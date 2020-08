Toyota Hilux facelift xuất hiện đầy dũng mãnh, nhiều trang bị tối tân

Toyota Hilux 2020 là bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) nên những thay đổi trên xe không quá rõ rệt so với thế hệ tiền nhiệm. Theo một số thông tin, Hilux facelift tại Malaysia sẽ có ngoại hình và các trang bị tương đồng với phiên bản tại thị trường Thái Lan.

Đây là bản nâng cấp lần thứ hai cho Hilux trong 2 năm qua, với lưới tản nhiệt phía trước hình lục giác, kiểu tương tự bán tải Tacoma. Các viền xung quanh cũng dày hơn khiến tổng thể “khuôn mặt” trông sắc nét, có dàn đèn pha bi-LED cũng như đèn xi-nhan LED và đèn định vị trên các bản cao cấp nhất. Hốc đèn sương mù và cản trước cũng được tái thiết kế để trở nên thể thao hơn. Tại thị trường Thái Lan, Fortuner facelift được trang bị bộ mâm 18 inch với thiết kế mới và cụm đèn hậu dạng 3D nổi bật.

Điểm mới bên trong khoang cabin là một màn hình cảm ứng 8 inch có hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay có thể được tùy chỉnh với hệ thống âm thanh JBL 9 loa tùy chọn. Ghế ngồi được bọc da với ghế lái chỉnh điện, hàng ghế sau có 3 tựa đầu, bệ tỳ tay trung tâm và vô-lăng 4 chấu với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng.

Hiện tại, UMW Toyota Motor của Malaysia đã tuyên bố chính thức bắt đầu nhận đặt hàng Hilux mới với 5 phiên bản khác nhau, giá bán dự kiến sẽ từ 93.880 RM (~ 513 triệu VND).

Các phiên bản bao gồm 2.4MT Cabin đơn, 2.4G MT Cabin kép, 2.4E AT Cabin kép (bản mới), 2.V AT Cabin kép (bản nâng cấp từ 2.4 L-Edition) và Cabin kép 2.8 Rouge AT (thay thế bản 2.8 Black Edition Cabin kép). Trong đó, động cơ 2.8 lít trên Toyota Hilux nâng cấp mới tuy vẫn có dung tích như cũ nhưng đã được tinh chỉnh để nâng công suất thêm khoảng 27 mã lực, đạt tới 204 mã lực.

Bên cạnh đó, tất cả các phiên bản Toyota Hilux 2020 cabin kép đều sẽ sử dụng vô-lăng biến thiên theo tốc độ, cho cảm giác lái trợ lực phù hợp với từng dải tua máy khác nhau.

Đặc biệt, Hilux facelift 2020 cũng được bổ sung hệ thống an toàn tiên tiến Toyota Safety Sense bao gồm phanh khẩn cấp tự động có tính năng phát hiện người đi bộ, kiểm soát hành trình thích ứng, nhận dạng biển báo giao thông, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo tốc độ, cảnh báo trước va chạm…

Sau khi ra mắt thị trường Malaysia, rất có thể Toyota Hilux facelift sẽ sớm được đưa về Việt Nam trong khoảng cuối năm nay.