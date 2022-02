Tổng Tư lệnh Ukraine bất ngờ tiết lộ về chiến dịch quân sự ở Crimea và Donbass

Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny. Ảnh IT

Cụ thể, ông Zaluzhny nói với kênh truyền hình One Plus One hôm thứ Năm 3/2 rằng: “Không có bất cứ mệnh lệnh hoặc cuộc thảo luận nào về một chiến dịch quân sự ở Crimea và Donbass đã được tổ chức”.



Đến lượt mình, Alexey Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine cho biết vấn đề Crimea vẫn đang được bàn thảo.

"Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để Crimea, cũng như Donbass quay trở lại (vào lãnh thổ Ukraine). Chúng tôi sẽ làm điều đó như thế nào? Điều đó phụ thuộc vào chúng tôi", ông Danilov nói.

Tuy nhiên, ông Danilov cũng loại trừ kịch bản quân sự để lấy lại Crimea vào thời điểm này.

"Chúng tôi có chiến lược đòi lại Crimea bằng các biện pháp quân sự không? Chà, hiện tại, chúng tôi chỉ có một chiến lược đòi lại Crimea. Việc đó sẽ được thực hiện bằng quân sự hay theo một cách nào đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nhưng hiện tại điều này là không thể", ông Danilov nói.

Crimea và Sevastopol, một thành phố có vị thế đặc biệt trên Bán đảo Crimea, nơi hầu hết cư dân là người Nga, đã từ chối công nhận tính hợp pháp của chính quyền Kiev sau cuộc đảo chính ở Ukraine vào tháng 2/2014.

Crimea và Sevastopol đã thông qua tuyên bố độc lập vào ngày 11/3/2014 và tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 16/3/2014, trong đó 96,7% người dân Crimea và 95,6% cử tri Sevastopol đã chọn ly khai khỏi Ukraine đồng thời gia nhập Liên bang Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký hiệp ước thống nhất Crimea vào Nga ngày 18/3 năm 2014. Các văn kiện đã được Quốc hội Liên bang Nga, hay lưỡng viện, phê chuẩn vào ngày 21/3.

Bất chấp kết quả của cuộc trưng cầu dân ý, Ukraine vẫn từ chối công nhận Crimea là một phần của Nga.