Toyota Innova và loạt xe cũ trong tầm giá 600 triệu đáng mua năm 2022

1. Toyota Innova 2.0G sản xuất năm 2017

Đã từng là mẫu xe được săn đón nhất trên thị trường xe cũ và mới nhưng giờ đây vị thế của Toyota Innova trong phân khúc MPV đã không còn như xưa khi thị phần phân khúc bị Mitsubishi Xpander chiếm gần hết.

Mặc dù vậy, Toyota Innova trên thị trường xe cũ cũng vẫn rất được yêu thích. Với 600 triệu đồng, bạn có thể cân nhắc tới mẫu Toyota Innova 2.0G sản xuất năm 2017. Tất nhiên, chủ xe cũng cần dự trù thêm một khoản chi phí nhỏ khoảng 2% giá xe và một số tiền để chi trả cho các khoản phí, thuế bắt buộc giúp xe lăn bánh trên đường.

Xe Toyota Innova. Ảnh CT.

Về kích thước, Toyota Innova 2.0G AT 2017 có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.735 x 1.830 x 1.795 mm cùng chiều dài cơ sở 2.750 mm và khoảng sáng gầm xe 178 mm. Khả năng lội nước của xe lên đến 500 mm. Về mặt an toàn, mẫu MPV có hệ thống phanh an toàn cơ bản như 3 túi khí, chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp.

Toyota Innova 2.0 G AT 2017 sử dụng động cơ Dual VVT-i 2.0L cho công suất tối đa 139 mã lực và mô-men xoắn cực đại 183 Nm.

2. Mazda 3 1.5L sedan sản xuất năm 2019

Xe Mazda 3. Ảnh CT.

Mazda 3 từng là cái tên sáng giá trong phân khúc sedan hạng C. Tuy nhiên, thời gian gần đây Kia K3 (hay trước đây là Kia Cerato) đã vượt lên dẫn đầu phân khúc. Tuy nhiên, mẫu xe Nhật vẫn là lựa chọn hàng đầu cho những người muốn mua xe cũ trong tầm giá 600 triệu đồng.

Mazda 3 mới hiện phân phối ra thị trường cả biến thể sedan và hachback. Riêng bản sedan có giá từ 669 đến 849 triệu đồng. Như vậy với đời xe không quá cũ, khách hàng có thể tiết kiệm được khoảng 100 triệu đồng nếu không mua xe mới.

3. Lexus LS 430 sản xuất năm 2005

Xe Lexus LS 430. Ảnh CT.

Lexus LS 430 sản xuất năm 2005 cũng là một lựa chọn không tồi cho những ai có hầu bao ít mà lại muốn sở hữu một chiếc xe sang. Lexus LS 430 sản xuất năm 2005 được định giá trên thị trường xe cũ vào khoảng 600 triệu đồng. Xe nhập khẩu nguyên chiếc, 5 chỗ ngồi, dẫn động cầu trước và được trang bị hộp số tự động.

Mặc dù "sở hữu" một chiếc xe sang khá ngầu nhưng chi phí nhiên liệu dành cho những chiếc xe đời cũ cũng khá tốn kém. Khách hàng vẫn nên cân nhấc thật kỹ trước khi xuống tiền sở hữu một chiếc xe sang đời cũ.

4. Kia Cerato 2.0 AT Premium sản xuất năm 2020

Xe Kia Cerato. Ảnh CT.

Trên thị trường xe cũ, Kia Cerato 2.0 AT Premium sản xuất năm 2020 được rao bán với giá khoảng 600 triệu đồng. Mẫu sedan hạng C hiện đã chuyển đổi sang tên gọi Kia K3 sau khi ra mắt phiên bản thế hệ mới.

Kích thước dài x rộng x cao của xe lần lượt là 4.640 x 1.800 x 1.450 mm và chiều dài cơ sở 2.700 mm. Kia Cerato sở hữu dàn âm thanh 6 loa đi kèm đầu DVD, màn hình giải trí hiển thị đa thông tin, hỗ trợ kết nối Bluetooth/USB/AUX/iPOD/Radio và định vị GPS cùng bản đồ dẫn đường.

5. Chevrolet Trailblazer 2.5L LT 4x2 MT sản xuất năm 2018

Xe Chevrolet Trailblazer. Ảnh CT.

Chiếc SUV của Chevrolet có vẻ hầm hố và mang đúng chất Mỹ. Mặc dù hiện tại, thương hiệu Mỹ đã rút khỏi Việt Nam và chuyển giao nhà máy cũng như đại lý cho VinFast nhưng những mẫu xe cũ của Chevy trên thị trường vẫn được khá săn đón. Đây cũng từng là chiếc xe bán chạy nhất của Chevrolet khi còn phân phối các sản phẩm tại Việt Nam.

Những trang bị công nghệ an toàn trên Trailblazer 2018 gồm có hệ thống TCS kiểm soát lực kéo, phanh ABS/PBA/EBD, ESC cân bằng điện tử, HDC hỗ trợ xuống dốc, HSA lên dốc, ARP chống lật, cảnh báo lệch làn, kiểm soát áp suất lốp, 2 túi khí và camera lùi.