Top xe ô tô dưới 600 triệu ra mắt trong năm 2020 được khách Việt quan tâm nhất

Thị trường ô tô Việt Nam năm 2020 ghi nhận nhiều biến động, “tụt dốc” ở nửa đầu năm do đại dịch Covid-19 và “thăng hoa” vào nửa cuối năm nhờ vào chính sách hỗ trợ giảm 50% của Chính phủ. Bên cạnh đó, các hãng vẫn rất chăm chỉ ra mắt các mẫu xe mới bằng nhiều hình thức truyền thống hoặc online.

Cùng điểm qua Top xe ô tô dưới 600 triệu ra mắt trong năm 2020 được khách hàng quan tâm nhất

1. Mitsubishi Attrage 2020 (375 - 460 triệu đồng)

Ngày 17/03/2020, Mitsubishi Attrage thế hệ mới ra mắt thị trường Việt Nam dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với giá bán rất cạnh tranh.

Mitsubishi Attrage sở hữu ngoại hình ấn tượng và trẻ trung nhờ được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield. Bên cạnh đó nội thất xe cũng được đánh giá là rộng rãi và nhiều tính năng, tiện nghi như Chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm, điều hòa tự động, màn hình giải trí 7 inch, ABS, EBD, 2 túi khí...

Tại Việt Nam, Mitsubishi Attrage được trang bị động cơ 1.2L MIVEC kết hợp với hộp số CVT INVECS-III hoặc số sàn, cho công suất 78 mã lực và lực mô-men xoắn cực đại 100 Nm.

2. Toyota Wigo 2020 (352 - 384 triệu đồng)

Ngày 16/07/2020, Toyota Wigo 2020 chào sân khách hàng Việt với thiết kế gần như được giữ nguyên như cũ, ngoại trừ phần đầu xe có lưới tản nhiệt hình thang lớn hơn, cặp đèn chiếu sáng được tái thiết kế sắc sảo và mạnh mẽ, hông xe nổi bật với những đường dập nổi được hạ thấp và kéo dài từ cản trước tới đuôi xe và bộ mâm đúc 14 inch đa chấu mới.

Nâng cấp đáng chú ý của Toyota Wigo 2020 nằm ở nội thất và trang bị an toàn, gồm: 2 túi khí, dây đai 3 điểm tại 5 vị trí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, camera lùi và hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD.

Toyota Wigo 2020 được trang bị động cơ xăng 4 xy-lanh 1.2L, sản sinh công suất 86 mã lực và 107 Nm mô-men xoắn cực đại. Đi kèm với đó là hộp số tùy chọn tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp.

3. Kia Morning All New (từ 439 triệu đồng)

Ngày 16/11/2020, Kia Morning thế hệ mới được ra mắt tại Việt Nam với 2 phiên bản cao cấp GT-Line và X-Line, trong đó, X-Line vốn là phiên bản dành riêng cho thị trường châu Âu với thiết kế thể thao, phong cách phù hợp với các khách hàng nữ năng động. Mặt khác, phiên bản GT-Line lại hướng tới các khách hàng yêu thích thời trang.

Cả 2 phiên bản GT-Line & X-Line đều sở hữu động cơ thế hệ mới được tinh chỉnh cho ra hiệu suất tốt hơn, tiết kiệm nhiên liệu, dễ dàng sử dụng, linh hoạt trong môi trường đô thị.

All New Kia Morning được bán ra với 8 tùy chọn màu sắc ngoại thất, nội thất 2 tone màu, khởi động nút bấm, điều hòa tự động, màn hình giải trí thiết kế nổi, hệ thống an toàn hàng đầu phân khúc với trang bị (ABS), cân bằng điện tử (ESP), khởi hành ngang dốc (HAC).

4. Hyundai Accent 2021 (426 - 524 triệu đồng)

Ngày 01/12/2020, Hyundai Accent 2021 chính thức được trình làng người tiêu dùng tại Việt Nam.

So với phiên bản trước, Accent 2021 sở hữu dáng vẻ khỏe khoắn và thể thao hơn với lưới tản nhiệt hình thang ngược được cấu tạo từ khối hình học dạng mắc xích, tấm hướng gió được hạ thấp ở phần mui, thân xe với các chi tiết dập nổi cùng các đường dẫn khí động học.

Hyundai Accent 2021 được trang bị hệ thống giải trí hỗ trợ Bluetooth/USB/Mp4/Radio/AUX với 6 loa cùng kết nối Apple Carplay, Android Auto. Đặc biệt, màn hình này có khả năng chia đôi nội dung hiển thị độc lập, tăng cường khả năng đa nhiệm.

Phiên bản nâng cấp Hyundai Accent 2021 vẫn được trang bị động cơ Kappa 1.4L MPI cho công suất tối đa 100 mã lực tại 6.000 vòng/phút cùng Mo-men xoắn cực đại 132Nm tại 4.000 vòng/phút. Đi kèm với đó là 2 lựa chọn hộp số: Hộp số tự động 6 cấp Shiftronic và hộp số sàn 6 cấp.

5. Honda City 2020 (529 - 599 triệu đồng)

Ngày 09/12/2020, mẫu sedan hạng B Honda City 2020 chào sân thị trường Việt Nam dưới hình thức ra mắt trực tuyến. Xe sở hữu thiết kế khỏe khoắn, năng động và sang chảnh hơn, lấy cảm hứng chủ yếu từ đàn anh Accord.

Honda City RS 2020 bản cao nhất được trang bị mâm xe 16 inch 5 chấu kép thể thao, vô-lăng 3 chấu mới, màn hình giải trí kích thước 8 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống điều hoà tự động một vùng và có cửa gió điều hoà hàng ghế sau, gương chiếu hậu chống chói tự động, chìa khoá có chức năng khởi động xe từ xa, hệ thống đề nổ bằng nút bấm.

Động cơ trang bị trên Honda City 2020 là máy xăng 1.5L hút khí tự nhiên đã được tinh chỉnh về sức mạnh, sản sinh công suất 119 mã lực và 145 Nm mô-men xoắn. Sức mạnh này được truyền tới trục trước thông qua hộp số tự động CVT.