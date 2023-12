TP.HCM: Can ngăn đánh người sau va chạm giao thông, nhân viên tiệm cầm đồ bị đâm tử vong

Ngày 27/12, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đã bắt giữ 2 đối tượng gồm Hứa Minh Quân (SN 1993, quê Sóc Trăng) và Nguyễn Văn Dao (SN 1985, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi giết người.



Theo điều tra ban đầu, khoảng 15h50 ngày 26/12, hai đối tượng lái xe máy chạy trên đường Hương Lộ 2, quận Bình Tân.

2 đối tượng bị công an bắt giữ. Ảnh: A.X.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: A.X.

Khi đến trước nhà số 560 Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông thì xảy ra va chạm giao thông với một thanh niên đi xe máy khác.

Sau khi xảy ra chạm, Quân và Dao xông vào đánh thanh niên trên. Phát hiện sự việc, anh N.M.T (SN 1992, quê Quảng Ninh) là một nhân viên làm việc trong tiệm cầm đồ đối diện chạy qua can ngăn nên cả 2 rời đi.

Khoảng 10 phút sau, cả 2 đối tượng quay lại tìm anh T để nói chuyện. Tại đây, một đối tượng đi thẳng vào bên trong tiệm lấy dao đâm vào người anh T rồi leo lên xe đồng bọn chờ sẵn để tẩu thoát.

Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết đâm quá hiểm nên anh T. đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đã có mặt tại hiện trường, phong tỏa, khám nghiệm, trích xuất camera an ninh để truy bắt các đối tượng gây án.

Trước tính chất gây án manh động của các đối tượng, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an quận Bình Tân nhanh chóng phối hợp cùng các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận 5, quận 6 và quận 11 nhanh chóng truy bắt các đối tượng.

Hàng chục trinh sát dày dạn kinh nghiệm đã được huy động và bắt giữ 2 đối tượng sau 2 giờ gây án.

Tại cơ quan công an, các đối tượng bước đầu khai nhận Quân là người trực tiếp đâm anh T tử vong. Ngoài ra, cả 2 khai trước đó chưa từng quen biết hay có mâu thuẫn gì với nạn nhân.

Tuy nhiên, khi thấy anh T vào can ngăn đánh nhau nên nổi máu côn đồ nên tìm anh T trả thù và gây ra vụ án mạng trên.