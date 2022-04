Tour mạo hiểm khám phá “chảo lửa” - nơi bộ tộc Afar “đào vàng trắng” trên sa mạc

Cảnh quan ngoạn mục nhưng đầy ám ảnh tại khu vực suối nước nóng lưu huỳnh Dallol ở Danakil Depression (vùng lõm Danakil). (Ảnh: seeker.io)

Cảnh quan kỳ lạ nơi "chảo lửa" khổng lồ với "cổng vào địa ngục" đầy ám ảnh trên sa mạc

Danakil Depression (vùng lõm Danakil) trong sa mạc Danakil ở độ sâu gần 100m dưới mực nước biển. Nhiệt độ trong ngày ở Danakil Depression (vùng lõm Danakil) hiếm khi xuống dưới 50 độ C, mà thường xuyên chạm ngưỡng 60 độ C khiến nơi này như một "chảo lửa" khổng lồ, với miệng núi lửa điển hình được ví như "Gateway to Hell" (Cổng vào địa ngục).

Danakil Depression (vùng lõm Danakil) trở nên rất độc đáo trông như Hành tinh Đỏ (Sao Hỏa)., với miệng núi lửa điển hình được ví như "Gateway to Hell" (Cổng vào địa ngục).(Ảnh: Massimo Rumi)



Độ nóng trong "chảo lửa" Danakil Depression (vùng lõm Danakil) càng gia tăng bởi những ngọn núi lửa đang hoạt động. Đồng thời cảnh quan cũng bị biến dạng lạ kỳ với những vẻ đẹp đầy ám ảnh từ những dòng suối phun lưu huỳnh, những dòng dung nham đen đặc, các bồn muối khổng lồ nhiều màu…

Bất chấp địa hình và khí hậu vô cùng khắc nghiệt, vẫn có những tộc người bám trụ sa mạc Danakil sinh sống từ nhiều thế kỷ qua. Cư dân chủ yếu của vùng tam giác Afar là bộ tộc Afar với khoảng hơn 2 triệu người, chiếm hơn 90% dân số vùng Afar.

Làng Hamad Ale là nơi sinh sống của những thợ khai thác muối thuộc bộ tộc Afar. Gần đây đã có một con đường thuận tiện, chỉ sau 6 giờ lái xe là tới thành phố Mekele và thêm 13 giờ nữa là đến Thủ đô Addis Ababa của Ethiopia. (Ảnh: seeker.io)

Bộ tộc Afar vốn là những người du mục, di cư từ vùng Sừng châu Phi tới sa mạc Danakil. Nền kinh tế tự cung tự cấp của bộ tộc Afar phụ thuộc vào chăn nuôi, chủ yếu là nuôi lạc đà cùng dê, cừu và gia súc. Một số là ngư dân ở những vùng ven biển hoặc làm nông nghiệp ở ốc đảo Assau.

Bộ tộc Afar sinh tồn với nghề nuôi lạc đà và "đào vàng trắng" trên sa mạc

Bộ tộc Afar ở Ethiopia có truyền thống khai thác và kinh doanh muối. Được mệnh danh là nghề "đào vàng trắng" trên sa mạc, nhưng đó là một trong những nghề khổ cực nhất thế giới song đã được nhiều thế hệ cư dân bộ tộc Afar thực hiện để kiếm sống từ lâu đời.

"Đào vàng trắng" trên sa mạc là một trong những nghề khổ cực nhất thế giới, nhưng các thế hệ bộ tộc Afar đã kiếm sống bằng nghề truyền thống này từ lâu đời. (Ảnh: Massimo Rumi)

Để tránh cái nóng tồi tệ nhất lúc ban trưa, các thợ làm muối thuộc bộ tộc Afar thường bắt đầu công việc từ trước bình minh. Họ đào muối lên từ mặt đất, dùng rìu đẽo thành những phiến "vàng trắng" lớn theo kích thước tiêu chuẩn nặng 4kg được gọi là "gạch", rồi chất khoảng 30 viên "gạch" muối lên lưng mỗi con lạc đà.

Đoàn lạc đà thồ muối được dẫn xuyên sa mạc trong 2-3 ngày tới thị trấn Berhale gần nhất, nơi muối được giao dịch với nông dân ở các vùng cao nguyên Ethiopia và nước láng giềng Sudan. (Ảnh: Massimo Rumi)

Vào những ngày đẹp trời mỗi người thợ thuộc bộ tộc Afar có thể làm được 200 viên "gạch" muối, bán với giá khoảng 4 Birr (gần 0,08 USD) mỗi viên. Nhiều thế kỷ trước, những viên "gạch" muối này được sử dụng như một loại tiền tệ để trao đổi hàng hóa. Nay "gạch" muối vẫn được bán trên khắp Ethiopia, người mua chủ yếu là nông dân để cung cấp khoáng chất cần thiết cho gia súc.

Bộ tộc Afar rất hiếu khách và nổi tiếng về sự thượng võ. Theo truyền thống, đàn ông Afar thường mang theo vũ khí là dao cong. Họ cũng sẵn sàng chia sẻ với khách du lịch "kho" bài hát chiến trận phong phú. (Ảnh: worqambatour)

Hiện có nhiều tour đưa khách du lịch tới Danakil Depression (vùng lõm Danakil). Ví dụ như Danakil Depression tour kéo dài 3 ngày, khởi hành 17/4 từ Thủ phủ Semera của vùng tam giác Afar, với các điểm dừng chân gồm: Lá chắn núi lửa lớn Ertale (còn gọi là Erta Ale) với miệng núi lửa điển hình được ví như "Gateway to Hell" (Cổng địa ngục); thung lũng Dallol; hồ Assale và hồ Afdera.

Khách du lịch tham gia Danakil Depression Tour, trải nghiệm hồ nước nóng có làn nước màu xanh lục tuyệt đẹp, tại điểm dừng chân Allalobad. (Ảnh: tripadvisor)

Đặc biệt ấn tượng là cụm mạch nước phun cao tới 30m và suối nước nóng Allalobad (tên có nghĩa là "Vùng nước của Thánh Allah". Nơi đây rải rác những lỗ thông hơi và miệng núi lửa nhỏ chứa bùn nóng và khí "rít" (hissing gases). Nhưng đẹp nhất là một số hồ nước nóng với làn nước có màu xanh lục, xanh lam và màu vàng kỳ lạ. Những hồ nước này rất sâu, chứa đầy nước nóng bốc hơi nghi ngút…