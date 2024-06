Top 50 công ty niêm yết tốt nhất của Forbes gọi tên Vinamilk, Petrolimex, Vietjet, HoàPhát, FPT…

Dựa trên báo cáo kết quả kinh doanh kiểm toán năm 2023, đại diện cho ngành hàng không, Vietjet là doanh nghiệp xếp thứ 5 về doanh thu với 58,3 nghìn tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ 2022. Cùng với Vietjet, top 50 còn có nhiều doanh nghiệp lớn khác như Petrolimex, Hòa Phát, PV Gas, Vinamilk, FPT…

Năm 2023, Vietjet đã đóng góp các khoản thuế, phí trực tiếp và gián tiếp cho ngân sách khoảng 5.200 tỷ đồng. Vietjet đã hồi phục mạnh mẽ sau đại dịch, tiếp tục duy trì, phát triển mạng bay nội địa và tập trung nguồn lực mở rộng bay quốc tế. Vietjet đã khai thác an toàn 133 nghìn chuyến bay, vận chuyển 25,3 triệu lượt hành khách, trong đó hơn 7,6 triệu khách quốc tế trong năm ngoái, tăng tới 183% so với năm 2022. Hãng đã phát triển đội tàu bay an toàn, hiện đại, thân thiện với môi trường, kiên trì mục tiêu phát triển bền vững (ESG), tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải.

Vietjet đi đầu trong xếp hạng tín nhiệm theo định hướng của Bộ Tài chính. Công ty đạt xếp hạng tín nhiệm VnBBB-, thuộc nhóm cao nhất trong các doanh nghiệp Việt Nam.

Top 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2024 là kết quả tiếp nối hàng loạt giải thưởng, danh hiệu hãng đã được vinh danh trong thời gian qua như Top 50 hãng hàng không tốt nhất thế giới về chỉ số sức khỏe hoạt động, tài chính do Tạp chí AirFinance Journal danh tiếng bình chọn, Top 50 doanh nghiệp thương hiệu giá trị nhất Việt Nam, Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam, Top 10 doanh nghiệp có năng lực quản trị tốt nhất sàn chứng khoán Việt Nam, Top 20 cổ phiếu của công ty niêm yết có điểm phát triển bền vững tốt nhất do HOSE bình chọn...