Bình Định: Đặc sản cá niên bắt ở suối, rau dại hái trên rừng và ngàn cây sim nở kín hoa đều có ở đâu?

Cách TP Quy Nhơn 115 km về hướng Bắc, huyện miền núi An Lão cuốn hút du khách bởi phong cảnh thiên nhiên với nhiều sông, suối, thác đẹp, núi rừng hùng vĩ, hữu tình, cùng những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào H’re, Ba na.

Thác Đá Ghe ở huyện miền núi An Lão, tỉnh Bình Định.

Từ thị trấn An Lão, điểm đầu tiên trong hành trình khám phá đại ngàn An Lão là hồ thủy lợi Hưng Long (xã An Hòa), được xây dựng cách đây 34 năm.

Những dãy núi, rừng cây soi bóng mặt hồ vẽ nên bức tranh sơn thủy hữu tình. Ở đây, có sẵn một cây cầu nhỏ bằng bê tông dài khoảng chục mét nâng bước du khách ra đứng phía trên mặt hồ ngắm cảnh.

“Mách nhỏ” với bạn, nên chọn góc đứng dựa vào lan can phía cuối cầu để chụp ảnh lưu niệm, bạn sẽ có bức ảnh ấn tượng với mặt hồ mênh mông, đồi núi trập trùng. Rừng cây ven hồ có nhiều cò trắng, khách đến đây thường được ngắm từng đàn cò bay trên mặt hồ...

Hồ Hưng Long ở huyện miền núi An Lão, tỉnh Bình Định.

Đi đến thác Đá Ghe (xã An Hưng, huyện An Lão, tỉnh Bình Định), du khách chắc chắn sẽ ngỡ ngàng trước rất nhiều tảng đá kỳ thú. Đá lớn, đá nhỏ dưới sự sắp đặt ngẫu hứng của tạo hóa, lặng lẽ mà hiên ngang nối nhau trải rộng từ hai bên bờ đến giữa dòng suối.

Ngồi trên đá, dưới bóng cây cổ thụ ở ven bờ, nghe tiếng suối chảy, chim hót líu lo, tâm hồn sẽ thư thái biết bao.

Những ai thích phượt bằng xe máy, có thể trải nghiệm cung đường bê tông uốn lượn theo đường đồi núi ở khu vực hồ chứa nước Đồng Mít (xã An Trung), ngắm nhìn công trình thủy lợi lớn thứ ba của tỉnh Bình Định đang nên vóc nên hình.

Một vài nơi trên đường đi, bạn có thể từ đó ngắm dòng sông đẹp ở bên dưới. Trên hành trình, bạn có thể kết hợp ghé thăm các thôn, khu tái định cư để tìm hiểu về đời sống sinh hoạt, lao động, văn hóa truyền thống của đồng bào H’re ở địa phương.

Tương lai, khi hồ Đồng Mít được tích đầy nước thì phong cảnh nơi đây càng đẹp hơn, góp thêm điểm đến du lịch hấp dẫn của huyện An Lão.

Cá niên bắt ở suối và rau dớn hái trong rừng là những đặc sản của huyện An Lão, tỉnh Bình Định.

Từ xã An Hòa, vượt hơn 30 km đường đèo phong cảnh hữu tình là đến vùng cao An Toàn. Ở độ cao hơn 1.000 m với mực nước biển, An Toàn có khí hậu mát mẻ, rừng nguyên sinh bạt ngàn, hùng vĩ.

Nơi đây có rừng chè tự nhiên (1,9 ha) với nhiều cây cổ thụ, là nguồn cung cấp nguyên liệu để tạo nên sản phẩm “Chè tiến vua An Toàn” của huyện An Lão - đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) cấp bảo hộ độc quyền nhãn hiệu; khu trồng dược liệu của Bidiphar.

Đặc biệt, An Toàn còn có các khu rừng sim tự nhiên lên đến 200 ha. Hiện bắt đầu vào mùa sim, bạn có thể ngắm rừng sim tràn ngập sắc hoa tím, theo chân đồng bào Bana vào rừng thu hoạch sim.

Tập trung nhiều cây sim lớn nhất là khu vực sân bay Gió Vụt, cách khu vực đường bê tông ở thôn 1 khoảng một tiếng đồng hồ đi bộ băng rừng, lội suối, vượt đèo, leo dốc.

Để rồi, khi bạn cảm thấy mình như kiệt sức, “mệt đứt hơi”, không còn sức để đi nữa, bạn sẽ vỡ òa khi thấy trước mắt mình là một đồng cỏ rộng lớn nằm lọt thỏm giữa núi rừng, nơi có hàng nghìn cây sim cao 2 - 3 m đang nở hoa kết trái.

Các đoàn khách cũng có thể tổ chức chương trình giao lưu với đồng bào Ba na hiếu khách ở An Toàn, thả mình lâng lâng trong men rượu cần nồng nàn và âm vang cồng chiêng.

An Toàn giờ cũng đã có vài homestay phục vụ khách, trong đó mới và quy mô nhất là của gia đình chị Phạm Thị Kênh (điện thoại liên hệ: 0369592745) hoạt động đầu năm 2021, với nhà sàn gỗ lớn có hàng chục phòng ngủ, dãy nhà tắm và vệ sinh được đầu tư bài bản phục vụ khách.