Top siêu máy tính mạnh nhất thế giới: Mỹ vượt trội so với Trung Quốc

Siêu máy tính (hay còn gọi là supercomputer) là các High Performance Computer (HPC) - máy tính hiệu suất cao, với khả năng tính toán vượt trội. Chúng được sử dụng cho một loạt các nhiệm vụ tính toán phức tạp trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cơ học lượng tử, dự báo thời tiết, nghiên cứu khí hậu, thăm dò dầu khí, mô hình phân tử (tính toán các cấu trúc và tính chất của các hợp chất hóa học, các đại phân tử sinh học, polyme, tinh thể), và các mô phỏng vật lý (như mô phỏng những khoảnh khắc ban đầu của vũ trụ, khí động học của máy bay, tàu vũ trụ, sự nổ tung của vũ khí hạt nhân, sự hợp nhất hạt nhân).

Tốc độ của siêu máy tính được đo bằng FLOPS (floating-point operations per second - số phép tính điểm phù động mỗi giây) thay vì MIPS (million instructions per second - triệu lệnh trên giây).

Dưới đây là top 6 siêu máy tính nhanh nhất trên thế giới hiện nay:

1. Frontier, Mỹ

Đây là được coi là chiếc máy tính nhanh nhất trên thế giới hiện nay. Frontier được xây dựng vào năm 2022 bởi công ty công nghệ thông tin đa quốc gia của Mỹ Hewlett Packard Enterprise, phối hợp với công ty con Cray.

Frontier được coi là chiếc máy tính nhanh nhất trên thế giới hiện nay. Ảnh: Internet

Chiếc siêu mày tính này có tổng cộng 8.730.112 lõi và đạt 1.1 EFLOPS (hoặc exaflops) trong các bài kiểm tra benchmark Linpack. Frontier được thiết kế dựa trên kiến trúc HPE Cray EX235a mới nhất và sử dụng sự kết hợp của CPU thế hệ thứ 3 64-lõi 2GHz 7A53s và GPU MI250X của AMD. Nó là siêu máy tính exascale đầu tiên trên thế giới, có nghĩa là nó có thể tính toán ít nhất 10^18 phép tính mỗi giây.

Được biết, Frontier có hiệu suất năng lượng là 52,23 gigaflop/watt. Mỗi chiếc trong số 74 computing cabinet của nó nặng khoảng 3,63 tấn và toàn bộ hệ thống có tổng chi phí lên tới 600 triệu USD.

2. Fugaku, Nhật Bản

Fugaku được xây dựng bởi Fujitsu và lắp đặt tại Trung tâm Khoa học Máy tính RIKEN (R-CCS) ở Kobe, Nhật Bản. Chiếc siêu máy tính này có tốc độ đạt 442 petaflop trên HPL, tương đương với hàng triệu tỉ phép toán dấu phẩy động mỗi giây, nhanh gần gấp ba lần tốc độ của siêu máy tính Summit do IBM chế tạo, vốn ở mức 148 petaflop.

Fugaku có tốc độ đạt 442 petaflop trên HPL. Ảnh: Internet

Fugaku bắt đầu hoạt động toàn diện vào tháng 3/2021. Siêu máy tính này được sử dụng để mô phỏng sự lây lan của virus corona thông qua sự phân tán giọt. Nó cũng tham gia vào dự báo các trận mưa lớn và những hiện tượng thời tiết khác. Đồng thời, Fugaku còn được triển khai trong một loạt ứng dụng công nghiệp.

3. LUMI, Phần Lan

LUMI là chiếc siêu máy tính mạnh nhất châu Âu. Ảnh: Internet

LUMI (Large Unified Modern Infrastructure) được HPE xây dựng vào năm 2022 và đặt tại Phần Lan. Đây là chiếc siêu máy tính mạnh nhất châu Âu với tổng cộng 1.110.144 lõi và đạt tốc độ 151,9 PFLOPS. Đồng thời, LUMI chạy trên cùng một bộ xử lý với Frontier và có xếp hạng hiệu quả năng lượng là 51,63 gigaflops/watt

4. Summit, Mỹ

Summit có hiệu suất 148,8 petaflop. Ảnh: Internet

Summit được ra mắt vào năm 2018 bởi IBM, có trụ sở tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Oak Ridge (ORNL) ở Tennessee. Chiếc siêu máy tính này có hiệu suất 148,8 petaflop, với 2.282.544 lõi IBM Power9 và 2.090.880 lõi Nvidia Volta GV100 và có 4.356 note, mỗi node chứa hai CPU Power9 22 lõi và 6 GPU NVIDIA Tesla V100.

5. Sierra, Mỹ

Sierra hoặc là ATS-2 là một siêu máy tính được xây dựng cho Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore để sử dụng bởi Cục quản lý an ninh hạt nhân quốc gia. Nó chủ yếu được sử dụng cho các ứng dụng dự đoán trong quản lý kho dự trữ, giúp đảm bảo tính an toàn, độ tin cậy và hiệu quả của vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ.

Sierra có chỉ số HPL là 94,6 petaflop. Ảnh: Internet

Hệ thống Sierra sử dụng IBM POWER9 CPU kết hợp với Nvidia Tesla GPU V100. Các nút ở Sierra là máy chủ Witherspoon IBM S922LC OpenPOWER với hai GPU trên mỗi CPU và bốn GPU trên mỗi nút. Chiếc siêu máy tính này có chỉ số HPL là 94,6 petaflop và lọt vào vị trí thứ 15 trong danh sách Green500 về các siêu máy tính tiết kiệm năng lượng nhất thế giới.

6. Sunway TaihuLight, Trung Quốc

Sunway TaihuLight có hiệu suất đạt được 93 petaflop. Ảnh: Internet

Sunway TaihuLight được lắp đặt tại Trung tâm Siêu máy tính Quốc gia của Trung Quốc ở thành phố Vô Tích. Chiếc siêu máy tính này có thể đạt được 93 petaflop trên benchmark HPL. Nó được cung cấp độc quyền bởi bộ xử lý Sunway SW26010.