TPBank triển khai gói hỗ trợ cho khách hàng doanh nghiệp có phụ nữ làm chủ

Với tổng giá trị của gói hỗ trợ lên tới 5 triệu USD, và được triển khai theo Hiệp định viện trợ không hoàn lại - trích từ Quỹ Sáng kiến tài chính dành cho nữ doanh nhân (We-Fi) do ADB ủy thác quản lý, gói tín dụng đặc biệt này được kỳ vọng sẽ tiếp thêm nguồn sinh lực cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam.



Theo Báo cáo Chỉ số Nữ doanh nhân Mastercard vừa được công bố, Việt Nam là một trong số ít các quốc gia có tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ ở mức cao, chiếm 26,5% tổng số doanh nghiệp. Tuy nhiên, các doanh nghiệp có phụ nữ làm chủ thường gặp nhiều khó khăn hơn các doanh nghiệp khác, trong đó trở ngại lớn nhất là tìm kiếm khách hàng, tiếp đó là biến động thị trường và tìm kiếm nguồn vốn; khả năng liên kết, hợp tác của nữ giới trong khởi sự kinh doanh cũng thấp hơn so với nam giới….. Khảo sát của Mastercard chỉ ra rằng các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chỉ nhận được 5% tổng khoản vay dành cho các doanh nghiệp nhỏ. Dưới tác động của dịch bệnh Covid-19, 87% nữ chủ doanh nghiệp đối mặt với tác động tiêu cực, và các doanh nghiệp do nữ làm chủ có nguy cơ đóng cửa cao hơn 7% so với các doanh nghiệp do nam giới lãnh đạo.

Khách hàng là doanh nghiệp do nữ làm chủ nếu gặp khó khăn sẽ được TPBank hỗ trợ xem xét cơ cấu thời hạn trả nợ hoặc gia hạn khoản vay. Nếu phát sinh cơ cấu nợ sau thời điểm TPBank ký Hiệp định ký với ADB thì sẽ được hỗ trợ 6 tháng tiền lãi, đồng thời được miễn toàn bộ các loại phí liên quan đến cơ cấu nợ.

Với các Khách hàng vay vốn mới, ADB đứng ra thay mặt khách hàng trả phí cam kết rút vốn, đồng thời TPBank cũng sẽ miễn, giảm thêm lãi suất để tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận vốn tín dụng giá rẻ, giảm giá thành đầu vào cho doanh nghiệp. Bên cạnh các hỗ trợ về tài chính, TPBank sẽ phối hợp với ADB tổ chức các lớp đào tạo, các chương trình tư vấn với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu để nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Bên cạnh chương trình hợp tác với ADB, TPBank cũng có thêm nhiều chương trình ưu đãi khác cho các doanh nghiệp do nữ làm chủ như miễn phí toàn bộ khi mở mới tài khoản tại TPBank, miễn phí gói internet banking và miễn toàn phí chuyển tiền trong nước, miễn phí dịch vụ chi hộ lương,.. cũng như chủ động giảm lãi suất cho vay từ nguồn kinh phí của chính TPBank.

Đây không phải lần đầu tiên TPBank có những hỗ trợ, chia sẻ với các doanh nghiệp có phụ nữ làm chủ. Tháng 6/2020, TPBank vinh dự nhận giải thưởng "Đối tác hàng đầu về tài trợ các giao dịch cho phụ nữ ở Đông Á Thái Bình Dương" do Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC trao tặng dựa trên những nỗ lực và đóng góp tích cực của TPBank trong lĩnh vực tài trợ thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp do phụ nữ điều hành tại Việt Nam.