gọi lâu nay của ông về một lệnh ngừng bắn nhân đạo - một lời kêu gọi được hầu hết các quốc gia ủng hộ.

Nhưng Đại sứ Israel tại LHQ Gilad Erdan một lần nữa bác bỏ lệnh ngừng bắn, nói rằng Hamas đã đe dọa tấn công lại và tiêu diệt Israel, và việc ngừng chiến đấu sẽ chỉ cho phép các chiến binh Hamas “tập hợp lại và tái vũ trang”.

Ông kêu gọi Hội đồng Bảo an "loại bỏ gốc rễ" của cuộc xung đột mà ông cho là Iran.

Erdan chỉ trích mạnh mẽ sự hiện diện của Ngoại trưởng Iran tại cuộc họp HĐBA, nói rằng nước này cung cấp vũ khí cho Hamas, cho các chiến binh Hezbollah ở Lebanon và phiến quân Houthi ở Yemen, “và những hành động này sẽ sớm được thực hiện dưới chiếc ô hạt nhân”.

Iran từ lâu đã phủ nhận việc tìm kiếm vũ khí hạt nhân và khẳng định chương trình hạt nhân của họ hoàn toàn vì mục đích hòa bình. Nhưng cơ quan giám sát hạt nhân của LHQ đã cảnh báo rằng Iran có đủ uranium được làm giàu để chế tạo bom hạt nhân nếu nước này chọn chế tạo chúng.

Riyad al-Maliki, Ngoại trưởng Palestine, cho biết Israel đang thực hiện “chiến dịch ném bom dã man nhất” kể từ Thế chiến thứ hai, dẫn đến nạn đói và sự di dời hàng loạt của dân thường. Ông nói: “Đây là một cuộc tấn công tàn bạo,” đã giết chết vô số sinh mạng vô tội.

Cơ quan Y tế ở Gaza do Hamas cai trị cho biết hơn 25.000 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi bắt đầu chiến tranh, gây ra sự tàn phá trên diện rộng, khiến khoảng 85% trong số 2,3 triệu người ở Gaza phải di dời và khiến 1/4 phải đối mặt với nạn đói.

Israel bắt đầu chiến dịch quân sự để đáp trả các cuộc tấn công ngày 7/10, trong đó Hamas đã giết chết khoảng 1.200 người ở Israel và bắt khoảng 250 con tin.

Ngoại trưởng Al-Maliki nói rằng Israel không coi người Palestine là một dân tộc và một “thực tế chính trị để cùng tồn tại, mà là một mối đe dọa nhân khẩu học cần phải loại bỏ thông qua cái chết, sự di dời hoặc sự khuất phục”. Ông nói rằng đó là những lựa chọn mà Israel đưa ra cho người Palestine, gọi chúng tương đương với “nạn diệt chủng, thanh lọc sắc tộc hoặc phân biệt chủng tộc”.

Al-Maliki cho biết chỉ có hai con đường trong tương lai: Một bắt đầu với tự do của người Palestine và dẫn đến hòa bình và an ninh ở Trung Đông, còn con đường kia là phủ nhận tự do và “khiến khu vực của chúng ta phải đổ máu thêm và xung đột bất tận”.