TPBank lần đầu tiên được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2022

Những thành quả của nhiều năm kiên định trên chặng đường đổi mới bằng chuyển đổi số mạnh mẽ, kinh doanh hiệu quả đó của TPBank đã được ghi nhận với lần đầu tiên vinh dự là Thương hiệu Quốc Gia Việt Nam.

Tối ngày 2 tháng11, lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2022 với chủ đề "Kiến tạo tương lai” do Bộ Công Thương tổ chức đã được diễn ra trang trọng tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia. Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã biểu dương và ghi nhận đóng góp của 172 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia năm 2022 khi không chỉ có kết quả kinh doanh ấn tượng với tổng doanh thu năm 2021 khoảng 1.570 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước gần 129 nghìn tỷ đồng, tạo việc làm, thu nhập cho gần 600 nghìn lao động mà còn thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.“Doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia không chỉ thể hiện xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hàng triệu người lao động, mà còn chung tay cùng cả nước phòng chống đại dịch, với nhiều hoạt động, nghĩa cử cao đẹp khác, góp phần nâng cao hình ảnh và uy tín quốc gia Việt Nam”.

Với nhiều nỗ lực vượt trội trong kinh doanh, ghi dấu ấn mạnh mẽ bằng sự phát triển thần tốc của hệ sinh thái ngân hàng số, năm 2022 là lần đầu tiên sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng của TPBank được công nhận đạt Thương hiệu Quốc Gia Việt Nam. Vinh dự và niềm tự hào này là minh chứng rõ nét cho định hướng phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng đúng đắn của TPBank, không chỉ đem tới cho khách hàng vô vàn tiện ích ngân hàng trong kỷ nguyên số mà còn trở thành một trong những doanh nghiệp đóng góp rất lớn cho nền kinh tế.

Tính đến 30/9/2022, tổng thu nhập hoạt động của TPBank đạt 11.951 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 2.045 tỷ đồng. Nguồn thu từ lãi thuần hơn 7.600 tỷ đồng, tương đương tăng 20,62% so với cùng kỳ năm 2021. Khoản thu nhập từ dịch vụ của TPBank cũng đạt tỷ lệ tăng trưởng hơn 78% so với cùng kỳ nhờ thu từ phí dịch vụ và hoạt động thanh toán tăng nhanh so với năm 2021, mang lại nguồn thu 1.876 tỷ đồng cho ngân hàng. Tính đến cuối tháng 9/2022, TPB đã hoàn thành 90% kế hoạch mục tiêu về tổng tài sản với hơn 317.000 tỷ đồng. Tổng huy động tăng 49.515 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, đạt trên 280.000 tỷ đồng.

TPBank lần đầu tiên được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam

Là một ngân hàng trẻ, TPBank luôn biết cách tận dụng những thế mạnh của mình, khai thác tối đa thế mạnh công nghệ, đồng thời tạo thêm nhiều dấu ấn, tô đậm chất tôi của từng cá nhân, đem đến cho khách hàng những trải nghiệm mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng với một hệ sinh thái đa dạng, phong phú. Vừa qua một loạt công nghệ mới được TPBank đưa vào ứng dụng trên TPBank Mobile như Voicepay - thanh toán bằng giọng nói, Facepay - thanh toán bằng khuôn mặt, Nickname - tạo số tài khoản mang bản sắc riêng của người sử dụng, MeZone - cài đặt và lựa chọn giao diện App theo sở thích và nhu cầu và đặc biệt Chatpay - chuyển tiền dễ dàng với cửa sổ giao dịch y như chat… Theo báo cáo tính đến hết tháng 9, NH này có hơn 7 triệu khách hàng, trong đó nhóm khách hàng trẻ (gen Y, gen Z) chiếm 70% và đạt mục tiêu khoảng 2 triệu khách hàng mới gia tăng thêm trong năm nay.



Ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc TPBank nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn tự hào là Thương hiệu Quốc gia Việt Nam. TPBank luôn kiên định trong từng bước tiến, đặt mục tiêu phát triển, cống hiến sức lực vì cộng đồng, vì một Việt Nam giàu đẹp và hưng thịnh”.

Đi đầu trong việc thực hiện vai trò, trách nhiệm trong việc đóng góp cho nền kinh tế, trong nhiều năm trở lại đây, TPBank luôn nằm trong Top các doanh nghiệp nộp Thuế Thu nhập Doanh nghiệp lớn nhất trong năm. “Năm 2021 vừa qua, TPBank tăng 1 bậc lên vị trí thứ 27 trong số các doanh nghiệp nộp thuế nhiều nhất cả nước theo thông báo của Tổng cục Thuế. Hệ sinh thái của TPBank đang liên tục phát triển, mở rộng, tạo ra công việc và thu nhập cho khoảng gần 15.000 người” Tổng Giám đốc TPBank chia sẻ thêm.