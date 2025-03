Tổng tư lệnh Ukraine bất ngờ tuyên bố về số thương vong của quân đội Nga từ đầu năm 2025

Ukraine cung cấp hình ảnh về thiệt hại của quân đội Nga. Ảnh Pravda

Ông Syrskyi thông báo trên Facebook rằng: "Nhờ sự phối hợp và làm việc chuyên nghiệp của lực lượng bảo vệ, tổng số thương vong về mặt nhân sự của phía Nga đã vượt quá 100.000 kể từ đầu năm nay".

Ông Syrskyi cho biết lực lượng phòng thủ của Ukraine tiếp tục tiêu diệt quân đội Nga dọc theo toàn bộ tuyến tiếp xúc.

Tuy nhiên, số liệu phía Ukraine đơn phương đưa ra thường không được phía Nga xác nhận. Ngược lại, số liệu thương vong của quân đội Ukraine do phía Nga đưa ra cũng bị Kiev bác bỏ.

Trong khi đó, ngày 16/3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân Nga đã giáng đòn tấn công vào chủ thể hạ tầng của các sân bay quân sự của Ukraine, một xưởng sản xuất và các địa điểm bảo quản máy bay không người lái của Lực lượng vũ trang Ukraine.

"Các đơn vị của nhóm "Phía Nam" đã chiếm lĩnh các tuyến và vị trí có lợi hơn. Quân Nga giáng đòn đánh tan đội hình đối phương gồm 7 lữ đoàn cơ giới, không vận, tấn công vùng núi, lữ đoàn xung kích, một lữ đoàn UAV thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine và một lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ tại các khu định cư Seversk, Novaya Poltavka, Krymskoye, Novoolenovka, Gorky, Pleshcheyevka, Dronovka, Konstantinovka, Nikiforovka, Stupochki và Ivanpolye của Cộng hòa Nhân dân Donetsk", thông cáo cho biết.

Theo dữ liệu do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp, Lực lượng vũ trang Ukraine mất tới 305 quân nhân, một xe tăng, một xe chiến đấu bọc thép, 4 ô tô, 7 khẩu pháo dã chiến, trong đó 4 khẩu do phương Tây sản xuất, và một bệ phóng loạt tên lửa RAK-SA-12 do Croatia sản xuất, và một kho vật tư bị quân Nga phá hủy.

"Đòn không kích của hàng không chiến thuật, máy bay không người lái, tên lửa và pháo binh từ các nhóm quân Nga đã gây thiệt hại nặng làm tê liệt các chủ thể hạ tầng của các sân bay quân sự, xưởng sản xuất và điểm bảo quản UAV của đối phương, cũng như nơi tập trung nhân lực và trang thiết bị của các đơn vị vũ trang thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 151 quận huyện", thông cáo chiến sự nêu rõ.

Theo dữ liệu của cơ quan quân sự Nga, các phương tiện phòng không đã bắn hạ 4 quả bom dẫn đường JDAM và 141 máy bay không người lái của Ukraine chỉ trong một ngày đêm qua.