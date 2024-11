TP.Hà Nội giao 5,9 nghìn m2 đất ở 44 Yết Kiêu cho Văn phòng Bộ Công an

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký Quyết định số 5879, quyết định giao 5,9 nghìn m2 đất tại số 44 Yết Kiêu (phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm và phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng) cho Văn phòng Bộ Công an để sử dụng cùng diện tích đất đang quản lý vào mục đích an ninh.

Theo đó, UBND TP.Hà Nội giao diện tích đất trên (đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo xác nhận của UBND quận Hoàn Kiếm và UBND quận Hai Bà Trưng) cho Văn phòng Bộ Công an để sử dụng cùng quỹ đất đang quản lý theo quy hoạch vị trí đóng quân được duyệt tại Quyết định 5691 (ngày 1/8/2024) của Bộ Công an.

UBND TP.Hà Nội đề nghị Văn phòng Bộ Công an liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Hà Nội để nhận bàn giao đất trên thực địa; hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa, Văn phòng Bộ Công an phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa thì Văn phòng Bộ Công an được gia hạn sử dụng 24 tháng.