TP.HCM: Bắt tạm giam người phụ nữ đốt công ty em trai người tình vì ghen tuông

Ngày 6/9, Công an quận 12, TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với Võ Thị Mộng (SN 1984, ngụ tỉnh Cà Mau) về tội "Huỷ hoại tài sản".



Đối tượng Mộng.

Tại cơ quan công an, Mộng khai năm 2014, cô quen biết với Nguyễn Tiến Dũng (SN 1976, ngụ tỉnh Hà Nam) tại Hàn Quốc. Sau đó, cả hai về Việt Nam sống chung như vợ chồng ở căn nhà tại tổ 10, KP.2, phường Thới An, quận 12. Tháng 8, Mộng thuê 1 căn nhà riêng ở KP.5, phường Thới An.

Khoảng 20h30 ngày 15/8, Mộng gọi cho Dũng nói chuyện nhưng không được nên đi xe máy về nhà. Gần 22h cùng ngày, Mộng thấy Dũng không về nên gọi điện, nhắn tin nhưng Dũng không trả lời.

Do ghen tuông nên Mộng đi xe máy tới công ty Công ty TNHH Mỏ Cày Đỏ có địa chỉ số 312/40 đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12 do ông Nguyễn Tiến Mạnh (là em ông Dũng cũng là người đại diện pháp luật công ty này). Vừa tới nơi, Mộng thấy cửa khoá nên gọi cửa nhưng không có ai trả lời.

Lúc này, Mộng dựng xe cạnh cổng rồi leo lên yên xe nhìn vào bên trong công ty nhưng không thấy ai nên bỏ đi.

Đến 23h cùng ngày, Mộng tìm thợ cắt ổ khoá tới mở khoá công ty với số tiền là 300 ngàn đồng nhưng vẫn không tìm thấy Dũng. Lúc này Mộng nảy sinh ý định mua xăng về tự thiêu tại công ty để chứng minh tình yêu của mình với Dũng.

Khoảng 0h30 ngày 16/8, Mộng chạy xe máy tới đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Hiệp Thành mua 5 bình nước suối và cái bật lửa. Sau đó, Mộng đổ hết nước trong chai đi ra cây xăng Hưng Thịnh đường Lê Văn Khương, phường Thới An mua 35 lít xăng.

Khoảng 1h5 cùng ngày, Mộng đổ 2 can xăng vào đống giấy cuối góc kho xưởng và trong phòng làm việc của Dũng với ý định tự thiêu. Sau đó, Mộng tới góc kho xưởng kéo túi ny lông rồi châm lửa đốt và ném vào khu vực đã đổ xăng khiến ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Do hoảng sợ nên Mộng ra xe nổ máy tẩu thoát. Mộng nhờ bạn chở tới khách sạn thuê phòng qua đêm.

Người dân trong rạng sáng phát hiện vụ cháy ở công ty Mỏ Cày Đỏ nên đã báo công an. Lực lượng đã tiến hành chữa cháy dập tắt ngọn lửa, không để cháy lan xung quanh. Tài sản thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng, không có thiệt hại về người. Qua điều tra, công an nhận định đây là vụ án "Hủy hoại tài sản".

Trích xuất camera an ninh, công an phát hiện vào trước thời điểm xảy ra cháy, có 1 người phụ nữ điều khiển xe máy đến trước cửa chính của Công ty Mỏ Cày Đỏ và leo qua cổng, vào phía trong. Khoảng 30 phút sau, đối tượng nữ này đi ra. Sau đó, khoảng 15 phút, đối tượng tiếp tục điều khiển xe máy đến, chở theo can nhựa vào phía trong công ty.

Đến 16h30 cùng ngày, Mộng trở về nhà trọ đường TA35, KP.5, phường Thới An thì bị trinh sát ập vào khống chế đưa về trụ sở. Tại đây, Mộng khai nhận hành vi như trên.

Được biết, Mộng là đối tượng truy nã của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM về tội "Buôn lậu" vào ngày 11/3.