Top 10 cầu thủ được trả lương cao nhất La Liga: Mbappe chỉ đứng thứ 3

Mặc dù La Liga không được xem là giải đấu kiếm tiền số 1 châu Âu do sức hút thương mại vượt trội của Premier League, các cầu thủ lớn đến với bóng đá Tây Ban Nha vẫn có thể kiếm nguồn thu nhập khổng lồ do sức chi tiêu của hai ông lớn Real Madrid và Barcelona. Kylian Mbappe là siêu sao mới nhất đầu quân cho La Liga và không ngạc nhiên khi anh trở thành một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất.

Mbappe về Real Madrid và trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất của CLB, nhưng không phải số 1 La Liga

Nhưng Mbappe lại không nắm giữ vị trí số 1 trong bảng lương của La Liga, mặc dù anh ít nhất vẫn là cầu thủ được trả cao nhất của Real Madrid. Thay vào đó vị trí dẫn đầu của danh sách lại thuộc về 2 cầu thủ ít ai nghĩ họ lại được trả lương cao nhất: Frenkie De Jong và Robert Lewandowski, cùng của Barcelona.



Lewandowski hưởng lương cao thứ 2 giải đấu khi anh đút túi 33,5 triệu euro cho mùa giải sắp tới, trong khi Mbappe “chỉ” kiếm về 31,2 triệu euro. Mức lương của Lewandowski năm nay tăng lên so với năm ngoái, tức trong hợp đồng của anh với Barca cứ mỗi năm lương lại tăng theo một tỷ lệ phần trăm nhất định.

Nhưng ít nhất chân sút người Ba Lan đã có tiếng tăm lớn ở Bayern Munich để được kiếm khoản tiền khủng đó tại Nou Camp. Frenkie De Jong vì sao lại kiếm nhiều hơn cả Mbappe và Lewandowski? Câu trả lời thực ra khá phức tạp và nó có liên quan trực tiếp tới chuyện vì sao anh từng bị Barca tìm cách bán khỏi CLB.

Frenkie De Jong sẽ đút túi tiền lương cao nhất La Liga 2024/25 do lương được hoãn thanh toán từ đợt Covid-19

Độc giả hẳn còn nhớ cách đây 2 mùa Barca đã làm đủ mọi cách để bán De Jong sang Manchester United khi Erik Ten Hag mới lên làm HLV ở Old Trafford. Lý do là bởi De Jong thực ra hưởng lương 16 triệu euro/năm tại Barca, vẫn rất cao so với mặt bằng chung của các tiền vệ, nhưng do dịch Covid-19 làm ảnh hưởng tài chính của Barca nên lương của De Jong được hoãn trả sang thời điểm khác.



De Jong biết rõ mình có thể đút túi bao nhiêu khi tiền lương được thanh toán đầy đủ, thế nên anh nhất quyết không đi đâu (chưa kể cầu thủ này đã chi 5 triệu euro để xây nhà ở Barcelona) và mùa giải tới sẽ là lúc anh được trả đúng số tiền trong hợp đồng mà mình đã phải chờ đợi. 37,5 triệu euro là con số cao gần gấp đôi so với tiền lương Jude Bellingham nhận ở Real Madrid.

Ở phần còn lại của top 10, David Alaba hưởng lương cao thứ 2 ở Real Madrid và thứ 4 ở La Liga với số tiền 22,5 triệu euro, cách khá xa so với top 3. Alaba hưởng lương cao do gia nhập Real Madrid dưới dạng tự do nên không mất phí chuyển nhượng, và anh đã giúp CLB 2 lần vô địch Champions League (trong đó đóng vai trò quan trọng ở lần đầu vô địch) nên số tiền đó bỏ ra cũng đáng với Real.

Vinicius và Jan Oblak hưởng lương bằng nhau

Thủ môn Jan Oblak là người được trả cao thứ 5 của La Liga và cũng là người duy nhất của Atletico Madrid có mặt ở top 10. Số tiền này có được từ lần gia hạn gần nhất của Oblak vào mùa hè 2022 và đến nay đã tròn 10 năm kể từ khi thủ môn người Slovenia đến với CLB, anh hưởng lương cao ngang bằng Vinicius của Real Madrid và có thể nói công trạng của Oblak xứng đáng với thu nhập đó.



Bellingham hưởng lương cao thứ 4 ở Real Madrid nhưng sẽ đến lúc anh được trả cao hơn cho những công lao với CLB, ở Real chính sách tiền lương là khá chặt chẽ để các tân binh không thể “tinh vi” với những công thần. 2 công thần của Real là Federico Valverde và Thibaut Courtois lần lượt đứng 2 vị trí cuối của top 10, xếp sau Illkay Gundogan của Barcelona.

Cần nói thêm rằng đây chỉ là tiền lương của các cầu thủ, tức chỉ một trong nhiều nguồn thu nhập của họ. Mbappe dù lương không cao như Lewandowski nhưng anh được trả 150 triệu euro lót tay với thời hạn thanh toán 5 năm, chưa kể bản quyền hình ảnh dành cho siêu sao người Pháp nên chắc chắn Mbappe vẫn có tổng thu nhập lớn nhất trong giới cầu thủ đá tại Tây Ban Nha.

Top 10 cầu thủ được trả lương cao nhất La Liga mùa 2024/25

1. Frenkie De Jong (Barcelona): 37,5 triệu euro

2. Robert Lewandowski (Barcelona): 33,5 triệu euro

3. Kylian Mbappe (Real Madrid): 31,2 triệu euro

4. David Alaba (Real Madrid): 22,5 triệu euro

5. Jan Oblak (Atletico Madrid): 20,8 triệu euro

6. Vinicius (Real Madrid): 20,8 triệu euro

7. Jude Bellingham (Real Madrid): 18,7 triệu euro

8. Illkay Gundogan (Barcelona): 16,6 triệu euro

9. Federico Valverde (Real Madrid): 15 triệu euro

10. Thibaut Courtois (Real Madrid): 14,5 triệu euro