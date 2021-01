Toyota Vios tự bốc cháy, vì sao chủ xe chưa kiện hãng?

Tường tận vụ Toyota Vios tự bốc cháy

Theo chủ xe - anh Nguyễn Thành An (Nam Định), vụ chiếc xe Toyota Vios tự bốc cháy xảy ra ngày 28/8/2020 tại nơi anh làm việc (xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam). Khoảng 2h sáng ngày 28/8, khi chiếc xe đang đậu thì phát ra tiếng báo động và cháy lớn.

Chiếc Toyota Vios của anh An lúc chưa cháy.

Toyota Vios tự bốc cháy, trơ khung.

Anh An và bảo vệ cơ quan lập tức dùng bình chữa cháy dập lửa. Tuy nhiên, do lửa quá lớn, toàn bộ chiếc xe Toyota Vios BKS 18A-133.31 bị cháy rụi, chỉ còn lại phần khung sắt. Toàn bộ giấy tờ xe cũng như giấy tờ tùy thân của anh An để trên xe cũng bị cháy theo.





Sau đó, anh An trình báo vụ việc lên công an xã Nhân Thịnh, cũng như nơi bán xe là Cty TNHH Toyota Giải Phóng chi nhánh Nam Định. Công an xã Nhân Thịnh tiếp tục báo cáo lên công an huyện Lý Nhân để giải quyết vụ việc.

Phía đơn vị này đã mời Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) để giám định nguyên nhân vụ xe Toyota Vios tự bốc cháy. Chiều cùng ngày, Viện Khoa học hình sự đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để giám định. Mặc dù anh An đã thông báo cho hãng xe Toyota từ 8h sáng, nhưng không có ai đến cùng tham gia khám nghiệm hiện trường.

Hãng xe Toyota bác kết luận của công an để từ chối bảo hành cho anh An.

Ngày 14/10, Công an huyện Lý Nhân đã có văn bản gửi anh An, thông báo kết luận giám định. Theo đó, điểm xuất phát cháy nằm ở khu việc cách thành xe bên phải khoảng 0,95 mét và cách đầu xe khoảng 2,3 mét bên trong xe. Nguyên nhân cháy là do sự cố điện tại cụm đèn trần làm cháy các chi tiết nhựa sau đó cháy lan ra xung quanh gây ra vụ cháy xe ô tô nói trên. Cũng theo công an huyện Lý Nhân, qua điều tra, vụ cháy không có sự tác động của người khác hoặc nguyên nhân khác.

Sau khi có kết quả giám định của công an, anh An đã liên hệ Cty TNHH Toyota Giải Phóng chi nhánh Nam Định để giải quyết vụ việc. Ngày 12/11, Toyota Giải Phóng – chi nhánh Nam Định tổ chức buổi làm việc với anh An, tại đây kỹ thuật hãng xe giải thích kết quả điều tra ban đầu cho khách hàng về sự cố cháy xe Vios BKS 18A-133.31.

Những ngày sau đó, Toyota Giải Phóng chi nhánh Nam Định có văn bản gửi Công an huyện Lý Nhân và Viện khoa học hình sự đề nghị hỗ trợ gửi tài liệu là hình ảnh của các mẫu vật liên quan đến sự cố điện tại cụm đèn trần xe bị cháy.

Sau khi tiếp nhận hình ảnh nêu trên từ phía công an, ngày 30/12, Toyota Giải Phóng – chi nhánh Nam Định tiếp tục tổ chức cuộc họp giữa các bên liên quan, có sự tham gia của Đại diện Toyota Việt Nam. Tại đây, đại diện Toyota Việt Nam kết luận: Cụm đèn trần nguyên bản theo xe được thiết kế an toàn về điện và được lắp đặt chắc chắn, không có giắc điện như hình ảnh phía Viện khoa học hình sự cung cấp. Như vậy, nguyên nhân cháy xe không phải lỗi do chất lượng, trường hợp này không thuộc phạm vi bảo hành, bồi thường của Toyota.

Chủ xe Toyota Vios tự bốc cháy sẽ kiện hãng?

Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Thành An cung cấp thêm thông tin: "Chiếc xe của tôi là Toyota Vios bản G đời 2018 được mua mới và trong quá trình sử dụng được bảo dưỡng toàn bộ tại hãng Toyota.

Theo kết luật của phía Toyota Giải Phóng chi nhánh Nam Định, họ nói đèn trần không nguyên bản là hết sức chủ quan. Từ khi mua, tôi chưa hề sửa chữa hay lắp đặt gì thêm. Lần gần nhất bảo dưỡng hồi tháng 6/2020, xe được bảo dưỡng toàn bộ tại hãng, nhân viên kĩ thuật sau khi bàn giao xe không thông báo lỗi gì, trạng thái xe hoàn hảo".

Trang đầu của phần lịch sử bảo dưỡng tại hãng của chiếc xe Vios.

Kể từ sau cuộc họp ngày 30/12/2020 mà không tìm được tiếng nói chung, anh An cho biết, phía Toyota không có liên hệ gì với anh: "Hãng Toyota có vẻ đang lờ đi. Bản thân tôi khẳng định lại rằng chiếc xe của tôi là nguyên bản, chưa hề sửa chữa gì đèn trần. Kết luận của cơ quan chức năng có thẩm quyền cũng đã viết rõ như vậy.

Từ khi xảy ra vụ cháy, tôi đã rất thiện chí và hợp tác, mong muốn được giải quyết ổn thỏa và đúng pháp luật. Tuy nhiên suốt vài tháng qua, tôi - một khách hàng lại bị đối xử không công bằng. Hãng Toyota đang "bỏ rơi" khách hàng của mình. Tôi sẽ chờ đợi thêm ít ngày nữa. Nếu không có phản hồi, không giải quyết từ hãng Toyota thì tôi sẽ nhờ luật sư tiến hành khởi kiện".

Mời các bạn đón đọc tiếp vào 13h ngày mai 19/1/2021: Toyota Vios tự bốc cháy, chuyên gia kĩ sư ô tô "mổ xẻ"!