Top những địa điểm check in Đà Lạt gây sốt cộng đồng mạng

Rất nhiều bạn trẻ đến Đà Lạt không chỉ thưởng thức ẩm thực, đi chợ đêm, nghe nhạc sống ở giữa rừng thông, mà giới trẻ đến Đà Lạt còn muốn khám phá những địa điểm, check in, "sống ảo để có cho mình những kỷ niệm đẹp. Dưới đây là top địa điểm check in ở Đà Lạt mà du khách không nên bỏ qua.

Top địa điểm check in ở Đà Lạt: Tiệm cà phê Bình Minh ơi

Địa chỉ: 89 Hoàng Hoa Thám, p10, Đà Lạt

Giờ mở cửa: 4:30 – 22:00

Tiệm cà phê Bình Minh ơi. (Ảnh: FB Binhminhoi)

Bên cạnh những địa điểm nổi tiếng ở Đà Lạt mà ai cũng phải đến một lần như Hồ Xuân Hương, Quảng trường Lâm Viên, Thung lũng tình yêu… những quán cafe có view ngắm bình minh, đồi thông siêu mộng mơ cũng được phần đông du khách yêu thích mà tìm đến. Trong đó, không thể thiếu cái tên mới được nhiều khách hàng quan tâm – Tiệm cafe Bình minh ơi.

Đến với "Bình minh ơi", bạn sẽ được ngắm nhìn khung cảnh bình minh tuyệt đẹp như buổi trình diễn ánh sáng diệu kỳ của mẹ thiên nhiên. Sau đó còn được trải nghiệm cảm giác săn mây, với một biển mây ngập tràn trước mắt.

Tiệm cà phê Bình Minh ơi. (Ảnh: FB Binhminhoi)

Không chỉ mang đến hai trải nghiệm đắt giá có một không hai như trên. Tiệm cafe Bình Minh ơi còn có không gian đậm chất Đà Lạt những ngày xưa cũ khi khoác trên mình màu nâu trầm của gỗ. Với những khóm cúc hoạ mi đua nhau nở rực rỡ trong vườn, bên tách cafe nóng hổi, khung cảnh yên bình đến lạ, vỗ về tâm hồn những người con xa xứ.

Đặc biệt, quán mở cửa khá sớm, từ 5h sáng đã mở cửa đón từng đợt khách và có những món ăn sáng khá ngon, đó là bánh mì xíu mại nóng hổi, thơm lừng giúp cho ấm bụng vào buổi sáng đón bình minh.

Top địa điểm check in ở Đà Lạt: Quán Nhỏ Phía Sau Nhà

Quán Nhỏ Phía Sau Nhà. (Ảnh: Fb quannhosaunha)

Địa chỉ: 81 Hoàng hoa thám, Phường 10, TP Đà Lạt.



Đà Lạt giờ đây là thiên đường của những quán cà phê với đa dạng phong cách khác nhau. Nếu du khách yêu thích những quán cà phê có không gian thoáng đãng, thiết kế độc đáo, gần gũi với thiên nhiên với vật liệu chủ yếu từ gỗ thì Quán nhỏ phía sau nhà sẽ là điểm đến lý tưởng dành cho du khách.



Quán nằm khá gần trung tâm thành phố, từ đây khách hàng chỉ mất chưa đến 10 phút đi xe để đến được các địa điểm dừng chân nổi tiếng ở Đà Lạt, thuận tiện để du khách sắp xếp lịch trình.

Quán Nhỏ Phía Sau Nhà. (Ảnh: Fb quannhosaunha)

Quán được bố trí khá độc đáo với khu vực sân vườn cực rộng, bao quanh là khu hàng rào bằng gỗ khá xinh xắn, với nhiều background xịn sò để du khách check in. Ngoài ra, quán còn bố trí hẳn một đài quan sát bằng gỗ khá độc đáo với nhiều vị trí ngồi cực chill. Đến đây để ngắm hoàng hôn, săn mây thì còn gì tuyệt vời hơn.

Top địa điểm check in ở Đà Lạt: Khu du lịch Fresh Garden Đà Lạt

Khu du lịch Fresh Garden với "biển" hoa rực rỡ thi nhau đua sắc. (Ảnh: Fb Fresh Garden)

Địa chỉ: 90B Vạn Thành, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.

Khu du lịch Fresh Garden địa điểm check in mới tại Đà Lạt được khách du lịch đặc biệt yêu thích. Tại đây du khách sẽ được ngắm nhìn "biển" hoa rực rỡ thi nhau đua sắc. Mỗi mùa khác nhau lại có những loài hoa đặc trưng khác nhau theo mùa. Mỗi mùa một màu sắc riêng, một vẻ đẹp riêng, khiến du khách không ngừng say đắm, thỏa sức check in.

Đến đây du khách sẽ được hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên cực thơ mộng với cánh đồng hoa thi nhau đua sắc. Nếu du khách yêu thích cúc họa mi, mai anh đào thì có thể đến Fresh thời điểm tháng 12 đến tháng 3. Bước vào mùa hè, từ tháng 4 đến tháng 8 sẽ là thời điểm mùa hoa tím lên ngôi.

Đến với Khu du lịch Fresh Garden du khách tha hồ check in. (Ảnh: Fb Fresh Garden)

Với khung cảnh ngập tràn sắc tím cùng hương thơm nhẹ nhàng, say đắm, càng khiến cho Fresh thêm phần lãng mạn, đầy thơ mộng. Khi chính thức vào đông, khoảng thời gian từ tháng 9 đến giữa tháng 12 là mùa của thu hải đường với vẻ đẹp dịu dàng, duyên dáng vẫn luôn níu chân du khách.

Với những ai yêu thích check in, chụp ảnh sống ảo, chắc chắn không thể bỏ qua địa điểm thú vị này. Diện những bộ cánh xinh đẹp nhất, tự tin khoe dáng bên chiếc background thiên nhiên cực xịn sò, sẽ giúp du khách mang về những bức ảnh lung linh ngàn "like".

Top địa điểm check in ở Đà Lạt: Cafe Suối Mơ

Cà phê Suối Mơ, nơi có thiên nhiên đẹp cùng không gian xanh mướt làm mê đắm lòng người. (Ảnh: Fb Suoima)

Địa chỉ: Đường Hoa Cẩm Tú Cầu, Phường 3, Đà Lạt

Giờ mở cửa: 06h - 18h

Trong top các địa điểm check in Đà Lạt thì các tín đồ sống ảo không thể bỏ qua Suối Mơ, nơi có thiên nhiên đẹp cùng không gian xanh mướt làm mê đắm lòng người. Đến với địa chỉ này check in này, du khách không chỉ được thỏa thích chụp ảnh mà còn có thể chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp không có từ nào để miêu tả.

Nằm ẩn mình giữa lòng thành phố Đà Lạt, Suối Mơ hiện lên như một chốn tiên khiến nhiều du khách ngỡ ngàng khi đến đây. (Ảnh: Fb caphesuoimo)

Nằm ẩn mình giữa lòng thành phố Đà Lạt, Suối Mơ hiện lên như một chốn tiên cảnh khiến du khách ngỡ ngàng. Suối Mơ đã làm biết bao du khách phải nao lòng với đập tràn 7 tầng cùng tiếng suối chảy róc rách ngày đêm. Con suối mang theo vẻ đẹp của thiên nhiên và đậm chất bình yên của xứ sở sương mù. Từ dòng suối đi sâu vào trong khu rừng là nơi để du khách dạo chơi và có thể thư giãn trong tiếng chim hót, tiếng suối chảy.

Dọc lối đi là hai hàng lá phong đỏ rực, góp phần tạo nên một khoảng trời vô cùng nên thơ và không kém phần lãng mạn. Đặc biệt, địa điểm check in Đà Lạt này còn có rất nhiều khu vực chụp ảnh được bài trí nổi bật và bắt mắt. Đi đến khu vực nào bạn cũng sẽ dễ dàng chụp được những bức ảnh sống ảo triệu like.

Top địa điểm check in ở Đà Lạt: Mót coffee Đà Lạt

Quán cafe mới toanh với phong cách độc đáo khiến du khách yêu thích từ cái nhìn đầu tiên. (Ảnh: Quán cafe mới toanh với phong cách độc đáo khiến du khách yêu thích từ cái nhìn đầu tiên

Địa chỉ: Cam Ly, Măng line, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam.

Giờ mở cửa: 07:30 – 17:00.

Mót Coffee – Quán cafe mới toanh với phong cách độc đáo khiến du khách yêu thích từ cái nhìn đầu tiên, một địa điểm check in mới cho các tín đồ yêu thích Đà Lạt. Quán có không gian khá rộng rãi, so với các quán cafe ở trung tâm.

Quán cà phê được chia thành nhiều không gian khác nhau với rất nhiều những loài hoa đầy màu sắc. Đặc biệt quán còn chuẩn bị những tiểu cảnh xinh xắn để khách hàng thoải mái chụp ảnh. Và một sân khấu mini chuyên tổ chức những buổi biểu diễn, ca hát giao lưu được khách hàng vô cùng yêu thích. Mót Coffee nằm gần nông trại cún Puppy Farm. Từ đây du khách có thể dễ dàng di chuyển đến những địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng của Đà Lạt.

Top địa điểm check in ở Đà Lạt: Quán Lỡ – Check in không gian chill chill bên bờ suối

Quán cà phê Lỡ với khung cảnh thiên nhiên mát mẻ và chiếc view suối xịn sò. (Ảnh: Fb quancaphelo)

Địa chỉ: 18 Trúc Lâm Yên Tử, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngoài các địa điểm check in nổi tiếng đã quá đỗi quen thuộc với du khách, các quán cà phê ở Đà Lạt cũng nhận được sự quan tâm không kém. Nếu du khách đang tìm kiếm một quán cà phê với khung cảnh thiên nhiên mát mẻ và chiếc view suối xịn sò nhất định không được bỏ qua quán cà phê này nhé.

Quán có không gian ngoài trời siêu rộng, du khách có thể tìm một góc nào đó để nhâm nhi tách cà phê và cảm nhận từng ngọn gió mát lành, tiếng chim ríu rít không ngừng. Du khách có thể thoả sức chụp ảnh sống ảo tại ngôi nhà trắng được decor vô cùng xinh xắn. Hay chiếc cối xay nước với màu đỏ vô cùng bắt mắt.

Bên cạnh đó, khách có thể đi dọc theo con đường ven suối, ngắm nhìn khu rừng tuyệt đẹp. Còn có cả con thác nhỏ với vẻ đẹp khiến bạn ngây ngất. Đặc biệt, ở đây còn có khu suối riêng, nơi du khách trải nghiệm cảm giác lội suối, ngâm chân mình dưới dòng suối mát lạnh, cảm giác khoan khoái xua tan bao mệt mỏi suốt chuyến đi.

Top địa điểm check in ở Đà Lạt: Rừng Giao Hưởng - Được mệnh danh là địa điểm "check in" không góc chết

Four Seasons Coffee, nơi du khách có thể thả mình trong không gian thư thái. (Ảnh: Fb runggiaohuong)

Địa chỉ: Khu đường Lâm Sinh, thuộc phường 5, thành phố Đà Lạt

Với vị trí chỉ cách trung tâm thành phố Đà Lạt 3km, Rừng Giao Hưởng trên cung đường Tà Nung đã khẳng định vị thế xịn sò của mình với những điểm check-in nổi tiếng trong thành phố hoa này. Ngay khi bước chân vào Rừng Giao Hưởng, sự ấn tượng đầu tiên là cảnh quan tuyệt đẹp của Thung Lũng Khinh khí cầu. Đây chính là background check-in hoàn hảo, tạo nên những bức ảnh thần thái cho mùa hè này.

Khu vực ven hồ được trang trí tinh tế với nhạc cụ giao hưởng, hứa hẹn mang đến cho du khách những tấm ảnh triệu view. Trong một ngày tươi đẹp, không gì tuyệt vời hơn là chèo thuyền trên hồ Xanh, ngắm nhìn những đồi hoa thơ mộng hay khám phá rừng nguyên sinh đầy bí ẩn.

Rừng Giao Hưởng, được mệnh danh là tiên giới của Đà Lạt. (Ảnh: Fb runggiaohuong)

Đi dạo trên con đường nhỏ trước dãy villa gỗ sang trọng cũng là một lựa chọn dễ thương cho buổi chiều mùa hè rực nắng. Tại Rừng Giao Hưởng, du khách không phải lo lắng về bữa ăn, hãy cùng nhau ngồi nướng đồ ăn dưới tán rừng già, tận hưởng trải nghiệm đậm đà và khó quên khi đến Đà Lạt.

(Ảnh: Fb runggiaohuong)

Không thể bỏ qua Four Seasons Coffee, nơi du khách có thể thả mình trong không gian thư thái, thưởng thức một ly cafe thơm ngon và ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt vời của núi rừng.

Top địa điểm check in ở Đà Lạt: Thung Lũng Hồng

Thung Lũng Hoa Hồng, một điểm đến mà tự nhiên đã biến đổi thành một tác phẩm nghệ thuật sống động. (Ảnh: Fb thunglunghoahong)

Nếu du khách muốn tìm kiếm một vườn hồng nở rực rỡ đủ mùa sắc để check in ảnh đẹp, nơi mà màu sắc và hương thơm của hoa hồng kết hợp tạo nên một bức tranh tươi đẹp, thì không có nơi nào có thể vượt qua Thung Lũng Hồng Đà Lạt.

Đây là một điểm đến mà tự nhiên đã biến đổi thành một tác phẩm nghệ thuật sống động, nơi mà vẻ đẹp của thiên nhiên và con người hòa quyện một cách tinh tế. Thung lũng hồng này tạo nên một trải nghiệm khó quên, nơi mà du khách có thể thỏa sức ngắm nhìn sắc màu của hoa hồng từ màu hồng, đỏ, trắng, vàng...

Cánh đồng hoa hồng trải dài cùng với những con đường nhỏ mềm mại, tạo nên một hành trình mê mải qua mênh mông sắc hoa. Thung Lũng Hồng không chỉ là nơi dừng chân để ngắm nhìn mà còn là nơi để bạn tương tác với thiên nhiên.

Du khách tha hồ check in với hoa hồng đủ màu sắc. (Ảnh: Fb thunglunghoahong)

Du khách có thể cảm nhận sự tươi mát của làn gió nhẹ khi đi dạo trong vườn hoa, nghe tiếng rì rào của những dòng thác tình nhân, và chiêm ngưỡng những đám hoa hồng nở rộ như những tác phẩm nghệ thuật tự nhiên.

Nơi này cũng mang đến những trải nghiệm đầy phấn khích như hái dâu tại vườn, tận hưởng hương vị ngọt ngào của từng quả dâu chín mọng, không chỉ dừng lại ở việc thỏa mãn thị giác và vị giác mà còn khiến du khách cảm thấy thư giãn và bình yên.

Top địa điểm check in ở Đà Lạt: Azulik Hill – Thiên đường "check in" mới tinh

Địa chỉ: Tọa lạc tại DT 725, thôn 4, xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt.

Thời gian mở cửa: 7: 00 – 18: 00

Azulik Hill là một trong những địa điểm chụp hình, "sống ảo" đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều du khách.

Du khách đặt chân đến với Azulik Hill chắc chắn sẽ có được cho mình những trải nghiệm tuyệt vời. Nơi đây được thiết kế xây dựng theo một phong cách mới. Một thiên đường "check in" đầy đủ đất trời, cây cỏ, hoa lá,…cùng với đó là một nền trời trong xanh, những vườn cây thơ mộng, những căn nhà nhỏ nhắn xinh xắn được thiết kế "như trong tranh". Tất cả những điều này "hòa quyện" làm cho Azulik Hill trở thành một "thiên đường" sống ảo dành cho du khách.

Tuy chỉ mới được xây dựng và đưa vào hoạt động trong thời gian gần đây. Nhưng Azulik Hill xứng đáng được mệnh danh là thiên đường "check in" xịn xò nhất ở Đà Lạt dành cho du khách.

Azulik Hill với một không gian thiên nhiên đầy ắp ánh nắng. Nền trời, cây cối, hay những bông hoa,… Tất cả làm cho nơi đây có được cho mình một phông nên "vô giá". Đây cũng chính là điều mà những tín đồ "check in" mong muốn nhất.

Top địa điểm check in ở Đà Lạt: Mama Dala – Địa điểm "check in" nóng hổi

Địa chỉ: Tọa lạc tại cua số 13, xã Xuân Thọ, Thành phố Đà Lạt. (Gần nhà thờ Đa Lộc).

Thời gian mở: 7: 00 – 17: 30

Địa điểm tiếp theo trong danh sách những địa điểm "check in" ở Thành phố ngàn hoa xinh đẹp. đó chính là tổ hợp quán coffee Đà Lạt. Một trong những địa điểm chụp hình, "sống ảo" mới toanh được rất nhiều du khách yêu thích.

Khung cảnh nơi đây mang đậm nét đặc trưng thơ mộng và lãng mạn với không gian đất trời mênh mông và rộng lớn. Những cánh rừng thông xanh biếc bạt ngàn trải dài tận phía cuối chân trời. Cùng với đó là những tiểu cảnh được thiết kế để du khách khi lựa chọn.

Đến nơi đây du khách được check in, khám phá những thùng phuy "siêu to khổng lồ", cùng đó là "nấc thang lên đỉnh vinh quang". Hay rất nhiều ý tưởng "sống ảo" và "check in" khác nhau được chủ nhân lựa chọn xây dựng nên một Mama Dala cực chất và độc đáo.

Nhiều bạn trẻ trước khi đến với Đà Lạt đã kịp tìm kiếm cho mình những địa điểm để khám phá, check in và chuẩn bị cho mình những chiếc váy, bộ đồ hợp phù với địa điểm đó. Cũng có những du khách ngẫu hứng đi du lịch Đà Lạt rồi mới tìm đến