Tại thị trường Việt Nam hiện nay có khoảng hơn 20 mẫu xe crossover 5 chỗ thuộc phân khúc B và C. Theo số liệu về mức độ tiêu thụ nhiên liệu do Cục Đăng kiểm Việt Nam công bố mới đây, nhiều mẫu crossover 5 chỗ có mức tiêu thụ nhiên liệu trên dưới 6L/100km.

Mức tiêu thụ nhiên liệu này được Cục Đăng kiểm Việt Nam công bố dựa trên 3 chu trình thử nghiệm tương ứng là: đường hỗn hợp, đường trong đô thị và đường ngoài đô thị (đường trường). Trong đó, mức tiêu hao nhiên liệu theo chu trình hỗn hợp sẽ là căn cứ chính xác nhất để so sánh mức tiêu thụ nhiên liệu giữa các dòng xe.

Cùng điểm qua top 4 crossover 5 chỗ tiết kiệm nhiên liệu nhất đang được phân phối tại thị trường Việt Nam dưới đây:

1. Ford EcoSport MT (5,98L/100km)

EcoSport là mẫu xe đứng đầu danh sách crossover 5 chỗ tiết kiệm nhiên liệu nhất. Mức tiêu thụ của phiên bản EcoSport số sàn là 5,98L/100km đường hỗn hợp; 8,42L/100km đường đô thị và 4,53L/100km đường trường.

Ra mắt thị trường Việt Nam vào năm 2014, Ford EcoSport đã từng là cái tên thống trị phân khúc Crossover/SUV hạng B trước khi bị Hyundai Kona chia sẻ thị phần.

Hiện tại, EcoSport được Ford Việt Nam lắp ráp và phân phối tới 5 phiên bản là: 1.0L AT Titanium, 1.5L AT Titanium, 1.5L AT Trend, 1.5L AT Ambiente và 1.5L MT Ambiente với mức giá dao động từ 545 đến 689 triệu đồng.

Trong đó, phiên bản EcoSport 1.5L MT sử dụng khối động cơ 1.5L sản sinh công suất cực đại 122 mã lực, kết hợp hộp số sàn 5 cấp. Chiếc xe này có khối lượng bản thân là 1.250 kg

2. Hyundai Tucson diesel (6,37L/100km)

Ứng viên tại vị trí thứ 2 trong top 4 crossover 5 chỗ tiết kiệm nhiên liệu nhất tại Việt Nam thuộc về Hyundai Tucson máy dầu với mức tiêu thụ 6,73L/100km đường hỗn hợp; 7,9L/100km đường đô thị và 5,47L/100km đường trường.

Điều bất ngờ hơn nữa là so với các ”đàn em” ở phân khúc B, chiếc Hyundai Tucson này có khối lượng bản thân nặng đến 1.710 kg.

Hyundai Tucson hiện được TC Motor lắp ráp trong nước với 4 phiên bản, trong đó có 1 phiên bản máy dầu 2.0 đặc biệt và 3 phiên bản xăng là 2.0 tiêu chuẩn, 2.0 đặc biệt bà 1.6 đặc biệt. Giá bán dao động từ 799 đến 940 triệu.

Trong đó, Tucson phiên bản máy dầu được bán với giá cao nhất. Mẫu xe này sử dụng động cơ diesel 2.0L sản sinh công suất tối đa 185 mã lực, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp.

3. Hyundai Kona 2.0 (6,57L/100km)

Đại diện tiếp theo của Hyundai trong top 4 xe crossover 5 chỗ tiết kiệm nhiên liệu nhất là Kona 2.0. Tuy sở hữu khối động cơ 2.0L nhưng Kona phiên bản này thậm chí còn tiết kiệm xăng hơn những chiếc Kona mang động cơ 1.6L.

Hyundai Kona 2.0AT được trang bị khối động cơ Nu 2.0L sản sinh công suất tối đa 149 mã lực với hộp số tự động 6 cấp. Khối lượng bản thân của mẫu xe này là 1.310 kg.

Cạnh tranh trực tiếp và giành giật thị phần của EcoSport ngay từ khi ra mắt vào tháng 8/2018, Hyundai Kona đang là cái tên đang đứng đầu doanh số trong phân khúc crossover hạng B.

TC Motor là đơn bị lắp ráp và phân phối Hyundai Kona tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản: 1.6AT Turbo, 2.0 AT đặc biệt và 2.0 AT tiêu chuẩn với giá bán niêm yết từ 619 đến 729 triệu đồng.

4. Honda HR-V (6,7L/100km)

Honda HR-V là mẫu crossover 5 chỗ cuối cùng lọt top crossover 5 chỗ tiết kiệm nhiên liệu nhất tại Việt Nam với mức tiêu thụ 6,7L/100km đường hỗn hợp; 8,8L/100km đường đô thị và 5,4L/100km đường trường. Xe có trọng lượng bản thân tương đương với Hyundai Kona là 1.312 kg.

Honda HR-V thế hệ thứ 2 ra mắt tại Việt Nam vào tháng 9/2018, xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Tại Việt Nam, HR-V đang được phân phối với 2 phiên bản là 1.8G và 1.8L, cùng sử dụng khối động cơ 1.8L sản sinh công suất cực đại 141 mã lực, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT. Giá bán của xe dao động từ 786 triệu đến 866 triệu đồng.

Rất tiếc, trong danh sách hơn 500 mẫu xe được Cục Đăng kiểm Việt Nam công bố vừa qua chưa có tên của một số tân binh như Kia Seltos, MG HS, MG ZS hay Toyota Corolla Cross để có được sự so sánh về mức tiêu thụ nhiên liệu một cách đầy đủ và khách quan hơn.