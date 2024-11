Kỷ niệm 70 năm sự kiện tập kết ra Bắc tại Cà Mau: "Hẹn ngày thống nhất"

Lễ kỷ niệm 70 năm sự kiện tập kết ra Bắc với chủ đề "Hẹn ngày thống nhất", được tổ chức vào 18h30 ngày 16/11, tại khu vực tượng đài chuyến tàu tập kết ra Bắc (ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau).

Bên cạnh đó là các hoạt động tái hiện 200 ngày sự kiện tập kết ra Bắc năm 1954 tại xã Trí Lực, Trí Phải, huyện Thới Bình và hội thảo khoa học với chủ đề: "200 ngày tập kết ra Bắc tại Cà Mau tầm nhìn chiến lược và giá trị lịch sử", diễn ra vào ngày 15/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau.

Để chuẩn bị cho sự kiện này, tỉnh Cà Mau cho xây mới tượng đài tập kết ra Bắc tại Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Ảnh: CTT

Ngoài ra, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện còn diễn ra các hoạt động kinh tế, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, như: Hội chợ thương mại, lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia địa điểm tập kết ra Bắc cuối năm 1954 đầu năm 1955; trưng bày, triển lãm hình ảnh, hiện vật, tài liệu, sách báo, biểu diễn nghệ thuật… diễn ra từ ngày 9 đến hết ngày 21/11.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 70 năm sự kiện tập kết ra Bắc cho biết: Thông qua các hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm sự kiện tập kết ra Bắc (1954 - 2024) nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc. Khắc sâu đạo lý "uống nước nhớ nguồn", khơi dậy tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong nhân dân.

Qua đó, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tạo tiền đề đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đây còn là dịp để giới thiệu, quảng bá về quê hương và con người Cà Mau dũng cảm, kiên cường, thân thiện và mến khách… góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Nằm trong chuỗi sự kiện này, Cà Mau tổ chức Giải marathon diễn ra từ ngày 9 đến ngày 10/11. Ảnh: Thanh Thành

Để chuẩn bị cho sự kiện này, chính quyền tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương có liên quan triển khai việc chỉnh trang đô thị, nâng cấp cơ sở vật chất, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông… trong thời gian diễn ra các hoạt động.

Hải phòng gấp rút chuẩn bị cho cầu truyền hình Hải Phòng là một trong ba địa phương (Hải Phòng - Thanh Hóa - Cà Mau) được Ban Tuyên giáo Trung ương lựa chọn để tổ chức Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm sự kiện tập kết ra Bắc. Với khoảng 15.000 học sinh Miền Nam học tại gần 20 trường học, Hải Phòng trở thành "vườn ươm hạt giống đỏ", là nơi tôi luyện nên biết bao thế hệ cán bộ, lãnh đạo đã sống, cống hiến và dựng xây nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt hiện nay sân khấu đang được TP. Hải Phòng gấp rút chuẩn bị cho điểm Cầu truyền hình kỷ niệm 70 năm tập kết ra Bắc. Phối cảnh sân khấu diễn ra sự kiện tại Hải Phòng. Đây là chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt, sẽ diễn ra vào 20h00' ngày 16/11/2024 với sự tham dự của các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và khoảng 2.000 - 3.000 nhân chứng lịch sử, nghệ sĩ, diễn viên và đông đảo Nhân dân các tỉnh, thành phố tại mỗi điểm cầu. Tại điểm cầu thành phố Hải Phòng, chương trình diễn ra tại quảng trường Nhà hát thành phố với 10 tiết mục và có sự tham gia của các nghệ sỹ ở Trung ương và đông đảo nghệ sỹ diễn viên của thành phố như: Phạm Thu Hà, Phạm Anh Duy, nhóm UPLUS, dàn hợp xướng, các nghệ sỹ chuyên và không chuyên, các cháu thiếu nhi.... Nguyễn Đại