Toyota Hilux chính thức có mặt tại Malaysia, chờ ngày về Việt Nam

Toyota Hilux 2021 là đối thủ của Ford Ranger, Isuzu D-Max, Mitsubishi Triton và Nissan Navara. Ở phiên bản facelift, phần đầu của mẫu bán tải Toyota Hilux lấy cảm hứng từ RAV4 thế hệ mới và dòng xe đàn anh Tacoma. Lưới tản nhiệt lục giác mở rộng ở dưới được viền dày, kết hợp với những nan lưới to bản, góp phần tôn lên sự mạnh mẽ và bề thế của mẫu bán tải. Chính giữa là logo Toyota nổi bật và dải chrome trang trí.

Hệ đèn pha cũng xe cũng thay đổi đồ họa so với mẫu Hilux cũ kết hợp kiểu LED chạy ban ngày mới. Trong khi đó, cản trước được điều chỉnh, xuất hiện các khe hút gió mới ở cạnh đèn sương mù dạng boomerang. Đèn hậu xe cũng mỏng và hiện đại hơn.

Thị trường Malaysia sẽ có 5 phiên bản Hilux, đa dạng từ Single Cab đến Double Cap. Trong đó phiên bản Hilux Single Cab duy nhất 2.4 MT 4×4 có giá từ 93.880 RM tương đương 515 triệu đồng / Toyota Hilux 2.4E AT 4×4 có giá từ 109.880 RM tương đương 604 triệu đồng / Toyota Hilux 2.4G MT 4×4 có giá từ 112.880 RM tương đương 620 triệu đồng / Toyota Hilux 2.4V AT 4×4 có giá từ 134.880 RM tương đương 741 triệu đồng / Toyota Hilux 2.8 Rogue AT 4×4 có giá từ 148.880 RM tương đương 818 triệu đồng.

Chỉ có bản 2.8 Rogue cao nhất là sở hữu động cơ 4 xy lanh 1G-FTV 2.8L dung tích lớn, cho công suất 204 mã lực tại vòng tua 3.400 vòng/phút và 500Nm tại vòng tua 1.600-2.800 vòng/phút. (Công suất này mạnh hơn bản trước 27 mã lực và 50 Nm).

Những bản còn lại với dung tích động cơ nhỏ hơn 2GD-FTV 2.4L sẽ cho công suất khiêm tốn hơn đôi chút. tương ứng 150 mã lực tại 3.400 vòng/phút và 400 Nm tại 1.600-2.000 vòng/phút. Cả phiên bản Single Cab 2.4 MT 4×4 lẫn Double Cab 2.4G MT 4×4 đi cùng hộp số sàn 6 cấp. Những bản còn lại đều sở hữu hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn.

Tại thị trường Malaysia, mẫu xe bán tải Hilux facelift sẽ được sở hữu đèn pha bi-LED, đèn sương mù LED, màn hình đồng hồ Optitron đa thông tin, màn hình trung tâm kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Đối với bản 2.8 Rogue, xe còn có mâm thiết kế mới 17 đến 18 inch.

Đáng chú ý là Toyota Hilux facelift tại thị trường này sẽ được nâng cấp gói an toàn Toyota Safety Sense (TSS). Trong đó bao gồm nhiều tính năng trợ lái hữu ích như: Hệ thống hỗ trợ trước va chạm - Pre-Collision System (PCS) / Ga tự động với công nghệ radar - Dynamic Radar Cruise Control (DRCC) / Hỗ trợ cảnh báo làn đường và trợ phanh - Lane Departure Alert (LDA) with Yaw Assist.

Không chỉ nâng cấp ngoại hình, Hilux còn được cải tiến hệ thống treo Super Flex Suspension, giúp chiếc xe đỡ xóc, lái êm hơn, nhưng vẫn đảm bảo khả năng off-road tốt.