Toyota Fortuner đời 2019 "xả kho" giảm giá tới 200 triệu đồng

Theo tìm hiểu, một số đại lý Toyota trên địa bàn Hà Nội đang xả hàng tồn kho xe Fortuner đời 2019 sau khi bản nâng cấp 2020 vừa ra mắt hôm 17/9. Cụ thể, bản máy dầu 4x4 AT được giảm nhiều nhất hơn 200 triệu, về mức 1,15 tỷ đồng, tuy nhiên số lượng xe hạn chế.

Tại Tp.HCM, mức giảm ở đại lý không cao như ở Hà Nội, lượng xe Fortuner đời 2019 còn lại cũng khá ít. Bản 2.8 AT máy dầu thậm chí không còn hàng. Bản 2.4 AT 4x2 đang được giảm giá khoảng 50-55 triệu đồng. Bản TRD 2.7 AT 4x2 giảm giá hơn 100 triệu để xả hàng tồn. Được biết, chương trình giảm giá trên là của đại lý áp dụng tùy theo chính sách riêng chứ không phải từ hãng.

Trên thực tế, Toyota Fortuner được đại lý giảm giá đều đặn trong nhiều tháng qua nhằm chuẩn bị cho phiên bản mới ra mắt vào ngày 17/09 vừa qua.

Toyota Fortuner là dòng xe SUV cỡ trung (mid-size SUV) sử dụng chung nền tảng khung gầm (platform) của Toyota Hilux. Fortuner có 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi, sử dụng hệ dẫn động cầu sau (RWD) hoặc 4 bánh chủ động (AWD).

Fortuner 2021 phiên bản nâng cấp facelift mới mang thiết kế mới thể thao, động cơ mạnh mẽ hơn, bên cạnh trang bị gói an toàn Toyota Safety SENSE. Xe được bán ra với nhiều phiên bản máy xăng và dầu tương tự như Fortuner 2021 ở thị trường Thái Lan. Trong đó bao gồm phiên bản Tiêu chuẩn và phiên bản ngoại thất thể thao LEGENDER đang được nhiều khách hàng Việt đón đợi.

Toyota Fortuner 2021 là bản nâng cấp giữa dòng đời (facelift), chưa phải thế hệ hoàn toàn mới nên những thay đổi chỉ tập trung về thiết kế, bổ sung trang bị tiện nghi, tiện ích giải trí và hỗ trợ lái, động cơ được tinh chỉnh hiệu suất (2.8L).