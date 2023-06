Top trending mạng xã hội: Ai là người "hot" nhất tháng vừa qua?

Theo báo cáo của Kompa, sự kiện Chi Pu tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng, chương trình Rap Việt Mùa 3 và Người Ấy Là Ai Mùa 5 là top 3 chủ đề đứng đầu Top 10 chủ đề về lượt tương tác.

Từ 1/5 - 31/5, hệ thống dữ liệu từ Kompa ghi nhận lượng thảo luận khủng từ 10 chủ đề nóng được bàn luận sôi nổi. 5 chủ đề đứng đầu bao gồm Chi Pu - Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng, Rap Việt mùa 3, Người Ấy Là Ai mùa 5, The New Mentor, SEA Games 32.

Top trending mạng xã hội tháng 05/2023. Nguồn: Kompa.ai

5 chủ đề xếp sau về lượt tương tác lần lượt là Mất điện do thiếu hụt cung ứng điện, JVevermind dành 13 tiếng để xem clip Trấn Thành, Thông tin mời nhóm nhạc BlackPink về Việt Nam vào 2024, Apple mở cửa hàng trực tuyến, Tranh cãi giữa cặp đôi Tra Trọc và tổng công ty Get Net.

Xoay quanh 10 chủ đề, hệ thống ghi nhận 𝟭,𝟵𝟯𝟵,𝟯𝟮𝟮 lượng thảo luận và 𝟮𝟬,𝟮𝟴𝟳,𝟳𝟳𝟬 lượt tương tác. Báo cáo chỉ ra đứng top đầu các chủ đề tháng 5 là chuỗi các sự kiện Chi Pu tham gia trong chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng thu hút hơn 6 triệu lượt tương tác trên 545,027 thảo luận. Lượng thảo luận bùng nổ khi màn trình diễn live bản hit "Đóa Hoa Hồng" của nữ ca sĩ có vũ đạo "đốt cháy" sân khấu Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng.

Dẫn đầu Top 10 Influencer được nhắc đến nhiều nhất là nam ca sỹ Sơn Tùng M-TP. Nguồn: Kompa.ai

Báo cáo của Kompa cũng cho biết, dẫn đầu Top 10 Influencer được nhắc đến nhiều nhất là nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP.

Sơn Tùng M-TP thu hút hơn 14 triệu tương tác khi vừa tung MV Making My Way. Clip Sơn Tùng duet với TikToker Ytiet nhảy trên nền bài hát Making my way nhận được nhiều bình luận ủng hộ từ fan hâm mộ của cả nam ca sĩ và hot TikToker.

Ở top 2, Chi Pu thu hút hơn 10 triệu lượt tương tác, khi cô tham gia trong chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng với màn trình diễn bản hit "Đóa hoa hồng".

Đen Vâu đứng ở vị trí top 3 với hơn 9 triệu tương tác khi hướng cộng đồng đến dự án Nuôi Em đầy tính nhân văn và ý nghĩa. Mỗi cá nhân có thể góp một ít tấm lòng để giúp các bé vùng cao được yên tâm đến trường với bữa ăn và cơ sở vật chất được đủ đầy. Bên cạnh đó, nam Rapper cũng nhận được nhiều tương tác từ Show của Đen, khi thu hút một lượng lớn khán giả tham dự.

Nam ca sĩ - đạo diễn Lý Hải thu hút hơn 7,9 triệu lượng tương tác khi độ hot bộ phim Lật Mặt 6 vẫn đang cao trào. Khoảnh khắc một fan hâm mộ nữ phản ứng cực dễ thương khi không tin gặp cả đoàn phim đi xem phim ghi nhận tương tác cao nhất > 1,1 triệu.

Nguồn: Kompa.ai

MC Trấn Thành nếu đứng đầu trong tháng 3, tháng 4 thì nay chỉ đứng thứ 5, thu hút hơn 6 triệu lượt tương tác khi tham gia nhiều show giải trí hàng đầu như Rap Việt mùa 3, Người Ấy Là Ai mùa 5.

Ngoài ra các tương tác về nam MC cũng tập trung nhiều ở vlog JVevermind nói về anh. Chỉ số cảm xúc của cộng đồng dành cho nam MC ở mức thấp -42% đến từ các thảo luận tiêu cực quanh những vụ lùm xùm ở buổi họp báo Hào Quang Rực Rỡ và rạp chiếu phim, bên cạnh là các bàn tán xoay quanh đời tư của anh.

Kompa là công ty tại Việt Nam chuyên cung cấp các sản phẩm và giải pháp tư vấn truyền thông dựa trên nền tảng Dữ Liệu Lớn (Big Data) và ứng dụng công nghệ dữ liệu trong vận hành và phát triển Doanh nghiệp.