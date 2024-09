Ngày Du lịch thế giới 27/9: Vì sao nhấn mạnh đến vai trò giới trẻ?

Tối 26/9, Hiệp hội du Du lịch Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm Hưởng ứng ngày Du lịch Thế giới 27/9 cùng đó là chương Nghệ thuật dân tộc dân gian "Hồn Việt" tại Hà Nội.

Bà Cao Thị Ngọc Lan – Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát biểu tại chương Nghệ thuật dân tộc dân gian "Hồn Việt". (Ảnh: Huy Hoàng)

"Du lịch và Hòa Bình": Phát triển sản phẩm văn hóa nghệ thuật truyền thống dân gian hút du khách quốc tế

Chia sẻ với Dân Việt, bà Cao Thị Ngọc Lan – Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết: "Hằng năm ngày 27/9, trên toàn thế giới tổ chức nhiều sự kiện để hưởng ứng chào mừng Ngày Du lịch thế giới nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về vị trí, vai trò của ngành du lịch và cũng là niềm tự hào của những người làm du lịch.

Năm nay, Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc đưa ra chủ đề "Du lịch và Hòa bình". Đây là chủ đề hết sức ý nghĩa, nhân dịp này Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Công ty biểu diễn nghệ thuật SOL8- Live Stage và Vạn Show tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc nhằm mục đích sẽ lựa chọn các tiết mục tiêu biểu để xây dựng chuỗi các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật truyền thống dân gian Việt Nam để phục vụ du khách trong nước và quốc tế.

Vì vậy chương trình mang 2 ý nghĩa. Một là chào mừng Ngày Du lịch thế giới. Hai là thông qua buổi biểu diễn này, chúng tôi mong muốn tiếp nhận ý kiến nhận xét, đánh giá từ các công ty du lịch, khách du lịch trong nước và quốc tế để chúng tôi điều chỉnh, hoàn thiện và bổ sung chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật truyền thống dân gian Việt Nam trong thời gian tới".

Du khách người Pháp tự trải nghiệm bằng xe máy đến Pù Luông (Thanh Hóa). (Ảnh: NVCC)

Bà Cao Thị Ngọc Lan cho hay, đi du lịch ở đâu, trong nước và quốc tế thì vấn đề an ninh luôn được đặt lên hàng đầu. Nếu điểm đến đó không an toàn, an ninh, không đảm bảo sẽ tạo tâm lý không an toàn cho du khách và kéo theo đó là các chương trình du lịch không thể triển khai.

"Vì vậy trong tình hình hiện nay, sau đại dịch Covid-19, và các một số nước xảy ra xung đột thì thông điệp của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc tế với chủ đề "Du lịch và Hòa bình" năm 2024 có ý nghĩa với người làm du lịch nói chung và các công ty lữ hành, cơ sở lưu trú trên toàn thế giới.

Bởi hơn ai hết, những người làm du lịch mong muốn phải có nền tảng an ninh, an toàn thì mới có thể triển khai được các chương trình, sản phẩm du lịch.

Và để hưởng ứng thông điệp từ Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc, trong thời gian tới đây, chúng ta cần quan tâm để làm sao triển khai được các hoạt động du lịch được tốt hơn. Tôi đơn cử, ngay các sản phẩm du lịch trong thời gian vừa rồi chúng ta cũng đang hướng tới, việc giữ gìn môi trường như thế nào, giữ gìn an ninh, an toàn ra làm sao, đó là những vấn đề đặt ra khiến người làm du lịch phải hết sức quan tâm", bà Cao Thị ngọc Lan nói.

Chương trình nghệ thuật dân tộc dân gian "Hồn Việt" được diễn ra, hướng tới xây dựng chuỗi chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật truyền thống dân gian Việt Nam. (Ảnh: Huy Hoàng)

Chia sẻ với báo chí ông Bùi Thanh Tú – Giám đốc Marketing Công ty Du lịch BestPrice Travel cho biết: "Tôi nghĩ với dự án xây dựng sản phẩm văn hóa du lịch, đó là một hướng đi đúng. Bởi việc tạo các sản phẩm văn hóa du lịch không chỉ mang tính giải trí tinh thần cho du khách mà ở đó, chúng ta còn quảng bá, lan tỏa được văn hóa truyền thống của Việt Nam ra với bạn bè thế giới.

Tuy nhiên để xây dựng một chương trình biểu diễn nghệ thuật mang tính chất văn hóa truyền thống như vậy không dễ, bởi làm sao phải phù hợp với nhu cầu của du khách trong nước nhưng lại tạo được sức hấp dẫn, sự yêu thích của du khách nước ngoài.

Việc phát triển sản phẩm sản phẩm văn hóa du lịch cũng nằm trong thông điệp của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc, thúc đẩy hòa bình thông qua trao đổi văn hóa".

Được biết năm nay, với chủ đề "Du lịch và Hoà bình", Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc đã truyền đi thông diệp: "Du lịch có thể đóng vai trò quan trọng như một chất xúc tác thúc đẩy hòa bình và sự hiểu biết giữa các quốc gia và các nền văn hóa, đồng thời hỗ trợ các quá trình hòa giải. Hơn nữa, du lịch còn có liên hệ rõ ràng với các yếu tố xây dựng hòa bình, như công bằng xã hội, quyền con người, công bằng kinh tế, phát triển bền vững và nền dân chủ rộng rãi với khả năng giải quyết xung đột phi bạo lực. Ngoài lợi ích kinh tế, sức mạnh lớn nhất của du lịch là mang mọi người lại gần nhau. Du lịch có tiềm năng đóng góp vào hòa bình theo nhiều cách và những tiềm năng này cần được khám phá và đánh giá một cách phù hợp".

Đặc biệt trong thông điệp kỷ niệm Ngày Du lịch Thế giới, Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc nhấn mạnh đến vai trò của giới trẻ. Tương lai của du lịch nằm trong tay giới trẻ. Bằng cách đầu tư vào thanh niên, cung cấp các cơ hội giáo dục và đào tạo, đồng thời khuyến khích sự tham gia tích cực của họ vào ngành du lịch, chúng ta có thể khai thác tiềm năng của họ để thúc đẩy thay đổi xã hội và thúc đẩy hòa bình. Tài năng trẻ mang lại những quan điểm mới mẻ, sáng tạo và năng lượng cần thiết cho sự phát triển liên tục của du lịch như một lực lượng vì những điều tốt đẹp.