TP.Bắc Kạn chuyển mình sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ

Nói đến TP.Bắc Kạn là nói đến những khó khăn, thách thức bởi nhiều yếu tố đặc thù của một đô thị miền núi, từ điều kiện tự nhiên đến kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, chất lượng nguồn nhân lực...



Thành ủy, HĐND, UBND TP.Bắc Kạn.

Tuy nhiên, với sự nhất trí đồng lòng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân cùng sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Kạn, TP.Bắc Kạn đã thực sự chuyển mình, khẳng định sức bật, hướng đến sự năng động của một thành phố trẻ.

Có đến Bắc Kạn những ngày này mới thực sự cảm nhận được sự đổi khác, không chỉ là của tưng bừng cờ hoa chào mừng đại hội, mà thành phố đã thực sự thay đổi diện mạo với những nhà cao tầng, trung tâm thương mại, những doanh nghiệp, HTX ăn nên làm ra...

Sự đổi thay này được minh chứng bằng những con số biết nói, như: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 3.200 tỷ đồng, tăng 213% so với năm 2015, bằng 107% Nghị quyết Đại hội VI; toàn thành phố có 47 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và 444 cơ sở, hộ sản xuất kinh doanh cá thể trong chế biến nông - lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, gia công cơ khí, chế biến gỗ hoạt động hiệu quả, tạo ra nhiều sản phẩm phục vụ đời sống xã hội.

Hướng đến xây dựng các cụm công nghiệp, TP.Bắc Kạn đã đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Huyền Tụng trên diện tích 10 ha để kêu gọi thu hút các nhà đầu tư phát triển kinh tế. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng qua các năm, đạt 450 tỷ đồng, bằng 127% Nghị quyết Đại hội.

Đối với phát triển nông - lâm nghiệp, TP.Bắc Kạn đã tập trung chỉ đạo phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa; nâng cao thu nhập trên một diện tích đất canh tác. Chỉ đạo chặt chẽ về cơ cấu giống, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để tăng năng suất và sản lượng một số cây ăn quả, cây trồng có giá trị.

Chuyển đổi 35 ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây màu, cây lâu năm có giá trị kinh tế cao; đầu tư thâm canh theo tiêu chuẩn VietGAP; thực hiện đề án mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP); thành phố đã có 24 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên.

Ngoài ra thành phố còn phối hợp triển khai 2 dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh; nhân rộng một số mô hình có giá trị kinh tế cao; các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội về phát triển sản xuất nông nghiệp đều đạt và vượt mục tiêu, gồm: Mô hình rau công nghệ cao tại phường Huyền Tụng; mô hình trồng cây ăn quả; mô hình nuôi gà, vịt hướng trứng. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 4.500 tấn/năm.

Song song với phát triển kinh tế, TP.Bắc Kạn đã tập trung phát triển văn hóa - xã hội. Công tác giáo dục được quan tâm thực hiện theo hướng đổi mới căn bản, tạo chuyển biến trong công tác dạy và học. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao; công tác phổ cập giáo dục được thực hiện hiệu quả. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên từng bước được nâng cao về trình độ, năng lực chuyên môn. Chú trọng xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, có thêm 7 trường đạt chuẩn, bằng 140% Nghị quyết Đại hội.

Bên cạnh đó, chất lượng khám, chữa bệnh được nâng cao, từng bước đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân. Làm tốt công tác y tế dự phòng, đặc biệt là đối với những dịch bệnh mới, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đến nay trên địa bàn chưa có trường hợp nhiễm bệnh.

Công tác giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội, lao động và giải quyết việc làm thường xuyên được quan tâm; công tác dân tộc, tôn giáo được thực hiện hiệu quả; công tác quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố và tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Sự phát triển của TP.Bắc Kạn sau 5 năm tthực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội VI, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiếp dân, giải quyết đơn thư được quan tâm chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực. Kiểm sát việc giải quyết 407 tin báo, tố giác về tội phạm, tỷ lệ giải quyết đạt 91,4%; kiểm sát việc khởi tố, điều tra 299 vụ án hình sự; quyết định truy tố 205/207 vụ án do cơ quan điều tra chuyển sang, đạt 99%.

Đồng thời, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng cao; công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng được cấp ủy thành phố tập trung thực hiện.

Sau Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, Thành uỷ đổi mới việc đề ra các chủ trương của cấp uỷ thông qua việc ban hành 6 chương trình công tác trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Nhờ sự nhất trí, đồng lòng với tinh thần hướng đến sự phát triển của TP.Bắc Kạn, trong nhiệm kì 2015-2020, TP.Bắc Kạn luôn đảm bảo các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thu nhập bình quân đạt 50 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách Nhà nước năm sau cao hơn năm trước, đạt bằng 100,002% Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Ông Dương Hữu Bường, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP.Bắc Kạn cho biết, những khó khăn, thách thức không chỉ riêng TP.Bắc Kạn có mà là điểm chung của các đô thị miền núi.

HTX rượu chuối Tân Dân, điểm sáng trong phát triển mô hình HTX tại TP.Bắc Kạn.

"Thành quả đạt được có thể chưa như mong muốn, song những chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VI đề ra đã được cụ thể hóa bằng những con số đáng ghi nhận. Để làm được điều đó là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nhất trí đồng lòng của cấp ủy, chính quyền thành phố và người dân.

Chúng tôi sẽ tập trung hơn nữa vì sự phát triển của một thành phố trẻ, hướng đến sự năng động. Chúng tôi tin tưởng sẽ làm được điều này khi được sự ủng hộ của nhân dân, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của đảng bộ, chính quyền các cấp", Chủ tịch UBND TP.Bắc Kạn cho biết thêm.