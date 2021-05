TP. Sa Đéc: "Cụ" me khủng có thế, dáng lạ 2 thân cùng 1 gốc nổi đầy u nần đang "làm mưa làm gió"

Cây me của anh Tuấn đạt kỷ lục: “Cây me kiểng cổ thụ có hình dạng 2 thân cùng một gốc đạt giá trị độc bản Việt Nam”

Cây me này thuộc sở hữu của anh Nguyễn Hoàng Tuấn ngụ phường 2- thành phố Sa Đéc. Cây me có chiều cao 4,5 mét, đường kính tán rộng 5 mét, hoành gốc đến 5m. Do được trồng lâu năm nên thân cây khá lớn, gốc cây và rễ cây nổi lên những u nần nhìn rất đẹp mắt.



Anh Tuấn cho biết cây me này được anh mua lại từ một người quen sau đó tiến hành chăm sóc. Với hơn 20 năm gắn bó với việc sưu tầm các cây me cổ đây là cây me anh Tuấn cảm thấy có dáng thế và độc lạ chưa từng gặp qua nên anh quyết định nộp hồ sơ đăng ký xác lập kỷ lục và được tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục cây có giá trị độc bản tại Việt Nam.

Tổ chức kỷ lục trao bằng xác lập kỷ lục cho anh Tuấn

Hiện cây me này được trồng và trưng bày tại Câu lạc bộ mai vàng trên đường vành đai ĐT.848 thuộc ấp Phú Long – xã Tân Phú Đông. Việc có thêm 1 kỷ lục về cây kiểng đã góp phần tôn vinh tài hoa của các nghệ nhân cũng như tạo thêm sức hấp dẫn với nhiều du khách khi đến với thành phố hoa Sa Đéc.